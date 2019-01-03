Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 962.804.532
Garanti Bankası 606.513.400
ASELSAN 273.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 962.804.532
Garanti Bankası 606.513.400
ASELSAN 273.591.657
Halkbank 244.381.424
Akbank 202.493.578
Koza Madencilik 194.733.811
Türk Telekom 172.315.805
Kardemir (D) 165.210.552
Vakıflar Bankası 163.799.150
Ereğli Demir Çelik 155.454.210
İş Bankası (C) 151.581.152
Koza Altın 147.472.286
Petkim 138.248.652
Yapı ve Kredi Bank. 134.797.007
Bim Mağazalar 110.565.752
Tüpraş 100.806.747
İpek Doğal Enerji 80.496.632
Turkcell 79.018.918
Koç Holding 62.667.556
Soda Sanayii 53.029.276
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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