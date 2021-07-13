Borsada, yarınki işlemlerde 12 günlük takas süresi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada, yarınki işlemlerde 12 günlük takas süresi

Borsada, yarınki işlemlerde 12 günlük takas süresi
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, tatiller nedeniyle Kurban Bayramı öncesi nakite dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da, tatiller nedeniyle Kurban Bayramı öncesi nakite dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.

Bu hafta perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, gelecek hafta salı öğleden sonra da Kurban Bayramı nedeniyle 4,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 26 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz'da kapalı olacak Borsa İstanbul'da cuma günü işlemler normal bir şekilde gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da, gelecek hafta ise Kurban Bayramı tatili öncesinde sadece pazartesi yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 12 gün sonraya, 26 Temmuz'a kalacak. Yatırımcı bu hafta cuma ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 27 Temmuz Salı gününü bekleyecek.

Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakite dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, Borsa İstanbul'un dünkü negatif ayrışmasında etkili olmuş olabileceğini belirtiyor.

Kurban Bayramı'nın, Türkiye'de en çok nakit talebinin olduğu dönemlerin başında geldiğini anımsatan analistler, öte yandan borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ABD ve Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiği, döviz kurlarının gerilediği dün, negatif ayrışarak yüzde 1,55 değer kaybetmiş ve 1.356,96 puana gerilemişti. Endeks bugüne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine yakın 1.354 seviyesinde bulunuyor.

Arife günü borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek

Kurban Bayramı tatili öncesinde 19 Temmuz Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak Borsa İstanbul'da, o gün gerçekleştirilecek işlemlerin takası da bu hafta cuma günkü işlemlerle birlikte gerçekleştirilecek.

Arife günü 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

Kurban Bayramı tatili bitimine kadar borsanın işlem ve tatil günleri ile gerçekleşen emirlerin takas günleri şöyle:

13 Temmuz14 Temmuz15 Temmuz16 Temmuz17 Temmuz18 Temmuz19 Temmuz20 Temmuz21 Temmuz22 Temmuz23 Temmuz

SalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazarPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
BorsaAçıkAçıkKapalıAçıkKapalıKapalıYarım Gün AçıkKapalı Kapalı Kapalı Kapalı
İşlemlerin takas zamanı 16 Temmuz26 Temmuz

27 Temmuz

27 Temmuz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Evde bakım yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak
Evde bakım yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak
9 günlük bayram tatilinde büyük göç yaşanacak! 10 milyon kişi yollara düşecek
9 günlük bayram tatilinde büyük göç yaşanacak! 10 milyon kişi yollara düşecek
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Zeynep Bastık Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada, yarınki işlemlerde 12 günlük takas süresi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:34:33. #1.15#

title