Bu akşam maç var mı? 10 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 10 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

10 ARALIK CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

/ 20:00 Altay - Hatayspor Spor Toto Süper Lig / 20:00 Kocaelispor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig / 20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor Spor Toto 1. Lig / 20:00 Istra 1961 - Dragovoljac Hırvatistan 1. Ligi / 20:00 Cremonese - Crotone İtalya Serie B / 20:00 Stal Mielec - Termalica Polonya Ekstraklasa / 20:30 Jahn Regensburg - Werder Bremen Almanya Bundesliga 2 / 20:30 Schalke 04 - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 / 21:30 Rapid Bükreş - Arges Romanya Liga 1 / 22:00 Willem II - Cambuur Hollanda Eredivisie / 22:00 Katar - BAE FIFA Arab Cup Çeyrek Final / 22:00 Nacional Potosi - Oriente Petrolero Bolivya Premier Ligi / 22:00 RWDM - Westerlo Belçika 1. B Ligi / 22:00 NAC Breda - Almere Hollanda Eerste Divisie / 22:00 ADO Den Haag - Jong AZ Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Eindhoven - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Excelsior - Maastricht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 FC Emmen - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Volendam - Jong PSV Hollanda Eerste Divisie / 22:00 De Graafschap - Helmond Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Oss - Ajax Hollanda Eerste Divisie / 22:00 Roda - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie / 22:00 VVV Venlo - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie / 22:30 Köln - Augsburg Almanya Bundesliga / 22:30 Ternana - Benevento İtalya Serie B / 22:30 Rakow Czestochowa - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa / 22:45 Genoa - Sampdoria İtalya Serie A / 22:45 Charleroi - Oostende Belçika Pro League / 22:45 Ayr - Hamilton İskoçya Championship / 23:00 Nantes - Lens Fransa Ligue 1 / 23:00 Brentford - Watford İngiltere Premier Lig / 23:00 Mallorca - Celta Vigo İspanya La Liga / 23:00 Sporting Gijon - Huesca İspanya La Liga 2 / 23:15 Paços Ferreira - Gil Vicente Portekiz Liga NOS

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet