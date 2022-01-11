Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı, yok mu, neden yok? 11 Ocak Salı 2022 Masumlar Apartmanı yeni bölümü olacak mı, ne zaman başlayacak? Bugün Masumlar Apartmanı var mı? 11 Ocak Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı?

BU AKŞAM 11 OCAK SALI MASUMLAR APARTMANI VAR MI, YOK MU?

Normalde Masumlar Apartmanı'nın bugün yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Fakat dizi 1 hafta daha yılbaşı arası vermiştir. Bundan dolayı yeni bölümün haftaya çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Kısacası dizi bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.

11 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Yabancı Sinema "Hazır Aile"

22:30 - Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

1. Sezon

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.

2. Sezon

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Safiye Derenoğlu (Ezgi Mola) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Naci'ye aşıktır. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez.

Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) (1-): Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın abisidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer.

Gülben Derenoğlu Bilen (Merve Dizdar) (1-): Esat'ın eşi, Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir.

Rüya (Melisa Şenolsun) (38-): Esra'nın kuzenidir. Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.

Ceylan Ongun (Aslıhan Gürbüz) (47-): Han'ın eski nişanlısı.

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