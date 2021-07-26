Bruno Fernandes ve Mesut Özil'e benzeyen Jendoubi, Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Khalil Jendoubi'nin Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'e olan benzerliği spor dünyasının gündeminde. Başarılı tekvandocu, kendisinin Mesut Özil'e benzediğini söyledi. Jendoubi, "Çoğu insan Bruno'ya benzediğimi söylüyor ama ben kim olduğunu bilmiyorum. Genelde Mesut Özil'e benzetiliyorum" dedi.
Khalil Jendoubi'nin Bruno Fernandes ve Mesut Özil'e olan benzerliği şaşkına çevirdi.
Olimpiyatlar'da madalya almasıyla birlikte Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'e olan benzerliği ortaya çıkan başarılı tekvandocunun, şimdi de Mesut Özil'e benzediği ortaya çıktı.
"MESUT'A BENZETİLİYORUM"
Jendoubi, "Bruno Fernandes'e benzetiliyorum ama ben onu tanımıyorum. Genelde Mesut Özil'e benzetiliyorum, ben onu tanıyorum" ifadelerini kullandı.