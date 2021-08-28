Bu pazarda vatandaşlar ürettikleri ürünleri satacak

Vatandaşların bahçelerinde yetiştirdikleri ve ürettikleri ürünleri satmaları için yapılan Karaabdulbaki üretici pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vatandaşların bahçelerinde yetiştirdikleri ve ürettikleri ürünleri satmaları için yapılan Karaabdulbaki üretici pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi, yapımını tamamladığı Karaabdülbaki üretici pazarının açılışını da gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine başlayan Karaabdülbaki Üretici Pazarı'nın açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız, Bayraktar Mahalle Muhtarı Ali Cevat Tomurçu, Akmeşe Sultaniye Mahalle Muhtarı Fikri Yıldız, Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülseren, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa, Akmeşe Atatürk Mahalle Muhtarı, Sadettin Açıkgöz, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Balkan, Sapakpınar Mahalle Muhtarı Behçet Yılmaz, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman, Ortaburun Mahalle Muhtarı Yüksel Özcan ve üreticiler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız, "Karaabdülbaki Üretici Pazarı, vatandaşları üretime teşvik etmek ve kadın üreticilere destek olmak amacıyla düşünülmüş güzel bir proje. Ben Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e destek olduğu ve örnek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını, bereketli satışlar yapabilmelerini diliyorum" dedi.

Daha sonra sözü devralan Başkan Hürriyet ise üreticiyi desteklemek istediklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi köylerde üreticilerimizi olanaklarımız dahilinde desteklemeye devam ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, Türkiye'yi üretim kurtaracak. Üretmek ve ürettiğini satabilmek gerekiyor. Özellikle kadın üreticileri desteklemeyi önemsiyoruz. Ben bir kadın, bir anne olarak elimden geldiğince kadınlara her anlamda destek vermeye gayret ettim ve destek vermeye devam edeceğim. Vatandaşlarımızın ekonomisini rahatlatacak projeleri önemsiyoruz. Karaabdülbaki bir geçiş noktası. Üretici pazarımızdan Hasancıklar, Ortaburun, Sapakpınar, Sultaniye, Süleymaniye ve Kurtdereli üreticiler de ücretsiz olarak faydalanabilecek ve projemize 24 üreticimizin başvurusu var Ben muhtarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Mahalleli için çok uğraştı ve projeyi müthiş benimsedi. Birlikte dayanışmayla üreticilerin ücretsiz şekilde faydalanabileceği bir projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

"Kırsal kalkınma, tarım ve üretim bizim çok çok kıymet verdiğimiz değerler ifadelerine yer veren Hürriyet, "Böyle güzelim domatesleri, biberleri doğal bir şekilde üretip tüketiciye sunmak çok kıymetli. Üreticilerimiz hem doğal ürünü vatandaşa ulaştıracak hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Vatandaşlar aracı olmadan direkt olarak doğal ve ekonomik ürüne bu pazardan ulaşabilecek. Üretici pazarımızın hem üreticiye hem tüketiciye fayda sağlayacağına inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm üreticilerimiz için bereketli olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Üretici stantlarını tek tek gezerek üretici kadınlara yelek ve şalvar hediye eden Başkan Hürriyet, bol ve bereketli satış diledi. Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız, desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet'e doğal ürünlerin bulunduğu sepeti hediye etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı