BTK idari yaptırımlarında düzenleme

Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.

BTK idari yaptırımlarında düzenleme

Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: Dunya.com

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