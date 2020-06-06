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Bursalı firma, mikroplara karşı yüzde 99,95 etkili 45 gün kullanılabilen maske üretti

Bursa'da bir tekstil firması tarafından üretilen ve antimikrobiyal tesiri yüzde 99,95 olan maskeler her gün yıkanarak 45 gün kullanılabiliyor. Maskenin kumaşına sonradan kimyasal bir işlem yapılmıyor.

06.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:31

Bursa'da bir tekstil firması antimikrobiyal etkisi yüzde 99,95, fitrasyon tesiri ise yüzde 98,80 olan ve 45 boyunca her gün yıkanarak kullanılabilen maske üretiyor. Üretildiği ipliğin kendisinde koruyucu özellik olması ve maskeye bir kimyasal işlem yapılması maskenin uzun süreli ve sağlıklı kullanılmasını sağlıyor. Günde 1 milyon üretim kapasitesi olan firma maskeyi internet üzerinden Türkiye'nin her yerine satıyor. Belirli noktalarda perakende satışlarda yapılıyor. Kısa süre sonra maskelerin çeşitli ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor.

Bursalı firma, mikroplara karşı yüzde 99,95 etkili 45 gün kullanılabilen maske üretti

"ANTİMİKROBİYAL İPLİK VE KUMAŞ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tekstil firmasının koordinatörü Hamza Bakan, "Firmamızda virüs sonrası süreçte Ar-Ge çalışmaları yaptık. Alt yapımız buna uygundu. Firmamız iplik üreten aynı zamanda sonraki işlemleri olan dokuma, boyahaneleriyle entegre bir tesis. Bu hızlı Ar-Ge sonucu iplik üretim tesisimizin de uygun olması sebebiyle antimikrobiyal iplik ve kumaş üretimini gerçekleştirdik. Ürettiğimiz antimikrobiyal ipliğin farkı, ipliğin kendi çektirmesinde antimikrobiyal özellik kazandırılmasıdır. Kumaşa sonradan bir kimyasal işlemle bunu yapmıyoruz. İpliğin kendi çektirmesinde kazandırıyoruz. Sonrasında kumaşa bu özellik kazandırıldığı zaman antimikrobiyal özelliği çok daha kısa süreli oluyor. Fakat bu iplikle dokunan kumaşla antimikrobiyal özellik çok daha uzun oluyor. Bununla alakalı Türkiye'de akredite laboratuvarlarda testlerimiz yapıldı. 30 yıkama sonraki testlerde dahi ürünün üzerindeki bu koruyucu özellik yüzde 99,95 oranında. İpliği ürettik kumaşı ürettik ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Teknoloji Koordinasyon Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği doğrultusunda kumaşın üretimini 10 gün öncesi tamamladık" dedi.

Bursalı firma, mikroplara karşı yüzde 99,95 etkili 45 gün kullanılabilen maske üretti

"GÜNLÜK MASKELERE GÖRE VERİLEN ÜCRET ÜCTE ORANINDA BİR AZ"

Kısaca maskenin özelliklerinden de söz eden Bakan, "Maskenin özelliklerinden söz edecek olursak testleri yapıldı ve sertifikasyon süreci tamamlandı. Maskedeki filtrasyon özelliği çok yüksek. Özel bir dokuma tekniği ile yapıldığı için maskenin filtrasyon yeteneği yüzde 98,80 oranındadır. İkinci özelliği ise antimikrobiyal özelliğidir. Kumaş maske olması sebebiyle yıkanarak tekrar kullanılabiliyor. Tek kullanımlık olmaması çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacak. 30 yıkama üstü testler var. O testlerde bile antimikrobiyal özelliği yüzde 99'ların üzerindedir. 45 gün rahatlıkla kullanılabilir. Almak isteyenler online mağazamızdan alışveriş yapabilirler. Perakende satış noktalarında bulabilirler. Her gün kullanıp atılan maskeye verilen ücrete nazaran bu maskeye verilecek ücret üçte bir az" diye konuştu.

Bursalı firma, mikroplara karşı yüzde 99,95 etkili 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma, mikroplara karşı yüzde 99,95 etkili 45 gün kullanılabilen maske üretti

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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