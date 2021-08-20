Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.139.790.854Ereğli Demir Çelik745.004.662Kardemir (D)624.677.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.139.790.854
|Ereğli Demir Çelik
|745.004.662
|Kardemir (D)
|624.677.429
|Tüpraş
|596.813.091
|Şişe Cam
|594.620.817
|Koza Madencilik
|581.119.167
|Koza Altın
|504.314.481
|Türk Hava Yolları
|477.100.247
|Yapı ve Kredi Bankası
|312.235.595
|İş Bankası (C)
|299.931.876
|Doğan Holding
|291.669.993
|Akbank
|263.326.359
|Koç Holding
|262.279.707
|Petkim
|260.980.760
|Bim Mağazalar
|214.367.978
|RTA Laboratuvarları
|186.406.773
|SASA Polyester
|177.976.791
|Turkcell
|172.825.115
|İpek Doğal Enerji
|170.725.450
|Halkbank
|169.186.048
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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