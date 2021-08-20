Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.139.790.854Ereğli Demir Çelik745.004.662Kardemir (D)624.677.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.139.790.854
Ereğli Demir Çelik745.004.662
Kardemir (D)624.677.429
Tüpraş596.813.091
Şişe Cam594.620.817
Koza Madencilik581.119.167
Koza Altın504.314.481
Türk Hava Yolları477.100.247
Yapı ve Kredi Bankası312.235.595
İş Bankası (C)299.931.876
Doğan Holding291.669.993
Akbank263.326.359
Koç Holding262.279.707
Petkim260.980.760
Bim Mağazalar214.367.978
RTA Laboratuvarları186.406.773
SASA Polyester177.976.791
Turkcell172.825.115
İpek Doğal Enerji170.725.450
Halkbank169.186.048
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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