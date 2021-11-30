Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir, bir sürpriz hamle daha yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'u strateji ve planlama direktörü olarak göreve getirdi.

ANAHTAR NEWTON'DA

Kulübün altyapısı, kiralık oyuncular, scouting, uluslararası iletişim gibi konularda yetkilişi Newton oldu.

Newton'un üstleneceği 4 görev:

Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

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