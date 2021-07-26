Bruno Fernandes ve Mesut Özil'e benzeyen Jendoubi, Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Khalil Jendoubi'nin Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'e olan benzerliği spor dünyasının gündeminde. Başarılı tekvandocu, kendisinin Mesut Özil'e benzediğini söyledi. Jendoubi, "Çoğu insan Bruno'ya benzediğimi söylüyor ama ben kim olduğunu bilmiyorum. Genelde Mesut Özil'e benzetiliyorum" dedi.