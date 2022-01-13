Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Mahkum var mı? Mahkum 13 Ocak yeni bölüm var mı, yok mu? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAHKUM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? (13 OCAK 2022)

Mahkum geçen hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu hafta ise yeni bölümü ekranlara gelecek. Yani 13 Ocak Perşembe bugün Mahkum yeni bölümüyle saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacaktır.

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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