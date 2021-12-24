Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 46.999,80 0,02 16,05 İş Bankası (C) 7,75 0,13 14,09 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,08 0,98 -20,21 İş Girişim 8,09 -0,25 -57,31 İş GMYO 2,62 1,16 3,15 İş Y. Men. Değ. 22,64 -1,14 36,41 İş Yat. Ort. 3,06 -0,97 -9,01 İşbir Holding 61,55 -3,83 14,66 İşbir Sentetik Dokuma 12,75 1,43 Işık Plastik 4,90 9,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 1,16 -23,68 İttifak Holding 1,27 0,79 -43,05 İz Hayvancılık Tarım 19,74 -1,25 9,67 İzmir Demir Çelik 2,40 0,00 -27,48 İzmir Fırça 6,32 -0,32 13,67 Jantsa Jant Sanayi 63,55 0,63 53,32 Kafein Yazılım 19,04 0,47 -10,78 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,32 0,70 Kaplamin 25,04 1,38 -25,92 Kardemir (A) 7,56 0,67 27,06 Kardemir (B) 7,58 1,34 43,83 Kardemir (D) 9,15 2,69 58,30 Karel Elektronik 11,32 3,85 68,34 Karsan Otomotiv 3,43 2,39 5,54 Karsu Tekstil 7,99 1,65 -6,55 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,31 0,53 Kartonsan 52,60 1,54 -44,44 Katmerciler Ekipman 1,48 3,50 -14,56 Kent Gıda 177,20 0,17 -50,17 Kerevitaş Gıda 4,46 0,22 -32,22 Kervan Gıda 12,10 -1,63 18,22 Kervansaray Yat. Holding 0,60 1,69 -52,38 Kiler GMYO 1,70 1,19 -32,27 Kızılbük GYO 29,60 -1,07 Klimasan Klima 9,89 0,41 17,21 Koç Holding 28,46 3,34 39,15 Konfrut Gıda 4,46 2,29 5,56 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,50 2,10 177,54 Konya Çimento 981,00 1,41 -13,19 Konya Kağıt 7,26 0,00 Koray GMYO 6,05 -0,49 35,96 Kordsa Teknik Tekstil 28,78 0,98 85,08 Koza Altın 111,70 1,55 15,51 Koza Madencilik 17,13 2,09 10,59 Körfez GMYO 7,20 -2,44 24,14 Kristal Kola 1,97 2,60 -35,51 Kron Telekomünikasyon 36,48 0,66 -0,98 Kuştur Kuşadası Turizm 251,90 2,23 60,14 Kuyas Yatırım 4,80 5,73 108,70 Kütahya Porselen 104,10 -2,25 106,34 Kütahya Şeker Fabrikası 28,00 0,57 Lider Faktoring 4,11 -9,87 20,53 Link Bilgisayar 27,06 0,22 -14,36 Logo Yazılım 40,22 0,55 29,16 Lokman Hekim Sağlık 13,43 -2,40 90,99 Lüks Kadife 50,65 1,20 76,39 Makina Takım 3,12 -0,64 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 15,87 1,41 Margün Enerji 9,13 0,55 Marka Yatırım Holding 3,41 0,29 -46,97 Marmaris Altınyunus 254,60 -1,32 129,16 Marshall 226,50 -0,22 -26,15 Martı GMYO 0,88 1,15 -65,54 Martı Otel 1,78 -0,56 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 20,36 0,79 Mavi Giyim 64,30 3,29 24,59 Mazhar Zorlu Holding 30,50 -2,49 -3,11 Meditera Tıbbi Malzeme 43,64 1,16 Mega Polietilen 6,18 6,55 -19,32 Menderes Tekstil 2,08 0,48 -32,69 Mercan Kimya 9,61 0,52 Merit Turizm 29,76 -0,47 187,28 Merko Gıda 4,42 0,68 -48,84 Metemtur Yatırım 4,24 -2,08 -47,56 Metro Holding 1,51 -4,43 -19,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -1,69 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,66 -0,60 -27,17 Mia Teknoloji 30,44 -0,59 Migros Ticaret 38,68 1,95 -9,63 Milpa 3,55 0,28 -22,83 Mistral GMYO 4,16 0,73 -11,03 MLP Sağlık 31,72 -2,40 59,64 MMC San. ve Tic. Yat. 3,14 -4,56 -31,74 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,84 0,13 -33,84 Mondi Tire Kutsan 9,06 0,78 19,21 Nasmed Egepol 7,36 -1,21 Naturel Enerji 39,54 0,05 11,35 Naturelgaz 6,84 0,74 Net Holding 5,62 2,74 63,85 Netaş Telekom. 