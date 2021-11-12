Bozkurt'ta "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Amirliği ekipleri, Abana-Bozkurt kara yolundaki şehitler anıtı mevkisinde trafik uygulaması yaptı. Evrak kontrolü yapılan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemerinin yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 seviyelerinde azalttığı ve hayati bir önem taşıdığı anlatıldı.

Sürücüleri "Güvenli trafik bir hareketine bakar" sloganıyla bilgilendiren ekipler, bu konudaki uygulamaların hassasiyetle sürdürüleceğini kaydetti.

Kaymakam Murat Atıcı da Bozkurt İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ömer Sadık Uğur ve Emniyet Amiri Alican Aydın ile uygulamaya katılarak, sürücülere güvenli yolculuklar diledi ve emniyet kemerinin önemini anlatan broşür takdim etti.