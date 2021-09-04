Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor
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Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor Köydeki konağı gören hayran kalıyor Bursa'da köye yapılan milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor.

Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor

Köydeki konağı gören hayran kalıyor

BURSA - Bursa'da köye yapılan milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor.

Harmancık ilçesinin Gedikören Köyü'nde mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, köye gelen misafirlere ücretsiz hizmet veriyor. Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. İhtişamı ve mimari yapısıyla konak köye gelen herkesin dikkatini çekiyor. Gedikören Köyü'ne gelen misafirler, görenleri kendine hayran bırakan konakta ücretsiz olarak konaklıyor. Köyde bulunan konağın ününü duyup görmeye gelenler oluyor.

Köy konağının 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade eden Mustafa Sarı, "Köyümüzde yapılan konak çok lüks bir yapı. Bu konak köyümüze çok yakıştı. Konforlu ısıtması dahi kalorifer sistemiyle yapılıyor. İçinde toplantı salonları ve konaklama alanları mevcut. Bu yörede böyle bir konak olmadığı için görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Konforlu köy konağımızda kalanlar teşekkür ederek ayrılıyor. Burada konaklayan hiç kimseden ücret almıyoruz" dedi.

Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor
Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor
Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor
Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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