17,06 3,39 -39,25 Niğbaş Niğde Beton 11,96 9,93 -77,00 Nuh Çimento 51,00 4,42 6,19 Nurol GMYO 7,08 -2,75 -2,88 Odaş Elektrik 1,38 0,73 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,28 1,20 Orge Enerji Elektrik 6,03 0,67 30,73 Orma Orman Mahsulleri 36,98 7,56 151,22 Osmanlı Menkul 26,94 1,97 -12,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,64 -2,96 -29,73 Otokar 356,50 0,39 17,16 Otto Holding 32,02 5,68 204,08 Oyak Çimento 6,74 0,45 -23,23 Oyak Yat. Ort. 6,83 2,09 -1,04 Oyak Yatırım Menkul 49,58 3,25 Oylum Sınai Yatırımlar 5,97 8,35 26,75 Özak GMYO 5,63 1,99 10,39 Özbal Çelik Boru 25,42 2,25 288,09 Özderici GMYO 1,50 0,67 -32,43 Özerden Plastik 7,69 -4,59 -14,56 Pamel Elektrik 87,95 -0,62 312,52 Panora GMYO 8,40 1,08 43,08 Papilon Savunma 13,23 -0,68 -41,82 Park Elek.Madencilik 6,52 -1,21 21,42 Parsan 30,80 2,46 26,75 Pasifik GYO 15,20 1,88 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,53 -1,26 Pegasus 86,60 4,84 16,09 Peker GMYO 0,92 0,00 -60,67 Penguen Gıda 3,42 0,59 -32,28 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 372,90 3,67 Pera GMYO 1,23 0,82 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 24,50 0,41 33,67 Petkim 7,83 1,16 57,23 Petrokent Turizm 7.200,00 -0,99 694,35 Pınar Et ve Un 19,38 1,25 -11,44 Pınar Su 3,44 -0,29 -15,36 Pınar Süt 17,50 -0,74 -22,39 Plastikkart 17,88 1,13 25,52 Polisan Holding 2,87 0,35 -25,35 Politeknik Metal 550,00 -4,05 35,56 Prizma Press Matbaacılık 3,61 0,56 -34,12 QNB Finans Fin. Kir. 80,00 0,06 -36,15 QNB Finansbank 39,20 0,00 -44,28 QUA Granite Hayal Yapı 11,84 0,42 Rainbow Polikarbonat 12,91 -1,07 Ral Yatırım Holding 13,70 -3,25 208,56 Ray Sigorta 12,76 3,57 -17,41 Reysaş GMYO 3,06 0,00 -5,61 Reysaş Lojistik 4,45 1,14 -13,99 Rhea Girişim 1,87 1,08 -49,73 Rodrigo Tekstil 19,66 -6,82 43,40 Royal Halı 3,50 7,69 1,74 RTA Laboratuvarları 20,76 0,00 -31,44 Sabancı Holding 13,11 1,63 18,90 Safkar Ege Soğutmacılık 7,17 0,84 -34,10 Sanel Mühendislik 5,14 -0,19 50,29 Sanifoam Sünger 34,20 -0,75 151,47 Sanko Pazarlama 9,10 0,00 -1,81 Saray Matbaacılık 3,84 -0,78 -56,21 Sarkuysan 19,90 1,79 128,80 Sasa Polyester 44,72 3,33 198,44 Say Yenilenebilir Enerji 30,80 -2,72 261,93 Sekuro Plastik 16,95 -0,47 21,42 Selçuk Ecza Deposu 11,26 -0,62 -16,17 Selçuk Gıda 4,26 0,95 -14,46 Selva Gıda Sanayi 14,40 2,13 Senkron Güvenlik 22,50 0,00 -14,32 Serve Film Prodüksiyon 13,00 0,00 -18,75 Servet GMYO 84,95 -2,80 8,35 Seyitler Kimya 15,30 0,79 13,64 Silverline Endüstri 4,88 0,62 -43,26 Sinpaş GMYO 4,28 -0,23 2,39 Smartiks Yazılım 5,05 0,40 -43,00 Sodaş Sodyum Sanayii 28,30 0,00 7,46 Söktaş 2,29 3,62 -29,55 Sönmez Filament 34,66 -2,59 -34,83 Sönmez Pamuklu 9,03 2,61 -38,81 Sumaş Suni Tahta 100,90 1,41 97,80 Şeker Fin. Kir. 5,15 0,59 -19,53 Şekerbank 1,07 0,94 -29,14 Şişe Cam 13,33 3,41 86,19 Şok Marketler Ticaret 12,32 4,05 -1,28 T. Halk Bankası 4,72 0,43 -15,11 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,30 2,12 -26,54 T.S.K.B. 1,47 0,00 -15,83 T.Tuborg 19,26 0,94 8,62 Tat Gıda 11,68 -0,17 1,03 TAV Havalimanları 31,70 2,59 48,83 Tek-Art Turizm 1,23 0,82 -39,11 Tekfen Holding 20,08 3,77 22,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,29 0,16 -27,37 Temapol Polimer Plastik 14,32 1,27 24,52 Tetamat Gıda Yatırımları 410,20 8,18 89,64 TGS Dış Ticaret 14,38 0,35 13,14 Tofaş Oto. Fab. 70,15 7,84 126,94 Torunlar GMYO 4,03 0,50 3,33 Trabzon Liman 30,28 0,73 1,65 Trabzonspor Sportif 6,87 0,59 181,56 Trend GMYO 6,60 -3,08 -47,49 TSKB GMYO 2,87 0,00 -40,54 Tuğçelik 14,17 0,57 75,37 Tukaş 7,10 0,14 -26,73 Turcas Petrol 4,04 -0,74 -16,70 Tureks Turizm Taşımacılık 10,57 0,00 Turkcell 18,93 1,66 26,91 Tümosan Motor ve Traktör 17,11 1,60 21,61 Tüpraş 147,70 3,36 36,76 Türk Hava Yolları 20,10 4,63 55,69 Türk İlaç Serum 14,14 -3,74 Türk Prysmian Kablo 40,44 -9,97 235,26 Türk Telekom 10,24 -1,35 29,63 Türk Traktör 194,00 1,73 13,87 Türker Proje Gayrimenkul 124,00 0,57 9,83 Türkiye Sigorta 5,12 -1,35 -17,13 Ufuk Yatırım 19,30 -1,28 44,03 Ulaşlar Turizm Yat. 3,36 0,00 -20,75 Ulusal Faktoring 2,75 5,77 Ulusoy Elektrik 66,50 -0,60 29,50 Ulusoy Un Sanayi 6,64 0,61 30,49 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,60 1,27 -31,62 Utopya Turizm 12,80 2,40 -67,01 Uzertaş Boya 32,50 -0,91 -42,58 Ülker Bisküvi 17,76 0,34 -20,42 Ünlü Yatırım Holding 5,54 -1,42 Vakıf Fin. Kir. 3,00 -0,66 46,96 Vakıf GMYO 1,62 1,89 -32,47 Vakıf Yat. Ort. 5,43 0,37 -26,22 Vakıflar Bankası 3,83 -0,52 -18,68 Vakko Tekstil 9,45 0,64 50,80 Vanet Gıda 4,59 -4,37 -40,62 VBT Yazılım 20,04 0,10 Verusa Holding 45,04 -0,27 -0,09 Verusaturk Girisim 23,70 0,00 81,63 Vestel 23,88 1,36 43,99 Vestel Beyaz Eşya 7,61 0,13 71,45 Viking Kağıt 6,39 1,27 -29,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,54 -1,12 18,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,76 0,34 -17,77 Yataş 11,06 0,09 -21,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,11 -0,32 -29,32 Yeni Gimat GMYO 19,94 0,10 72,01 Yeo Teknoloji 49,92 0,04 Yeşil GMYO 0,79 2,60 -42,75 Yeşil Yapı 0,96 1,05 -47,83 Yeşil Yatırım Holding 1,86 1,09 -56,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.672,20 7,91 6,87 Yonga Mobilya 29,00 0,07 -2,65 Yükselen Çelik 5,24 0,96 0,86 Yünsa 12,15 1,17 -12,54 Ziraat GMYO 2,44 -0,81 Zorlu Enerji 1,69 0,60 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için... AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi