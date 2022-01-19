Bu akşam maç var mı? 19 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 19 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 19 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

11:45

Adelaide United - WS Wanderers

Avustralya A Ligi Ertelendi

/

11:45

Brisbane Roar - Perth Glory

Avustralya A Ligi

/

13:00

Viktoria Plzen - Zbrojovka Brno

Hazırlık Maçı

/

16:00

Volos - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

/

17:00

Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

17:00

Ç.Rizespor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

17:00

Göztepe - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

/

17:00

Kayserispor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

/

17:00

Zorya - Pogon Szczecin

Hazırlık Maçı

/

17:30

Dinamo Kiev - Murcia

Hazırlık Maçı

/

19:30

Sassuolo - Cagliari

İtalya Kupası

/

20:00

Trabzonspor - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Fenerbahçe - Altay

Spor Toto Süper Lig

/

20:30

Hannover - Monchengladbach

Almanya Kupası DFB Pokal

/

20:30

Leipzig - Hansa Rostock

Almanya Kupası DFB Pokal

/

21:00

Celta Vigo - Osasuna

İspanya La Liga

/

21:00

Clermont - Strasbourg

Fransa Ligue 1

/

21:00

Lille - Lorient

Fransa Ligue 1

/

21:00

Montpellier - Troyes

Fransa Ligue 1

/

21:00

Toulouse - Nancy

Fransa Ligue 2

/

22:00

Gine Bissau - Nijerya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:00

Mısır - Sudan

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:30

Leicester City - Tottenham

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Genk - Mechelen

Belçika Pro League

/

22:45

Hertha Berlin - Union Berlin

Almanya Kupası DFB Pokal

/

22:45

Hoffenheim - Freiburg

Almanya Kupası DFB Pokal

/

22:45

Hull City - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

/

23:00

Brentford - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Lugo - Almeria

İspanya La Liga 2

/

23:00

Real Sociedad - Atletico Madrid

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

/

23:00

Inter - Empoli

İtalya Kupası

/

23:30

Valencia - Sevilla

İspanya La Liga

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