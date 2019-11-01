Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.891 -1,10
BIST ANKARA 122.323 0,69
BIST ANTALYA 53.800 -0,09
BIST BALIKESİR 80.420 1,37
BIST BURSA 157.
01.11.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|203.891
|-1,10
|BIST ANKARA
|122.323
|0,69
|BIST ANTALYA
|53.800
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|80.420
|1,37
|BIST BURSA
|157.096
|-1,52
|BIST DENIZLI
|100.529
|-0,35
|BIST ISTANBUL
|99.349
|-0,70
|BIST IZMIR
|161.653
|-0,51
|BIST KAYSERI
|412.062
|-0,64
|BIST KOCAELI
|232.448
|1,08
|BIST KONYA
|79.234
|2,69
|BIST TEKIRDAĞ
|278.377
|4,31
Kaynak: AA