Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

YARIN GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERİ YAPILMAYACAK

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı