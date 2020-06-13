Bu mahallede erkeklerin ismi "Yahya"
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Bu mahallede erkeklerin ismi "Yahya"

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Mısmılağaç Mahallesi'ndeki erkeklerin çoğunluğunu 'Yahya' ismi oluşturuyor.

13.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:21

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Mısmılağaç Mahallesi'ndeki erkeklerin çoğunluğunu 'Yahya' ismi oluşturuyor.

Mahallede yaşayanlar 'Şehit Yahya Dede Türbesi' nedeniyle doğan erkek çocuklara 'Yahya' ismini veriyor. İsim karışıklıkları yaşanmaması için mahalle sakinleri çözümü Yahya ismindeki kişilere 'Yumuşak', 'Gıdak', 'Bilo', 'Uzun', 'Kara', 'Yağcı' gibi lakap takmakla buldu.

Havza'da yaklaşık bin nüfuslu Mısmılağaç Mahallesi'nde, 'Yahya Dede Türbesi' bulunuyor. Türbe nedeniyle mahallede doğan erkek çocuklara uzun yıllardır genellikle 'Yahya' ismi veriliyor. Mahalle sakinlerinde alınan bilgilere göre çocukları olmayan çiftler Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor. Dua ettikten sonra dünyaya gelen çocuğa Yahya ismi veriliyor. Yahya isminin verilmemesi durumunda ise hayatını kaybedebileceğinden endişe ediliyor.

ARTIK EK İSİM KOYUYORLAR

Aynı aileden isim ve soy isimleri aynı olanlar sosyal hayatta ve evrak işlerinde karıştırılıyor. Mahallede yeni çocuğu olanlara isim karışıkların önüne geçebilecek için ek isim koyuyor. Mısmılağaç Mahalle Muhtarı Veli Şenkal, "Mahallemizde bulunan erkeklerin çoğunluğunun isminin Yahya olmasının sebebi, mahallemizde bulunan Yahya Dede Türbesi'dir. Çocuğu olmayan vatandaşlar geliyor burada dua yapıyorlar. Erkek olduğunda çocuk ismini Yahya koyuyorlar. Biz bunu evliya olarak biliyoruz. Yahya Dede, mahallemizde bulunan bir ağacın altında şehit oluyor. O ağacın ismi de bizim mahallemizin ismidir. Her Yahya'nın bir lakabı var. Örneğin Kara Yahya, Uzun Yahya gibi bu şekilde isimler ile ayırt ediliyor" dedi.

İSİM BENZERLİĞİNDEN KARIŞIKLIK OLUYOR

Mahallelerinde Yahya ismi bir hayli çok olduğunu belirten Yahya Uysal ise "Benim ailemde en az 7 tane Yahya Uysal var. Örneğin adamın kredi kartı borcu oluyor. Ben hayatımda hiç kredi kartı kullanmadım. Bana geliyor. Ben değilim diyorum. Getiren kişi kapı kapı geziyor. Böyle durumlarda yaşanabiliyor"diye konuştu.

Yahya isminin çokluğu mahallede bazen karışıklığa neden oluyor.

(Furkan Abrek Ünal - Osman Çetin/İHA)

Bu mahallede erkeklerin ismi 'Yahya'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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