Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, boş araziye atılan maytaptan çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
24.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:55
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, boş araziye atılan maytaptan çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Mahallesi Uygar Sokak'ta bugün saat 13.30 sıralarında boş arazideki çalılar, iddiaya göre, atılan maytap nedeniyle tutuştu. Sokakta oturan vatandaşlar alevleri fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Kaynak: DHA