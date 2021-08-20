Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.139.790.854Ereğli Demir Çelik745.004.662Kardemir (D)624.677.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.139.790.854 Ereğli Demir Çelik 745.004.662 Kardemir (D) 624.677.429 Tüpraş 596.813.091 Şişe Cam 594.620.817 Koza Madencilik 581.119.167 Koza Altın 504.314.481 Türk Hava Yolları 477.100.247 Yapı ve Kredi Bankası 312.235.595 İş Bankası (C) 299.931.876 Doğan Holding 291.669.993 Akbank 263.326.359 Koç Holding 262.279.707 Petkim 260.980.760 Bim Mağazalar 214.367.978 RTA Laboratuvarları 186.406.773 SASA Polyester 177.976.791 Turkcell 172.825.115 İpek Doğal Enerji 170.725.450 Halkbank 169.186.048 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara