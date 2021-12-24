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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)46.999,800,0216,05
İş Bankası (C)7,750,1314,09
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,080,98-20,21
İş Girişim8,09-0,25-57,31
İş GMYO2,621,163,15
İş Y. Men. Değ.22,64-1,1436,41
İş Yat. Ort.3,06-0,97-9,01
İşbir Holding61,55-3,8314,66
İşbir Sentetik Dokuma12,751,43

Işık Plastik4,909,87

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,270,79-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,74-1,259,67
İzmir Demir Çelik2,400,00-27,48
İzmir Fırça6,32-0,3213,67
Jantsa Jant Sanayi63,550,6353,32
Kafein Yazılım19,040,47-10,78
Kalekim Kimyevi Maddeler17,320,70

Kaplamin25,041,38-25,92
Kardemir (A)7,560,6727,06
Kardemir (B)7,581,3443,83
Kardemir (D)9,152,6958,30
Karel Elektronik11,323,8568,34
Karsan Otomotiv3,432,395,54
Karsu Tekstil7,991,65-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji13,310,53

Kartonsan52,601,54-44,44
Katmerciler Ekipman1,483,50-14,56
Kent Gıda177,200,17-50,17
Kerevitaş Gıda4,460,22-32,22
Kervan Gıda12,10-1,6318,22
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,701,19-32,27
Kızılbük GYO29,60-1,07

Klimasan Klima9,890,4117,21
Koç Holding28,463,3439,15
Konfrut Gıda4,462,295,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,502,10177,54
Konya Çimento981,001,41-13,19
Konya Kağıt7,260,00

Koray GMYO6,05-0,4935,96
Kordsa Teknik Tekstil28,780,9885,08
Koza Altın111,701,5515,51
Koza Madencilik17,132,0910,59
Körfez GMYO7,20-2,4424,14
Kristal Kola1,972,60-35,51
Kron Telekomünikasyon36,480,66-0,98
Kuştur Kuşadası Turizm251,902,2360,14
Kuyas Yatırım4,805,73108,70
Kütahya Porselen104,10-2,25106,34
Kütahya Şeker Fabrikası28,000,57

Lider Faktoring4,11-9,8720,53
Link Bilgisayar27,060,22-14,36
Logo Yazılım40,220,5529,16
Lokman Hekim Sağlık13,43-2,4090,99
Lüks Kadife50,651,2076,39
Makina Takım3,12-0,64-8,50
Manas Enerji Yönetimi15,871,41

Margün Enerji9,130,55

Marka Yatırım Holding3,410,29-46,97
Marmaris Altınyunus254,60-1,32129,16
Marshall226,50-0,22-26,15
Martı GMYO0,881,15-65,54
Martı Otel1,78-0,56-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,360,79

Mavi Giyim64,303,2924,59
Mazhar Zorlu Holding30,50-2,49-3,11
Meditera Tıbbi Malzeme43,641,16

Mega Polietilen6,186,55-19,32
Menderes Tekstil2,080,48-32,69
Mercan Kimya9,610,52

Merit Turizm29,76-0,47187,28
Merko Gıda4,420,68-48,84
Metemtur Yatırım4,24-2,08-47,56
Metro Holding1,51-4,43-19,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,33-1,69-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,66-0,60-27,17
Mia Teknoloji30,44-0,59

Migros Ticaret38,681,95-9,63
Milpa3,550,28-22,83
Mistral GMYO4,160,73-11,03
MLP Sağlık31,72-2,4059,64
MMC San. ve Tic. Yat.3,14-4,56-31,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,840,13-33,84
Mondi Tire Kutsan9,060,7819,21
Nasmed Egepol7,36-1,21

Naturel Enerji39,540,0511,35
Naturelgaz6,840,74

Net Holding5,622,7463,85
Netaş Telekom.17,063,39-39,25
Niğbaş Niğde Beton11,969,93-77,00
Nuh Çimento51,004,426,19
Nurol GMYO7,08-2,75-2,88
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,281,20

Orge Enerji Elektrik6,030,6730,73
Orma Orman Mahsulleri36,987,56151,22
Osmanlı Menkul26,941,97-12,38
Ostim Endüstriyel Yat1,64-2,96-29,73
Otokar356,500,3917,16
Otto Holding32,025,68204,08
Oyak Çimento6,740,45-23,23
Oyak Yat. Ort.6,832,09-1,04
Oyak Yatırım Menkul49,583,25

Oylum Sınai Yatırımlar5,978,3526,75
Özak GMYO5,631,9910,39
Özbal Çelik Boru25,422,25288,09
Özderici GMYO1,500,67-32,43
Özerden Plastik7,69-4,59-14,56
Pamel Elektrik87,95-0,62312,52
Panora GMYO8,401,0843,08
Papilon Savunma13,23-0,68-41,82
Park Elek.Madencilik6,52-1,2121,42
Parsan30,802,4626,75
Pasifik GYO15,201,88

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,53-1,26

Pegasus86,604,8416,09
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda3,420,59-32,28
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım372,903,67

