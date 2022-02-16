Böyle mi anılacaktı! Şampiyonlar Ligi'nde Messi'den daha kötüsü yok

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada, Fransız ekibi yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin 90+4. dakikada attığı golle zafere ulaştı.

BİR İLKİ YAŞADI

Daha önce Real Madrid'e karşı Barcelona forması altında 6 penaltı atışını gole çeviren Messi, kariyerinde ilki yaşadı. Arjantinli star, İspanyol devine karşı penaltı atışından faydalanamadı.

EN FAZLA KAÇIRAN OYUNCU

Şampiyonlar Ligi kariyerinde kullandığı 23 penaltının beşini gole çeviremeyen Lionel Messi, turnuvada ilk maçına çıktığı 2004-05 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran oyuncu konumuna düştü.

"ÇOK İNCELEMİŞTİM"

Real Madrid'in kalecisi Courtois, "Maça çıkmadan önce Lionel Messi'nin penaltılarını ve sahada yaptıklarını çok incelemiştim. Sahadayken de uygulamaya çalıştım. Biraz da şansım vardı tabii ki" sözleriyle penaltı kurtarışını anlattı.