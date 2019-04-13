Boş Kafe Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Başkentte boş bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi kesişiminde kullanılmayan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kafenin Atatürk Orman Çiftliğine ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA