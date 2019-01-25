Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 949.054.829
Türk Hava Yolları 701.361.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 949.054.829
Türk Hava Yolları 701.361.184
Kardemir (D) 567.716.004
ASELSAN 394.768.750
Halkbank 374.735.954
Akbank 336.936.533
Petkim 335.652.606
Türk Telekom 292.593.091
Koza Madencilik 240.625.952
İş Bankası (C) 220.551.118
Yapı ve Kredi Bank. 198.087.516
Ereğli Demir Çelik 196.548.482
Vakıflar Bankası 165.147.697
Turkcell 155.450.312
Tüpraş 144.836.850
İpek Doğal Enerji 135.900.391
Sabancı Holding 107.954.681
ICBC Turkey Bank 100.882.149
Koç Holding 99.907.505
Koza Altın 99.870.013
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et