Braga-Beşiktaş maçına doğru

06.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:08

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, "Gruptan çıkabilmek adına iyi bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Portekiz'e getirilmeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Braga Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Recep Uçar katıldı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçtan puansız ayrıldıklarını hatırlatan Uçar, "Kazanmaya yakın olan taraf olmamıza rağmen arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Buna biraz da şanssızlığı sebep olarak gösterebiliriz. Grupta kalan 3 maçı kazanarak şansımızı son dakikaya kadar devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Braga'nın Avrupa kupalarında deneyimli bir takım olduğunu vurgulayan Recep Uçar, "Savunmada ve hücumda planları olan, ortak hareket edebilen ve savunmadan hücuma geçişleri etkili yapabilen bir takım. Braga, grubun lideri. Önemli bir maç olacak. Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın tedavisinin devam ettiğini ve Portekiz'e gelip gelmeyeceğinin yarın netleşeceğini aktaran Uçar, "Hocamızın olmaması elbette eksiklik. Abdullah Avcı ile uzun senelerdir birlikte çalışıyorum. Futbol camiasında bu noktalara gelmemde büyük bir katkısı var. Yarın hocamız gelmezse de ben tek olmayacağım. Yanımda Şenol Fidan ve diğer hocalarımız var. Hep beraber Beşiktaş takımını idare edebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enzo Roco: "Üzerimize düşen galibiyeti almak istiyoruz"

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga karşısında galip gelmek istediklerini kaydetti.

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar istedikleri sonuçları alamadıklarının altını çizen 27 yaşındaki Roco, "Her maç bizim için çok önemli. Yarın sahaya çıkıp üzerimize düşen galibiyeti almak istiyoruz. Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA