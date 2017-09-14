Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken seçim söz konusu değildir.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken seçim söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar seçimleri vaktinde yapmak konusunda bir gelenek de oluşturdu. 2007'de zorunlu birkaç ay erken gidildi ama ondan sonraki seçimlerin hepsi vaktinde yapıldı. Onun için biz bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Seçim, 2019'un 3 Kasım'ında yapılacaktır." dedi.
Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. "CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörle mücadelede kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili yaptığı açıklamaların, CHP içerisinde nasıl karşılanmış olabileceğine" ilişkin soru üzerine Bozdağ, parti içi disiplin bakımından Tanrıkulu'na yeni bir uygulama yapma ihtimalinin gözükmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tanrıkulu'na destek verdiğini belirtti.
Tanrıkulu'nun yaptığı açıklamalarda terörle mücadeleyi "alçaklık" olarak nitelendirdiğini ifade eden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunun bir anlamı, bu mücadeleyi yapanları da aynı şekilde bu ithamla itham ediyor. Orada normalde beklenen şey, 'dur' denmesi lazım. Sen kime alçak diyorsun? Kimi alçaklıkla niteliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Güvenlik güçlerine böyle bir saygısızlık yapılabilir mi? Terörle bu kadar mücadele etmek zorunda olan bir ülkede, her gün şehit veren, gazisi olan bir ülkede teröristlerin lehine böylesi bir değerlendirmeyi sen nasıl yaparsın? 'Bunu kime sordun da yaptın' diye, onu hesaba çekmesi lazım, bunu yapmadı. Onu daha ileriye götürdü Kılıçdaroğlu, başka bir noktaya geçti. 'Siz SİHA'ları kullanmayın.' diyor. Ben onu anlıyorum. Teröristin kimliğini sorguluyor mücadele etmek için. Kandil bir kimlik verecek herhalde, 'o kimlik varsa mücadele edeceksin, yoksa etmeyeceksin' diyor. Şimdi böyle bir sakat anlayışla terörle mücadele olabilir mi?"
Bozdağ, CHP milletvekillerinin önemli bir kısmının bu açıklamalardan ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaya sahip çıkmasından fevkalade rahatsız olduğunu ifade etti.
CHP'den seçmen düzeyinde tanıdığı dostlarının da bunlardan rahatsız olduğunu dile getiren Bozdağ, "CHP'nin, DHKP-C, FETÖ, PKK ile AK Parti'nin zarar görme ihtimaline binaen kol kola yürümesinden çok büyük rahatsızlıkları var. CHP şunu yapıyor maalesef, 'Cumhurbaşkanı'na kim zarar veriyor? FETÖ, PKK, DHKP-C, Almanya'. Kim zarar veriyorsa onunla aynı hedefe koşmaktan rahatsız olmuyor. Hatta yan yana durmaktan, kol kola yürümekten de rahatsız olmuyor. AK Parti'ye kim zarar veriyorsa onlarla yan yana olmaktan da rahatsızlık duymuyorlar." dedi.
CHP'nin terör örgütleri, Türkiye ve Türk milleti düşmanlarıyla kol kola girecek fotoğrafı çok rahatlıkla verdiklerini söyleyen Bozdağ, bunun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünde görüldüğünü kaydetti.
Bozdağ, yürüyüşte Kılıçdaroğlu'nun sağında FETÖ'cüler, solunda PKK'nın uzantılarının bulunduğunu belirterek, "Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin iktidarına talip olan bir parti, 'iktidara zarar verme ihtimali var' diye, Türkiye'nin düşmanlarıyla her gün bu ülkede askerimize, polisimize saldıran hainlerle yan yana gelemez, gelmemeli. CHP'ye oy veren seçmenlerin önemli bir kısmının bu tutumdan, politikadan rahatsız olduğunu biliyorum. Son dönemlerdeki anketlere bakılırsa CHP'nin oy trendindeki düşüşün çok ciddi bir düşüş olduğu gözüküyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de CHP'nin dilinin, Türkiye'de Türk milleti ve devletinin birliğine, bütünlüğüne, refahına, huzuruna saldıran terör örgütlerinin diline çok benzemiş olmasındandır." diye konuştu.
"Erken seçim diye bir şey yok"
"AK Parti'de üç seçimin yapılacağı 2019'a ilişkin hazırlık süreci sürüyor. Ana muhalefet partisinden eski genel başkan düzeyinde, AK Parti'nin 2018 yazında erken seçime hazırlandığı yönünde olduğu dillendirildi. Erken seçim hazırlığı var mı?" sorusu üzerine Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken seçim söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar seçimleri vaktinde yapmak konusunda bir gelenek de oluşturdu. 2007'de zorunlu birkaç ay erken gidildi ama ondan sonraki seçimlerin hepsi vaktinde yapıldı. Onun için biz bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Seçim, 2019'un 3 Kasım'ında yapılacaktır. AK Parti hükümetinin de AK Parti Genel Merkezi'nin de gündeminde erken seçim diye bir şey yok."
Bozdağ, partilerinin gündeminde kongrelerin, ülkenin geleceğine ilişkin planların ve programların olduğunu, hükümetin gündeminde de ülkenin iç ve dış sorunları bulunduğunu kaydetti.
(Sürecek)