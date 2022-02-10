Bu akşam maç var mı? 10 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
10.02.2022 Bugün
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01:15
Lara - Bolivar
Copa Libertadores Çeyrek Final
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03:30
Cesar Vallejo - Olimpia Asuncion
Copa Libertadores Çeyrek Final
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11:45
CC Mariners - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
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16:30
Al Sharjah - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
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16:30
Khorfakkan - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
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17:30
Alanyaspor - Adana Demirspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
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18:15
Atromitos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
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19:00
Bani Yas - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
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20:00
Atalanta - Fiorentina
İtalya Kupası Çeyrek Final
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20:30
Beşiktaş - Göztepe
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
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21:00
NEC Nijmegen - G.A. Eagles
Hollanda Kupası Çeyrek Final
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22:45
Liverpool - Leicester City
İngiltere Premier Lig
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22:45
Wolverhampton - Arsenal
İngiltere Premier Lig
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23:00
Juventus - Sassuolo
İtalya Kupası Çeyrek Final
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23:00
Nantes - Bastia
Fransa Kupası Çeyrek Final
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23:30
Athletic Bilbao - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final