BTK idari yaptırımlarında düzenleme
Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.
Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com
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