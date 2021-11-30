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Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

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Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'la sözleşme imzaladı. Newton, kulübün strateji ve planlama direktörü olarak göreve başladı.

Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir, bir sürpriz hamle daha yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'u strateji ve planlama direktörü olarak göreve getirdi.

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

ANAHTAR NEWTON'DA

Kulübün altyapısı, kiralık oyuncular, scouting, uluslararası iletişim gibi konularda yetkilişi Newton oldu.

Newton'un üstleneceği 4 görev:

Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

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