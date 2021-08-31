Bu akvaryum Türkiye'de tek
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Bu akvaryum Türkiye'de tek

Bu akvaryum Türkiye'de tek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'de ilk defa tasarlanarak Eskişehir'de üretilen 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olarak bilinen Abu Dabi'deki The National Aquarium'da ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Türkiye'de ilk defa tasarlanarak Eskişehir'de üretilen 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olarak bilinen Abu Dabi'deki The National Aquarium'da ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Eskişehir'de akvaryum ve hayvanat bahçesi dekorasyonlarında kullanılan ürünler tasarlayan bir firma, 1969 model Vosvos marka otomobili akvaryuma çevirerek farklı bir tasarıma imza attı. Türkiye'de ilk defa üretilen "Vosvos Akvaryum", dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olarak bilinen ve Abu Dabi'de bulunan The National Aquarium'da sergilenmek üzere tasarlandı. Aracın iç aksesuarları, camları ve elektronik sistemleri suya dayanaklı şekilde hazırlanıp test edilerek birleştirildi. Yaklaşık 3 aylık uğraş sonucunda hazırlanan ilginç akvaryum, ortalama 1 buçuk ton metreküp su kapasitesiyle farklı tür balıklara ev sahipliği yapıyor.

"Mimarlar tarafından tasarlanmış bir proje ve biz de ilk defa gerçekleştiriyoruz"

Abu Dabi'de bulunan akvaryumdaki birçok dekorun firmaları tarafından yapıldığını belirten yönetici asistanı ve tasarımcı Tuğçe Gizem Özeçoğlu, önümüzdeki süreçte daha farklı tasarımlara imza atacaklarını söyledi. İlk defa böyle bir proje yaptıklarını dile getiren Özeçoğlu, "Şirketimizin bünyesinde akvaryum ve hayvanat bahçesi dekorları üretiyoruz. Biz Abu Dabi'de Orta Doğu'nun en büyük akvaryumu olan national akvaryumu için dekorları ürettik. Bu da bizim national akvaryum için son projemiz oldu. Mimarlar tarafından tasarlanmış bir proje ve biz de ilk defa gerçekleştiriyoruz. Genelde polyester ve beton ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Türkiye'de tek olduğunu bildiğimiz ve dünyada da tek olduğunu düşündüğümüz bir proje. 1969 model bir Volkswagen arabanın dış kabuğunu alıp akvaryuma çevirdik. İçerisindeki su izolasyonu ve dizaynını tamamen kendimiz gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 buçuk ton metreküp su taşımaktadır. Ağırlığı 2 ton ve 3 ay gibi bir sürede yapıldı. Sevkiyatını en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Özel tasarım çalışıyoruz ve projelerin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Proje bizim için de çok özel olmasından dolayı yaşadığımız şehri ve şirketimizi temsil eden bir isim verdik. Abu Dabi'de 'Safari26' olarak sergilenecek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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