Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|46.999,80
|0,02
|16,05
|İş Bankası (C)
|7,75
|0,13
|14,09
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,08
|0,98
|-20,21
|İş Girişim
|8,09
|-0,25
|-57,31
|İş GMYO
|2,62
|1,16
|3,15
|İş Y. Men. Değ.
|22,64
|-1,14
|36,41
|İş Yat. Ort.
|3,06
|-0,97
|-9,01
|İşbir Holding
|61,55
|-3,83
|14,66
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,75
|1,43
|Işık Plastik
|4,90
|9,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|-23,68
|İttifak Holding
|1,27
|0,79
|-43,05
|İz Hayvancılık Tarım
|19,74
|-1,25
|9,67
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|0,00
|-27,48
|İzmir Fırça
|6,32
|-0,32
|13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|63,55
|0,63
|53,32
|Kafein Yazılım
|19,04
|0,47
|-10,78
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,32
|0,70
|Kaplamin
|25,04
|1,38
|-25,92
|Kardemir (A)
|7,56
|0,67
|27,06
|Kardemir (B)
|7,58
|1,34
|43,83
|Kardemir (D)
|9,15
|2,69
|58,30
|Karel Elektronik
|11,32
|3,85
|68,34
|Karsan Otomotiv
|3,43
|2,39
|5,54
|Karsu Tekstil
|7,99
|1,65
|-6,55
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,31
|0,53
|Kartonsan
|52,60
|1,54
|-44,44
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|3,50
|-14,56
|Kent Gıda
|177,20
|0,17
|-50,17
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|0,22
|-32,22
|Kervan Gıda
|12,10
|-1,63
|18,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|1,69
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,70
|1,19
|-32,27
|Kızılbük GYO
|29,60
|-1,07
|Klimasan Klima
|9,89
|0,41
|17,21
|Koç Holding
|28,46
|3,34
|39,15
|Konfrut Gıda
|4,46
|2,29
|5,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,50
|2,10
|177,54
|Konya Çimento
|981,00
|1,41
|-13,19
|Konya Kağıt
|7,26
|0,00
|Koray GMYO
|6,05
|-0,49
|35,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,78
|0,98
|85,08
|Koza Altın
|111,70
|1,55
|15,51
|Koza Madencilik
|17,13
|2,09
|10,59
|Körfez GMYO
|7,20
|-2,44
|24,14
|Kristal Kola
|1,97
|2,60
|-35,51
|Kron Telekomünikasyon
|36,48
|0,66
|-0,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|251,90
|2,23
|60,14
|Kuyas Yatırım
|4,80
|5,73
|108,70
|Kütahya Porselen
|104,10
|-2,25
|106,34
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,00
|0,57
|Lider Faktoring
|4,11
|-9,87
|20,53
|Link Bilgisayar
|27,06
|0,22
|-14,36
|Logo Yazılım
|40,22
|0,55
|29,16
|Lokman Hekim Sağlık
|13,43
|-2,40
|90,99
|Lüks Kadife
|50,65
|1,20
|76,39
|Makina Takım
|3,12
|-0,64
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|15,87
|1,41
|Margün Enerji
|9,13
|0,55
|Marka Yatırım Holding
|3,41
|0,29
|-46,97
|Marmaris Altınyunus
|254,60
|-1,32
|129,16
|Marshall
|226,50
|-0,22
|-26,15
|Martı GMYO
|0,88
|1,15
|-65,54
|Martı Otel
|1,78
|-0,56
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,36
|0,79
|Mavi Giyim
|64,30
|3,29
|24,59
|Mazhar Zorlu Holding
|30,50
|-2,49
|-3,11
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,64
|1,16
|Mega Polietilen
|6,18
|6,55
|-19,32
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,48
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,61
|0,52
|Merit Turizm
|29,76
|-0,47
|187,28
|Merko Gıda
|4,42
|0,68
|-48,84
|Metemtur Yatırım
|4,24
|-2,08
|-47,56
|Metro Holding
|1,51
|-4,43
|-19,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|-1,69
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,66
|-0,60
|-27,17
|Mia Teknoloji
|30,44
|-0,59
|Migros Ticaret
|38,68
|1,95
|-9,63
|Milpa
|3,55
|0,28
|-22,83
|Mistral GMYO
|4,16
|0,73
|-11,03
|MLP Sağlık
|31,72
|-2,40
|59,64
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,14
|-4,56
|-31,74
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,84
|0,13
|-33,84
|Mondi Tire Kutsan
|9,06
|0,78
|19,21
|Nasmed Egepol
|7,36
|-1,21
|Naturel Enerji
|39,54
|0,05
|11,35
|Naturelgaz
|6,84
|0,74
|Net Holding
|5,62
|2,74
|63,85
|Netaş Telekom.
