BSH Ev Aletleri Grubu, Afrika'da son teknolojiye dayalı ilk fabrikasını açıyor

BSH Ev Aletleri Grubu, Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini genişletebilmek için 550 milyon Mısır lirasının (yaklaşık 30 milyon avro) üzerinde yatırımda bulundu.

BSH Ev Aletleri Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket Afrika kıtasındaki ilk fırın fabrikasını kuruyor.

Son teknolojiye dayalı fabrika BSH'nin verimlilik ve sürdürülebilirlikle ilgili yüksek standartlarına uygun olacak ve karbon dengelemesi sağlayacak. Fabrika kapasitesi, her yıl, özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki tüketiciler için geliştirilen 350 bin cihaz üretmek amacıyla tasarlandı. Kahire'ye yakın 10 Ramazan Şehri'nde bulunan 30 bin metrekarelik tesis şirketin dünya üzerindeki 13. fırın grubu fabrikası olacak.

BSH son teknolojiyle donatılmış fabrikanın inşaatına 2022'de ve üretime 2024'te başlamayı hedefliyor. Fabrika 350 binden fazla 90 santimetrelik solo fırın üretme kapasitesi için tasarlandı. Bosch markasıyla piyasaya sürülecek aletler özellikle bu bölgedeki tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştiriliyor. Üretilen birimler farklı ülkelere de satılacak ve ihraç edilecek.

Mısır'daki fabrika şirketin gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejisi için önemli bir kilometre taşı olacak. BSH geçen yıl 13,9 milyar avroluk rekor satışa imza attı ve 2021'de de önemli ölçüde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme BSH'nin, tüketici ihtiyaçlarını 125 pazarda karşılayan yenilikçi ürünlerine yönelik güçlü tüketici talebiyle destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Grubu'nun Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Silke Maurer yatırımla ilgili, "Mısır, Kuzey Afrika'yla Orta Doğu arasında bir köprü kuruyor. Bu ülke binlerce yıldır tarihe ev sahipliği ediyor ve büyük bir potansiyel ile sayısız fırsat barındırıyor. Bu yatırımımızla ekonomi ve altyapının gelişimini desteklemek ve nitelikli iş imkanı yaratmak istiyoruz. Mısır son yıllarda hızla gelişti. Sunduğu tedarikçi ağı, nitelikli işgücü ve cazip ihracat fırsatları nedeniyle BSH'nin üretim ayak izi açısından mükemmel bir konum özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

BSH Mısır Üst Yöneticisi (CEO) Luis Alvarez ise, "Mısır Hükümetiyle verimli müzakerelerimizi başarıyla tamamladığımızı ve üretim ayak izi planlarımızı destekleyecek kurumla bir Mutabakat Zaptı imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mısır, ev aletleri için Afrika'daki en büyük pazar ve BSH bu pazarda başarılı faaliyetlerini ileri taşıyacak. Bununla birlikte yerel refahı destekleyecek bu yatırımla bölgede 1.000 kişiye istihdam imkanı yaratmayı amaçlıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve Mısır Hükümetine gösterdikleri anlayış, kararlılık ve verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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