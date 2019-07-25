Bozcaada bağ bozumuna hazırlanıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6-8 Eylül'de "20. Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağ Bozumu Festivali" düzenlenecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, tarihi üzümle bir olan Bozcaada'nın bağlarına yapılan yolculuk birbirinden güzel anılara sahne oluyor. Traktör turlarıyla şenlik havasında geçen bağ bozumu günleri adaya renk katıyor.

Festivali öncesinde yapılacak bağ bozumu turlarının geçen yıl düzenlenen ilkinin ardından bu yıl ikincisi yapılacak.

Tur için özel hazırlanan römorklar ressam Cemil Onay tarafından tasarlandı. Fotoğraf tutkunlarını cezbeden römorklar, yolculuk boyunca klarnet ve darbukayla şenlenecek.

Yolculuğun ardından gidilen bağlarda katılımcılar üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgi alacak. El örmesi hasır sepetlerin hediye edildiği ziyaretçiler sepetlerini üzümle doldurma fırsatını da bulabilecek.

Konuklar geçen yıl yapılan festival kapsamında bağ yolculuğu ile ekolojik turizmi yaşayarak yoğun turizm baskısı altında azalan üzüm üretimi ve bağ alanlarına destek sunmuş oluyor. Turdan elde edilen gelirle ise üzüm üreticilerine katkı sağlanıyor.

Tura katılmak isteyenler, ada merkezinde kurulan tur stantlarına başvurarak belirtilen saatteki araca rezervasyon yaptırabilecek.

Araca binerken katılımcılara elde örülerek hazırlanmış sepetleri verilecek. Bağa varıldığında, bağcılık hakkında bilgi verilip katılımcılara üzüm toplama öğretilecek. Gezi boyunca sepetler istenilen üzümler toplanarak doldurulacak.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek "Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali" ise 6-8 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile konserlerin yapılacağı festival sonunda adanın en iyi çavuş üzümü seçilecek.

Kaynak: AA