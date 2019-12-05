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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.061.854.162
ASELSAN 1.044.327.084
Petkim 357.709.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.061.854.162
ASELSAN 1.044.327.084
Petkim 357.709.932
Garanti Bankası 354.366.647
Türk Telekom 347.083.787
Emlak Konut GMYO 297.407.698
Halkbank 280.017.104
Ereğli Demir Çelik 267.785.106
Akbank 250.426.136
Koza Madencilik 244.336.248
Kardemir (D) 220.265.817
Çemaş Döküm 214.285.911
Soda Sanayii 201.847.928
Turkcell 200.736.526
Şişe Cam 196.579.153
Tüpraş 179.300.320
Tekfen Holding 171.733.873
Vakıflar Bankası 163.263.542
Eczacıbaşı İlaç 153.861.138
İş Fin.Kir. 145.172.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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