Bu gol nasıl kaçar! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurttu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki finale Kenan Karaman'ın kaçırdığı pozisyon damga vurdu. Arka direkte bomboş kalan Kenan, zamanlama hatası yapıp topa dokunamadı. Taraftar bu pozisyon sonrası çılgına döndü.
Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Kenan Karaman, adeta geldiğinden beri eleştirilerin hedef noktasında. Kenan, finalde değerlendiremediği net pozisyonla yine gündeme damga vurdu.
BOMBOŞ KALDI
21. dakikada Larin'in arka direğe kestiği topta zamanlama hatası yapan Kenan, topa ayağını uzatamadı. Kaçan net fırsat sonrası taraftarlar çılgına döndü. Kenan'a sosyal medyada tepki gösterildi.
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