|17,06
|3,39
|-39,25
|Niğbaş Niğde Beton
|11,96
|9,93
|-77,00
|Nuh Çimento
|51,00
|4,42
|6,19
|Nurol GMYO
|7,08
|-2,75
|-2,88
|Odaş Elektrik
|1,38
|0,73
|-52,80
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,28
|1,20
|Orge Enerji Elektrik
|6,03
|0,67
|30,73
|Orma Orman Mahsulleri
|36,98
|7,56
|151,22
|Osmanlı Menkul
|26,94
|1,97
|-12,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,64
|-2,96
|-29,73
|Otokar
|356,50
|0,39
|17,16
|Otto Holding
|32,02
|5,68
|204,08
|Oyak Çimento
|6,74
|0,45
|-23,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|2,09
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|49,58
|3,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,97
|8,35
|26,75
|Özak GMYO
|5,63
|1,99
|10,39
|Özbal Çelik Boru
|25,42
|2,25
|288,09
|Özderici GMYO
|1,50
|0,67
|-32,43
|Özerden Plastik
|7,69
|-4,59
|-14,56
|Pamel Elektrik
|87,95
|-0,62
|312,52
|Panora GMYO
|8,40
|1,08
|43,08
|Papilon Savunma
|13,23
|-0,68
|-41,82
|Park Elek.Madencilik
|6,52
|-1,21
|21,42
|Parsan
|30,80
|2,46
|26,75
|Pasifik GYO
|15,20
|1,88
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,53
|-1,26
|Pegasus
|86,60
|4,84
|16,09
|Peker GMYO
|0,92
|0,00
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,42
|0,59
|-32,28
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|372,90
|3,67
|Pera GMYO
|1,23
|0,82
|-29,78
|Pergamon Dış Ticaret
|24,50
|0,41
|33,67
|Petkim
|7,83
|1,16
|57,23
|Petrokent Turizm
|7.200,00
|-0,99
|694,35
|Pınar Et ve Un
|19,38
|1,25
|-11,44
|Pınar Su
|3,44
|-0,29
|-15,36
|Pınar Süt
|17,50
|-0,74
|-22,39
|Plastikkart
|17,88
|1,13
|25,52
|Polisan Holding
|2,87
|0,35
|-25,35
|Politeknik Metal
|550,00
|-4,05
|35,56
|Prizma Press Matbaacılık
|3,61
|0,56
|-34,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,00
|0,06
|-36,15
|QNB Finansbank
|39,20
|0,00
|-44,28
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,84
|0,42
|Rainbow Polikarbonat
|12,91
|-1,07
|Ral Yatırım Holding
|13,70
|-3,25
|208,56
|Ray Sigorta
|12,76
|3,57
|-17,41
|Reysaş GMYO
|3,06
|0,00
|-5,61
|Reysaş Lojistik
|4,45
|1,14
|-13,99
|Rhea Girişim
|1,87
|1,08
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|19,66
|-6,82
|43,40
|Royal Halı
|3,50
|7,69
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|20,76
|0,00
|-31,44
|Sabancı Holding
|13,11
|1,63
|18,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,17
|0,84
|-34,10
|Sanel Mühendislik
|5,14
|-0,19
|50,29
|Sanifoam Sünger
|34,20
|-0,75
|151,47
|Sanko Pazarlama
|9,10
|0,00
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|3,84
|-0,78
|-56,21
|Sarkuysan
|19,90
|1,79
|128,80
|Sasa Polyester
|44,72
|3,33
|198,44
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,80
|-2,72
|261,93
|Sekuro Plastik
|16,95
|-0,47
|21,42
|Selçuk Ecza Deposu
|11,26
|-0,62
|-16,17
|Selçuk Gıda
|4,26
|0,95
|-14,46
|Selva Gıda Sanayi
|14,40
|2,13
|Senkron Güvenlik
|22,50
|0,00
|-14,32
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|0,00
|-18,75
|Servet GMYO
|84,95
|-2,80
|8,35
|Seyitler Kimya
|15,30
|0,79
|13,64
|Silverline Endüstri
|4,88
|0,62
|-43,26
|Sinpaş GMYO
|4,28
|-0,23
|2,39
|Smartiks Yazılım
|5,05
|0,40
|-43,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,30
|0,00
|7,46
|Söktaş
|2,29
|3,62
|-29,55
|Sönmez Filament
|34,66
|-2,59
|-34,83
|Sönmez Pamuklu
|9,03
|2,61
|-38,81
|Sumaş Suni Tahta
|100,90
|1,41
|97,80
|Şeker Fin. Kir.
