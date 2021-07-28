Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
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Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan temsilcimizi Galatasaray'da umutlar bir hayli az ama bir ihtimal daha var. Sarı-Kırmızılılar bu akşam 21.00'de Hollanda ekibini ağırlayacak. Aslan, 4 farklı normal süreyi 4 farklı kazanırsa maç uzatmalara gidiyor. 5 farklı kazanırsa tur atlıyor. Bu turun atlanması halinde 3. ön eleme ve Play-Off turu da var. Aslan elenirse Avrupa Ligi'ne gidiyor.

Devler Ligi yolculuğunda ilk maçta hiç beklemediği bir sonuç alan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rövanşa çıkıyor.

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

DEPLASMAN GOLÜ KURALI GEÇERLİ DEĞİL

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak. İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

BU SENE KALDIRILDI

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

ELENİRSE AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

AVRUPA LİGİ'NDE İSKOÇ TAKIMI

Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St. Johnstone ile mücadele edecek.

Muhtemel ilk 11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem, Barış, Mostafa

PSV: Drommel Mwene Ramalho Boscagli Max Pröpper Ginkel Madueke Götze Vertessen Zahavi

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
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Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Aslan, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller - Haberler Spor
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