Bu akşam maç var mı? 19 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
11:45
Adelaide United - WS Wanderers
Avustralya A Ligi Ertelendi
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11:45
Brisbane Roar - Perth Glory
Avustralya A Ligi
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13:00
Viktoria Plzen - Zbrojovka Brno
Hazırlık Maçı
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16:00
Volos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
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17:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
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17:00
Ç.Rizespor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
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17:00
Göztepe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
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17:00
Kayserispor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
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17:00
Zorya - Pogon Szczecin
Hazırlık Maçı
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17:30
Dinamo Kiev - Murcia
Hazırlık Maçı
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19:30
Sassuolo - Cagliari
İtalya Kupası
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20:00
Trabzonspor - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Fenerbahçe - Altay
Spor Toto Süper Lig
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20:30
Hannover - Monchengladbach
Almanya Kupası DFB Pokal
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20:30
Leipzig - Hansa Rostock
Almanya Kupası DFB Pokal
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21:00
Celta Vigo - Osasuna
İspanya La Liga
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21:00
Clermont - Strasbourg
Fransa Ligue 1
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21:00
Lille - Lorient
Fransa Ligue 1
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21:00
Montpellier - Troyes
Fransa Ligue 1
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21:00
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
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22:00
Gine Bissau - Nijerya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:00
Mısır - Sudan
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:30
Leicester City - Tottenham
İngiltere Premier Lig
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22:45
Genk - Mechelen
Belçika Pro League
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22:45
Hertha Berlin - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
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22:45
Hoffenheim - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal
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22:45
Hull City - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
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23:00
Brentford - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
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23:00
Lugo - Almeria
İspanya La Liga 2
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23:00
Real Sociedad - Atletico Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
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23:00
Inter - Empoli
İtalya Kupası
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23:30
Valencia - Sevilla
İspanya La Liga