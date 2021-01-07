Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
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Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

07.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:17
Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

YARIN GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERİ YAPILMAYACAK Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

YARIN GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERİ YAPILMAYACAK  

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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