Pera GMYO1,230,82-29,78
Pergamon Dış Ticaret24,500,4133,67
Petkim7,831,1657,23
Petrokent Turizm7.200,00-0,99694,35
Pınar Et ve Un19,381,25-11,44
Pınar Su3,44-0,29-15,36
Pınar Süt17,50-0,74-22,39
Plastikkart17,881,1325,52
Polisan Holding2,870,35-25,35
Politeknik Metal550,00-4,0535,56
Prizma Press Matbaacılık3,610,56-34,12
QNB Finans Fin. Kir.80,000,06-36,15
QNB Finansbank39,200,00-44,28
QUA Granite Hayal Yapı11,840,42

Rainbow Polikarbonat12,91-1,07

Ral Yatırım Holding13,70-3,25208,56
Ray Sigorta12,763,57-17,41
Reysaş GMYO3,060,00-5,61
Reysaş Lojistik4,451,14-13,99
Rhea Girişim1,871,08-49,73
Rodrigo Tekstil19,66-6,8243,40
Royal Halı3,507,691,74
RTA Laboratuvarları20,760,00-31,44
Sabancı Holding13,111,6318,90
Safkar Ege Soğutmacılık7,170,84-34,10
Sanel Mühendislik5,14-0,1950,29
Sanifoam Sünger34,20-0,75151,47
Sanko Pazarlama9,100,00-1,81
Saray Matbaacılık3,84-0,78-56,21
Sarkuysan19,901,79128,80
Sasa Polyester44,723,33198,44
Say Yenilenebilir Enerji30,80-2,72261,93
Sekuro Plastik16,95-0,4721,42
Selçuk Ecza Deposu11,26-0,62-16,17
Selçuk Gıda4,260,95-14,46
Selva Gıda Sanayi14,402,13

Senkron Güvenlik22,500,00-14,32
Serve Film Prodüksiyon13,000,00-18,75
Servet GMYO84,95-2,808,35
Seyitler Kimya15,300,7913,64
Silverline Endüstri4,880,62-43,26
Sinpaş GMYO4,28-0,232,39
Smartiks Yazılım5,050,40-43,00
Sodaş Sodyum Sanayii28,300,007,46
Söktaş2,293,62-29,55
Sönmez Filament34,66-2,59-34,83
Sönmez Pamuklu9,032,61-38,81
Sumaş Suni Tahta100,901,4197,80
Şeker Fin. Kir.5,150,59-19,53
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam13,333,4186,19
Şok Marketler Ticaret12,324,05-1,28
T. Halk Bankası4,720,43-15,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,302,12-26,54
T.S.K.B.1,470,00-15,83
T.Tuborg19,260,948,62
Tat Gıda11,68-0,171,03
TAV Havalimanları31,702,5948,83
Tek-Art Turizm1,230,82-39,11
Tekfen Holding20,083,7722,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,290,16-27,37
Temapol Polimer Plastik14,321,2724,52
Tetamat Gıda Yatırımları410,208,1889,64
TGS Dış Ticaret14,380,3513,14
Tofaş Oto. Fab.70,157,84126,94
Torunlar GMYO4,030,503,33
Trabzon Liman30,280,731,65
Trabzonspor Sportif6,870,59181,56
Trend GMYO6,60-3,08-47,49
TSKB GMYO2,870,00-40,54
Tuğçelik14,170,5775,37
Tukaş7,100,14-26,73
Turcas Petrol4,04-0,74-16,70
Tureks Turizm Taşımacılık10,570,00

Turkcell18,931,6626,91
Tümosan Motor ve Traktör17,111,6021,61
Tüpraş147,703,3636,76
Türk Hava Yolları20,104,6355,69
Türk İlaç Serum14,14-3,74

Türk Prysmian Kablo40,44-9,97235,26
Türk Telekom10,24-1,3529,63
Türk Traktör194,001,7313,87
Türker Proje Gayrimenkul124,000,579,83
Türkiye Sigorta5,12-1,35-17,13
Ufuk Yatırım19,30-1,2844,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,360,00-20,75
Ulusal Faktoring2,755,77

Ulusoy Elektrik66,50-0,6029,50
Ulusoy Un Sanayi6,640,6130,49
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,601,27-31,62
Utopya Turizm12,802,40-67,01
Uzertaş Boya32,50-0,91-42,58
Ülker Bisküvi17,760,34-20,42
Ünlü Yatırım Holding5,54-1,42

Vakıf Fin. Kir.3,00-0,6646,96
Vakıf GMYO1,621,89-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,430,37-26,22
Vakıflar Bankası3,83-0,52-18,68
Vakko Tekstil9,450,6450,80
Vanet Gıda4,59-4,37-40,62
VBT Yazılım20,040,10

Verusa Holding45,04-0,27-0,09
Verusaturk Girisim23,700,0081,63
Vestel23,881,3643,99
Vestel Beyaz Eşya7,610,1371,45
Viking Kağıt6,391,27-29,00
Yapı ve Kredi Bank.3,54-1,1218,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,760,34-17,77
Yataş11,060,09-21,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,11-0,32-29,32
Yeni Gimat GMYO19,940,1072,01
Yeo Teknoloji49,920,04

Yeşil GMYO0,792,60-42,75
Yeşil Yapı0,961,05-47,83
Yeşil Yatırım Holding1,861,09-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme16.672,207,916,87
Yonga Mobilya29,000,07-2,65
Yükselen Çelik5,240,960,86
Yünsa12,151,17-12,54
Ziraat GMYO2,44-0,81

Zorlu Enerji1,690,60-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Bakan Nebati: '(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için...

Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için...

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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