20.08.2019 15:46

Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi

Brezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Niteroi Köprüsü'nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan, 32 yolcuyu rehin aldı. İlerleyen saatlerde 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Saldırganın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA