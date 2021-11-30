Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'la sözleşme imzaladı. Newton, kulübün strateji ve planlama direktörü olarak göreve başladı.
Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir, bir sürpriz hamle daha yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'u strateji ve planlama direktörü olarak göreve getirdi.
ANAHTAR NEWTON'DA
Kulübün altyapısı, kiralık oyuncular, scouting, uluslararası iletişim gibi konularda yetkilişi Newton oldu.
Newton'un üstleneceği 4 görev:
Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
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