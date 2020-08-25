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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.786.714.516
Petkim 1.440.087.134
Sasa Polyester 1.362.811.

Borsada işlem hacmi sıralaması
25.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.786.714.516
Petkim 1.440.087.134
Sasa Polyester 1.362.811.188
Garanti Bankası 924.777.449
Tüpraş 843.906.137
Yapı ve Kredi Bankası 783.516.798
Güneş Sigorta 746.026.189
Emlak Konut GMYO 724.104.615
ASELSAN 532.402.218
Şişe Cam 452.980.192
Pegasus 436.579.364
Akbank 412.653.409
Kardemir (D) 403.918.717
Tekfen Holding 328.377.109
İş Finansal Kiralama 328.364.197
Alkim Kimya 327.932.941
Vakıflar Bankası 293.906.873
Koç Holding 252.055.683
Global Yatırım Holding 245.660.398
Ereğli Demir Çelik 232.833.234
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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