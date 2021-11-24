Bu akşam maç var mı? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Beşiktaş maçı var mı? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün Beşiktaş maçı var mı?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Bu akşam maç var mı? 24 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde... Bugün Beşiktaş maçı var mı?
24 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
Bu akşam Süper Lig maçı oynanmayacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
18.30 Spartak Moskova-Napoli Exxen
20.45 Beşiktaş-AjaxExxen
20.45 Inter-Shakhtar DonetskExxen
23.00 Atletico Madrid-MilanExxen
23.00 Club Brugge-LeipzigExxen
23.00 Liverpool-PortoExxen
23.00 Manchester City-PSGExxen
23.00 Sheriff Tiraspol-Real MadridExxen
23.00 Sporting-Borussia DortmundExxen
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