Bu ne hal Casillas! Efsane kalecinin fotoğrafına Türkiye'den yorum yağıyor

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın son paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Oldukça yaşlanmış görünen eski kaleciye Türkiye'den de birçok yorum yapıldı.

"KIRSAL YAŞAM İYİDİR"

Eski kaleci Instagram hesabından, "Kırsal yaşam iyidir. Huzur verir" şeklinde yaptığı paylaşıma sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Özellikle Türkiye'den binlerce futbolsever fotoğrafla ilgili görüş belirtirken, Casillas'ın çok yaşlanmış gözüktüğü belirtildi.

Casillas'ın son hali

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