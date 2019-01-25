Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 949.054.829
Türk Hava Yolları 701.361.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|949.054.829
|Türk Hava Yolları
|701.361.184
|Kardemir (D)
|567.716.004
|ASELSAN
|394.768.750
|Halkbank
|374.735.954
|Akbank
|336.936.533
|Petkim
|335.652.606
|Türk Telekom
|292.593.091
|Koza Madencilik
|240.625.952
|İş Bankası (C)
|220.551.118
|Yapı ve Kredi Bank.
|198.087.516
|Ereğli Demir Çelik
|196.548.482
|Vakıflar Bankası
|165.147.697
|Turkcell
|155.450.312
|Tüpraş
|144.836.850
|İpek Doğal Enerji
|135.900.391
|Sabancı Holding
|107.954.681
|ICBC Turkey Bank
|100.882.149
|Koç Holding
|99.907.505
|Koza Altın
|99.870.013
Kaynak: AA