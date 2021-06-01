Bu isimlerden biri Fenerbahçe'nin hocası olacak! İşte Ali Koç'un tarifine uyan tüm adaylar

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bugün yaptığı basın toplantısında yeni hocanın yabancı olacağını net bir dille söyledi. Koç yaptığı açıklamada, "Tercihimiz, arzumu ve odaklandığımız nokta Portekiz ve Almanya ekolünden yana" ifadelerini kullandı. İşte Ali Koç'un tarifine uyan boştaki Alman ve Portekizli teknik direktörler...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç ilk kez takımın başına getirmek istediği hocayı net ifadelerle tarif ederken, takımı Portekiz ya da Alman ekolünden gelen bir teknik direktöre emanet edeceklerini söyledi.

İşte Ali Koç'un tarifine uyan teknik direktörler:

MARCO SILVA - PORTEKİZ

Son olarak Everton'da görev yapan Portekizli Marco Silva, özellikle Sporting ve Olympiakos kariyeri sonunda İngiltere'ye gitmişti. Hull City, Watford ve Erton'da görev yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Yunanistan'da şampiyon olmuş ayrıca Sporting ile kupayı kazanmıştı. Puan ortalaması 1,68.

JOACHIM LÖW - ALMANYA

Euro 2020 sonrasında uzun yıllar çalıştığı Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıracak olan Joachim Löw uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılıyor. Fakat 2014 Dünya Kupası şampiyonu apoletli Löw'ün bir süre dinlenmek istediği söylemesi ile birlikte adaylar arasında adı az geçmeye başladı.

PAULO FONSECA - PORTEKİZ

Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca'nın yerine Jose Mourinho görev yapacak. 48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin liste başı adaylarından biri...Porto, Braga, Shakhtar ve Roma gibi takımlarda görev yapan teknik adam başkan Ali Koç'un bahsettiği kriterlere uyuyor. Fonseca kariyer boyunca Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı. Genel puan ortalaması 1,95.

RALF RAGNICK - ALMANYA

Leipzig'in de yer aldığı büyük bir grubun takımlarının futbol direktörü olan Ralf Rangnick daha önce Schalke, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim gibi takımlarda görev yaptı. Alman teknik adam bir sistem ve organizasyon kurması, hücum futbolu ve gegenpress uygulamaları ile öne çıktı. 62 yaşındaki Rangnick'in adı bir ara Milan ile anılıyordu.

VITOR PEREIRA - PORTEKİZ

Fenerbahçe'de 2015-16 sezonunda çalışan ve güçlü bir kadro olmasına rağmen ligi, 2.sırada bitiren kupa da finalde kaybeden Pereira, daha sonra Çin'de çok başarılı oldu. Vitor Pereira geçtiğimiz günlerde Shanghai SIPG takımından ayrılırken Türkiye'deki futbol ortamı hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerin ardından boştaki isimler arasında son sıralarda yer alıyor.

JÜRGEN KLİNSSMANN - ALMANYA

Alman futbolunun önemli oyuncularından biri olan daha sonra hem Alman Milli Takımı hem de ABD Milli Takımı'nda görev yapan Klinsmann boştaki isimlerden biri. Bayern Münih ve Hertha Berlin'de de görev yapan 56 yaşındaki teknik adam 2020 yılından beri takım çalıştırmıyor.

BRUNO LAGE - PORTEKİZ

2018-19 sezonu ortasında devraldığı Benfica ile 19 maçta 18 galibiyet alan Bruno Lage, Portekiz Lig şampiyonu olmuştu. 45 yaşındaki teknik adam aynı sezon Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde elemiş sonraki sezon görevinden ayrılmıştı.

BRUNO LABBADIA - ALMANYA

Fanatik'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'de son dönemde adı geçen isimlerden biri Bruno Labbadia idi. Hertha Berlin, Leverkusen, Schalke gibi önemli takımlarda görev yapan 55 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazıldı.

LEONARDO JARDIM - PORTEKİZ

Portekiz'de Braga ile çıkış yapan ve Olympiakos ile Yunanistan Ligi şampiyonu olan Leonardo Jardim en büyük başarısını 2016-17 sezonunda Ligue 1'de Monaco'yu şampiyon yaparak göstermişti. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen ve büyük beğeni toplayan 48 yaşındaki isim, ayrıldığı Monaco ile 2019'da bir kez daha çalışmıştı. Genel puan ortalaması 1,81.