|5,15
|0,59
|-19,53
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-29,14
|Şişe Cam
|13,33
|3,41
|86,19
|Şok Marketler Ticaret
|12,32
|4,05
|-1,28
|T. Halk Bankası
|4,72
|0,43
|-15,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,30
|2,12
|-26,54
|T.S.K.B.
|1,47
|0,00
|-15,83
|T.Tuborg
|19,26
|0,94
|8,62
|Tat Gıda
|11,68
|-0,17
|1,03
|TAV Havalimanları
|31,70
|2,59
|48,83
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,82
|-39,11
|Tekfen Holding
|20,08
|3,77
|22,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,29
|0,16
|-27,37
|Temapol Polimer Plastik
|14,32
|1,27
|24,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|410,20
|8,18
|89,64
|TGS Dış Ticaret
|14,38
|0,35
|13,14
|Tofaş Oto. Fab.
|70,15
|7,84
|126,94
|Torunlar GMYO
|4,03
|0,50
|3,33
|Trabzon Liman
|30,28
|0,73
|1,65
|Trabzonspor Sportif
|6,87
|0,59
|181,56
|Trend GMYO
|6,60
|-3,08
|-47,49
|TSKB GMYO
|2,87
|0,00
|-40,54
|Tuğçelik
|14,17
|0,57
|75,37
|Tukaş
|7,10
|0,14
|-26,73
|Turcas Petrol
|4,04
|-0,74
|-16,70
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,57
|0,00
|Turkcell
|18,93
|1,66
|26,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,11
|1,60
|21,61
|Tüpraş
|147,70
|3,36
|36,76
|Türk Hava Yolları
|20,10
|4,63
|55,69
|Türk İlaç Serum
|14,14
|-3,74
|Türk Prysmian Kablo
|40,44
|-9,97
|235,26
|Türk Telekom
|10,24
|-1,35
|29,63
|Türk Traktör
|194,00
|1,73
|13,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,00
|0,57
|9,83
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-1,35
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|19,30
|-1,28
|44,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,36
|0,00
|-20,75
|Ulusal Faktoring
|2,75
|5,77
|Ulusoy Elektrik
|66,50
|-0,60
|29,50
|Ulusoy Un Sanayi
|6,64
|0,61
|30,49
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|1,27
|-31,62
|Utopya Turizm
|12,80
|2,40
|-67,01
|Uzertaş Boya
|32,50
|-0,91
|-42,58
|Ülker Bisküvi
|17,76
|0,34
|-20,42
|Ünlü Yatırım Holding
|5,54
|-1,42
|Vakıf Fin. Kir.
|3,00
|-0,66
|46,96
|Vakıf GMYO
|1,62
|1,89
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|5,43
|0,37
|-26,22
|Vakıflar Bankası
|3,83
|-0,52
|-18,68
|Vakko Tekstil
|9,45
|0,64
|50,80
|Vanet Gıda
|4,59
|-4,37
|-40,62
|VBT Yazılım
|20,04
|0,10
|Verusa Holding
|45,04
|-0,27
|-0,09
|Verusaturk Girisim
|23,70
|0,00
|81,63
|Vestel
|23,88
|1,36
|43,99
|Vestel Beyaz Eşya
|7,61
|0,13
|71,45
|Viking Kağıt
|6,39
|1,27
|-29,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,54
|-1,12
|18,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,76
|0,34
|-17,77
|Yataş
|11,06
|0,09
|-21,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,11
|-0,32
|-29,32
|Yeni Gimat GMYO
|19,94
|0,10
|72,01
|Yeo Teknoloji
|49,92
|0,04
|Yeşil GMYO
|0,79
|2,60
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,96
|1,05
|-47,83
|Yeşil Yatırım Holding
|1,86
|1,09
|-56,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.672,20
|7,91
|6,87
|Yonga Mobilya
|29,00
|0,07
|-2,65
|Yükselen Çelik
|5,24
|0,96
|0,86
|Yünsa
|12,15
|1,17
|-12,54
|Ziraat GMYO
|2,44
|-0,81
|Zorlu Enerji
|1,69
|0,60
|-33,18
(Son)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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