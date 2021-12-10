Bu akşam maç var mı? 10 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 10 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 10 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
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La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 10 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

10 ARALIK CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

/

20:00

Altay - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Kocaelispor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

/

20:00

Gençlerbirliği - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

/

20:00

Istra 1961 - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

/

20:00

Cremonese - Crotone

İtalya Serie B

/

20:00

Stal Mielec - Termalica

Polonya Ekstraklasa

/

20:30

Jahn Regensburg - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

/

20:30

Schalke 04 - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

/

21:30

Rapid Bükreş - Arges

Romanya Liga 1

/

22:00

Willem II - Cambuur

Hollanda Eredivisie

/

22:00

Katar - BAE

FIFA Arab Cup Çeyrek Final

/

22:00

Nacional Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

/

22:00

RWDM - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

/

22:00

NAC Breda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

ADO Den Haag - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Eindhoven - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Excelsior - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

FC Emmen - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Volendam - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

De Graafschap - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Oss - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

Roda - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

/

22:00

VVV Venlo - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

/

22:30

Köln - Augsburg

Almanya Bundesliga

/

22:30

Ternana - Benevento

İtalya Serie B

/

22:30

Rakow Czestochowa - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

/

22:45

Genoa - Sampdoria

İtalya Serie A

/

22:45

Charleroi - Oostende

Belçika Pro League

/

22:45

Ayr - Hamilton

İskoçya Championship

/

23:00

Nantes - Lens

Fransa Ligue 1

/

23:00

Brentford - Watford

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Mallorca - Celta Vigo

İspanya La Liga

/

23:00

Sporting Gijon - Huesca

İspanya La Liga 2

/

23:15

Paços Ferreira - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

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