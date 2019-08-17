Brezilya'ya Amazon ormanı cezası: Almanya'nın ardından Norveç de fonları kesti

17.08.2019 08:48

Brezilya'nın Amazon ormanlarını 'ağaçsızlaştırma' politikasına tepki gösteren ülkeler Sao Paulo'ya yaptıkları para yardımlarını kesiyor.

Almanya'nın ardından 'en büyük bağışçı' ülke Norveç de Amazon Fonu'na aktardığı yıllık 30 milyon euroluk desteği askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle