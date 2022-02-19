Bu ne hal Casillas! Efsane kalecinin fotoğrafına Türkiye'den yorum yağıyor
Haberler.com - Spor
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Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de yıllarca forma giydikten sonra 2015 yılında Porto'ya transfer olan efsane kaleci Iker Casillas, 5 sene Portekiz ekibinde görev yapmasının ardından 2020 yılında kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan eski kalecinin oldukça yaşlanmış görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.
Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın son paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Oldukça yaşlanmış görünen eski kaleciye Türkiye'den de birçok yorum yapıldı.
"KIRSAL YAŞAM İYİDİR"
Eski kaleci Instagram hesabından, "Kırsal yaşam iyidir. Huzur verir" şeklinde yaptığı paylaşıma sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Özellikle Türkiye'den binlerce futbolsever fotoğrafla ilgili görüş belirtirken, Casillas'ın çok yaşlanmış gözüktüğü belirtildi.
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