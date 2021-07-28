Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan temsilcimizi Galatasaray'da umutlar bir hayli az ama bir ihtimal daha var. Sarı-Kırmızılılar bu akşam 21.00'de Hollanda ekibini ağırlayacak. Aslan, 4 farklı normal süreyi 4 farklı kazanırsa maç uzatmalara gidiyor. 5 farklı kazanırsa tur atlıyor. Bu turun atlanması halinde 3. ön eleme ve Play-Off turu da var. Aslan elenirse Avrupa Ligi'ne gidiyor.