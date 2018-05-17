Bu Bahçenin Mahsulünü Müşteriler Topluyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çilek üreticisi, müşterilerine kendi beğendiği çileği tarladan toplama imkanı sağlıyor.

Alaplı'da bir çilek üreticisi, ürettiği çilekleri tezgahta satmanın yanı sıra isteyen müşterilerine tarladan toplatıyor. Çilek Bahçe Tarım danışmanı Nurten Uzunoğlu, müşterilerine tarladan çilek toplatma sayesinde işlerinin iyi olduğunu söyledi. Uzunoğlu, "Hergün buraya 5 tarım danışmanı olarak kontrol etmeye geliyoruz. Dışarıdan buraya çilek toplamak için günde 15-20 aile insan geliyor. Bu çilek toplama mevsime göre insan sayısı daha artmaktadır' diye konuştu.

İnsanların eskiye özlem duyduğunu belirten ve çilek toplamaya gelen İbrahim İnce ise, "Bizim böyle çilek bahçemiz olmadığı için buraya doğal ortamda çilek toplamaya geliyorum. Buraya geldiğimizde çocuklu hayalimize gidiyoruz. Buradaki çilekler organik olması ve aynı zamanda lezzetli oluyor. Sağlık bakımından sıhhatli oluyor. Buraya herkesin gelip görmesini isterim. Çünkü buradaki toprağın çileklerin lezzetini tattıklarında göreceklerdir. Dün buradan 20 kilo kadar çilek kendim ellerimle topladım. Bunların bir kısmını reçel ve komposto yaptırdım. Şimdi tekrar gelerek biraz daha çilek toplayayım dedim. Kışın sağlık bakımından komposto yapılması iyidir düşünüyorum. Buraya herkesin gelip görmesini isterim" dedi.

Ramazan'ı Türkiye'de geçirmek için Alaplı ilçesine gelen gurbetçi Ayfer Yılmaz, tarladan çilek toplamayı çok özlediğini söyledi. Yılmaz, "Evime giderken buradaki tarladan kendim çilekleri toplayarak satın aldım. Bu beni çok mutlu etti. Çocukluk yıllarımı hatırladım. Önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'ye dönünce bunun gibi bir çilek tarlasını kendi arazime kurmak istiyorum" diye konuştu.

Tarlaya her gün yüzlerce müşterinin geldiğini, dalından meyve koparmanın günümüzde tüketiciler için çok cazip bir seçenek olduğunu belirten yetkililer, gelen vatandaşların önce tarlayı gezdiğini sonrasında ise satın alacakları çilekleri kendi elleriyle toplayarak satın aldıklarını söylüyor. - ZONGULDAK