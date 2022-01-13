Bu akşam Mahkum var mı? Mahkum 13 Ocak yeni bölüm var mı, yok mu? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ekranların sevilen dizisi Mahkum bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmemişti. Peki, Bu hafta Mahkum var mı? Mahkum 13 Ocak yeni bölüm var mı, yok mu? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum bu hafta olacak mı? Mahkum bu akşam ekranlara gelecek mi? Mahkum yeni bölüm ne zaman? Detaylar sizlerle...
Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Mahkum var mı? Mahkum 13 Ocak yeni bölüm var mı, yok mu? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mahkum geçen hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu hafta ise yeni bölümü ekranlara gelecek. Yani 13 Ocak Perşembe bugün Mahkum yeni bölümüyle saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacaktır.
Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
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