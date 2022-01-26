BTSO Başkanı Burkay, meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Enerji politikalarının arz güvenliğini güçlendirmek için güzergah ve kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak şekilde kurgulanması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için en önemli beklentilerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ocak ayı meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, pandeminin reel sektörde ve finansal alanda yol açtığı sarsıntıların farklı boyutlarıyla sürdüğünü belirtti.

Salgının gölgesindeki gelişmelere rağmen sanayide kapasite kullanım oranlarının son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 80'lere ulaştığını aktaran Burkay, "Bursa iş dünyası olarak, 2021'de 184 ülke ve 14 bölgeye yaptığımız 16 milyar dolarlık ihracat ve 8 milyar dolarlık ithalatla ülkemizin dış ticaret performansına 24 milyar dolar düzeyinde katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, tedarik zincirinde bölgesel çözümlerin sunduğu fırsatlarla ivme kazanan üretim iştahı ve artan ticari faaliyetlerin enerji kesintileriyle sekteye uğradığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz ihtiyacının en yoğun olduğu dönemde İran'ın bakım gerekçesiyle durdurduğu gaz akışı, sanayimizde ilk kez bu denli uzun süreli ve kapsamlı oldu. Önce doğal gaz, ardından da elektrik kısıtlama kararlarının duyurulmasıyla BTSO olarak, hızla harekete geçtik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BOTAŞ ve ilgili tüm kuruluşlarla 5 saati aşan toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, özellikle ihracat yükümlülüklerini yerine getirmek ve taahhütlerini gerçekleştirmek zorunda olan firmaların bulunduğunu, üretimin devamlılığı açısından bakım ve onarım işlemlerinin ertelenmesi gerektiğini doğrudan paylaşma fırsatı bulduk."

İlaç ve gıda sanayi gibi farklı üretim dinamiklerine sahip kritik sektörlerin kesintiden etkilenmemeleri için girişimde bulunduklarını vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"Söz konusu sektörler için yaptığımız girişimler karşılık buldu ve bu sektörler, enerji kısıtlamasından muaf tutuldu. Yürütülen diplomasi trafiği ve yapılan çalışmalarla doğal gaz akışının en kısa sürede yeniden başlayacağına inanıyorum. Firmalarımızın da bu süreci üretim planlamalarıyla yönetebilmeleri, çok önemli. Diğer taraftan yaşanan gelişmeler, üretimin sürdürülebilirliği açısından milli enerji politikalarının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca bölgesel enerji ajanslarının hızlı bir şekilde oluşturulmasını da sağlamalıyız. Enerji politikalarının arz güvenliğini güçlendirmek için güzergah ve kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak şekilde kurgulanması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için en önemli beklentilerimiz arasındadır."