Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 1.786.714.516

Petkim 1.440.087.134

Sasa Polyester 1.362.811.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.786.714.516 Petkim 1.440.087.134 Sasa Polyester 1.362.811.188 Garanti Bankası 924.777.449 Tüpraş 843.906.137 Yapı ve Kredi Bankası 783.516.798 Güneş Sigorta 746.026.189 Emlak Konut GMYO 724.104.615 ASELSAN 532.402.218 Şişe Cam 452.980.192 Pegasus 436.579.364 Akbank 412.653.409 Kardemir (D) 403.918.717 Tekfen Holding 328.377.109 İş Finansal Kiralama 328.364.197 Alkim Kimya 327.932.941 Vakıflar Bankası 293.906.873 Koç Holding 252.055.683 Global Yatırım Holding 245.660.398 Ereğli Demir Çelik 232.833.234 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA