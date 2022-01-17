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Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Geçen hafta oynanan Bordeaux maçında rakipleri ipe dizerek 3 puanı getiren golü atan Cengiz, bu kez de Lille maçında resital yaptı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Marsilya deplasmanından 3 puanla dönmeye çok yaklaşmıştı ama Cengiz Ünder'e takıldı.

Fransa Ligue 1'de Bizim Çocuklar'ın derbisinde kazanan çıkmadı. Marsilya ve Lille arasında Velodrome'da oynanan maç 1-1 sona erdi. 15'te 1-0 öne geçen Lille'de Benjamin Andre 32'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Lille, 10 kişi kalmasına rağmen Marsilya ile dişediş mücadele etti. Ancak Burak Yılmaz'ın arkadaşları, 75. dakikada Cengiz Ünder'e engel olamadı. 72. dakikada oyundan alınan Burak, Cengiz'in golünü yedek kulübesinden izledi.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izlediGörüntü: beIN Sports

Dimitri Payet'in pasında ceza sahasının sol çaprazında ters ayağıyla topla buluşan Cengiz, harika bir kesme vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Sosyal medyada futbolseverler Cengiz'in bu golüne "Henry golü" benzetmesi yaptı.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Cengiz, geçen hafta Bordeaux karşılaşmasında rakiplerini ipe dizerek çok şık bir gol atmıştı. O maçta Cengiz'le 3 puana erişen Marsilya, bu kez 1 puanı Milli futbolcunun ayağından kurtardı.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Marsilyalı taraftarlar Cengiz için bu maçta özel koroegrofi yaptı. Karşılaşmadan önce Türkçe şarkılar çalındı. Cengiz de kendisine gösterilen bu sevgiye attığı şık golle karşılık verdi.

Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Bu kadarı da fazla artık Cengiz Ünder! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi

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