Btso Yönetim Kurulu Başkanı Burkay Güven Tazeledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu göreve yeniden seçildi.



BTSO'nun 3 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerinde komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri de tamamlandı.

Oda binasında düzenlenen ve tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan İbrahim Burkay, yeniden başkanlığa seçildi.

İbrahim Burkay başkanlığındaki yönetim kurulu, "İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Hasan Gürses, İbrahim Gülmez, Aytuğ Onur, Irmak Aslan, Osman Nemli, Alparslan Şenocak, Haşim Kılıç ve Muhsin Koçaslan"dan oluştu.

BTSO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı da belirlendi.

Buna göre odanın yeni Meclis Başkanı Ali Uğur olurken, Meclis Başkanı yardımcılıklarına Murat Bayizit ve Metin Şenyurt seçildi. katip üyeler ise Gülçin Güleç Uçar ve Hakan Batmaz oldu.

"Aramızdaki birlik ve beraberliği Türkiye'ye göstermiş olduk"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, 4 aydır yoğun bir tempoda gerçekleşen seçim çalışmalarının ardından yüksek bir katılım oranıyla 2018-2022 dönemini kapsayacak yönetim kurulu, meclis başkanlığı, TOBB delegeleri ve ihtisas komisyonlarını belirlediklerini söyledi.

Son 5 yılda hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine vizyon katan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"16 makro proje ile yola çıktığımız 5 yıllık görev sürecimizde 40'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirme fırsatı yakaladık. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancıyla ortaya koyduğumuz vizyon ve projeler, önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yeni yönetimimiz ve meclisimizle hayata geçmeye devam edecektir. Özellikle 2013-2018 döneminde görev yapan tüm meclis üyesi dostlarıma ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Burkay, yeni dönemde de Bursa'nın potansiyelinden aldıkları güçle Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bursa iş dünyasına, meclisimizin çok değerli üyelerine bizlere duydukları güven ve inançtan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçim sürecinde aramızdaki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş olduk." ifadesini kullandı.

"Yeni bir yolculuğa başlıyoruz"



BTSO Meclis Başkanlığı görevine seçilen Ali Uğur da seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

BTSO gibi 129 yıllık bir kurumda görev almanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Uğur, "İlk kez 1995 yılında BTSO'da meclis üyeliğine seçilme onurunu yaşadım. Bursa ekonomisinin güçlü ve başarılı yarınlara yürüyüşünde önemli sorumluluklar üstlendim. Bu çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın her şeyden önemli olduğunu biliyorum. Ortak paydası Bursa olan, kentine sahip çıkan ve kenti için değer üretmek isteyen 134 meclis üyesi arkadaşımızla bu çatı altında yeni bir yolculuğa başlıyoruz." görüşünü aktardı.