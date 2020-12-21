Borsada günün ilk yarısı (2)
21.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:35
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.500,10
|0,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|6,68
|-1,62
|4,21
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,79
|-1,81
|-0,26
|İş Girişim
|18,47
|-5,38
|386,05
|İş GMYO
|2,39
|-0,42
|35,80
|İş Y. Men. Değ.
|15,76
|-1,44
|291,38
|İş Yat. Ort.
|3,32
|-1,48
|106,04
|İşbir Holding
|2.749,00
|-0,61
|539,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,86
|88,71
|İttifak Holding
|2,35
|-3,29
|80,23
|İz Hayvancılık Tarım
|18,10
|8,51
|591,77
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|-2,15
|33,09
|İzmir Fırça
|5,18
|-0,77
|187,78
|Jantsa Jant Sanayi
|295,70
|5,42
|455,95
|Kafein Yazılım
|20,06
|6,19
|80,62
|Kaplamin
|29,22
|0,76
|426,49
|Kardemir (A)
|5,70
|0,88
|115,09
|Kardemir (B)
|5,10
|0,00
|93,18
|Kardemir (D)
|5,26
|-1,13
|97,74
|Karel Elektronik
|19,94
|0,35
|37,23
|Karsan Otomotiv
|3,08
|0,00
|94,94
|Karsu Tekstil
|6,91
|0,73
|113,27
|Kartonsan
|2.706,10
|-10,00
|600,45
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|-0,32
|102,79
|Kent Gıda
|382,00
|2,69
|1545,03
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|2,42
|107,67
|Kervan Gıda
|13,69
|-2,56
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|132,73
|Kiler GMYO
|2,56
|-2,66
|139,48
|Klimasan Klima
|17,02
|-3,90
|-19,77
|Koç Holding
|19,59
|-2,05
|-2,09
|Konfrut Gıda
|16,20
|1,19
|107,16
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,91
|Konya Çimento
|1.150,00
|-1,37
|323,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,82
|-3,26
|16,55
|Koza Altın
|80,30
|0,88
|8,44
|Koza Madencilik
|14,04
|-0,14
|39,98
|Körfez GMYO
|6,08
|-1,62
|154,39
|Kristal Kola
|3,26
|3,82
|115,89
|Kron Telekomünikasyon
|26,66
|0,53
|109,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|145,00
|-0,62
|517,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|43,16
|1,27
|551,96
|Lider Faktoring
|3,17
|1,28
|72,75
|Link Bilgisayar
|52,70
|0,86
|192,96
|Logo Yazılım
|122,00
|1,33
|100,66
|Lokman Hekim Sağlık
|11,08
|2,12
|93,18
|Lüks Kadife
|25,34
|-2,01
|193,29
|Makina Takım
|2,89
|-3,02
|53,72
|Marka Yatırım Holding
|6,84
|9,97
|479,66
|Marmaris Altınyunus
|97,50
|-3,08
|37,32
|Marshall
|310,00
|0,91
|552,08
|Martı GMYO
|2,80
|-2,10
|177,23
|Martı Otel
|2,10
|-1,41
|130,77
|Mavi Giyim
|52,50
|-1,87
|-9,33
|Mazhar Zorlu Holding
|24,10
|99,34
|Mega Polietilen
|7,63
|-2,97
|764,42
|Menderes Tekstil
|3,08
|-1,28
|135,11
|Merit Turizm
|74,35
|-5,29
|282,46
|Merko Gıda
|9,39
|-5,55
|809,42
|Metemtur Otelcilik
|14,80
|-0,74
|731,46
|Metro Holding
|2,07
|-2,36
|50,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|-2,66
|49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-1,24
|-54,10
|Migros Ticaret
|41,46
|-0,10
|71,18
|Milpa
|4,52
|-2,16
|106,39
|Mistral GMYO
|4,37
|-2,02
|132,87
|MLP Sağlık
|19,14
|1,27
|19,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,23
|9,87
|358,77
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|1,78
|65,46
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,00
|-2,48
|159,43
|Net Holding
|3,56
|-2,47
|36,92
|Netaş Telekom.
|22,68
|5,98
|73,66
|Niğbaş Niğde Beton
|67,00
|-6,29
|980,65
|Nuh Çimento
|47,36
|0,98
|331,14
|Nurol GMYO
|7,21
|-3,22
|101,96
|Odaş Elektrik
|4,05
|2,27
|180,14
|Olmuksan-IP
|10,56
|312,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,20
|-1,50
|45,16
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|0,00
|334,78
|Osmanlı Menkul
|23,68
|-0,42
|467,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,89
|-1,77
|131,55
|Otokar
|275,60
|5,92
|87,43
|Oyak Çimento
|8,16
|0,37
|48,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-1,71
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|1,04
|57,67
|Özak GMYO
|5,02
|-0,99
|95,33
|Özbal Çelik Boru
|6,53
|-2,54
|305,12
|Özderici GMYO
|2,27
|-2,16
|44,59
|Özerden Plastik
|7,55
|-2,20
|231,14
|Pamukova Elektrik
|20,90
|-9,99
|1532,81
|Panora GMYO
|6,27
|-0,95
|11,93
|Papilon Savunma
|20,22
|-0,39
|162,38
|Park Elek.Madencilik
|4,98
|-1,39
|63,28
|Parsan
|22,38
|-0,71
|32,11
|Pegasus
|69,50
|-5,05
|-19,56
|Peker GMYO
|2,64
|-1,86
|191,92
|Penguen Gıda
|5,15
|1,98
|462,60
|Pera GMYO
|2,26
|-1,74
|140,43
|Pergamon Dış Ticaret
|16,00
|-0,81
|106,78
|Petkim
|4,80
|-1,44
|51,18
|Petrokent Turizm
|880,00
|586,96
|Pınar Et ve Un
|23,60
|1,20
|159,64
|Pınar Su
|7,33
|2,23
|215,95
|Pınar Süt
|21,36
|2,20
|69,39
|Plastikkart
|11,73
|-2,01
|26,54
|Polisan Holding
|3,92
|-0,76
|29,91
|Politeknik Metal
|335,10
|0,27
|340,50
|Prizma Press Matbaacılık
|5,56
|-1,42
|29,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,40
|-1,27
|-3,64
|QNB Finansbank
|69,35
|-1,42
|84,93
|Ral Yatırım Holding
|4,56
|-1,94
|73,75
|Ray Sigorta
|18,02
|-9,99
|426,90
|Reysaş GMYO
|5,34
|-2,38
|16,34
|Reysaş Lojistik
|8,78
|-2,23
|100,46
|Rhea Girişim
|3,97
|-1,49
|233,61
|Rodrigo Tekstil
|14,98
|-3,73
|727,62
|Royal Halı
|4,26
|9,79
|210,95
|RTA Laboratuvarları
|35,62
|3,85
|1435,34
|Sabancı Holding
|10,54
|-0,57
|15,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,84
|-5,93
|488,99
|Sanel Mühendislik
|3,43
|-0,87
|16,91
|Sanifoam Sünger
|13,20
|0,92
|164,00
|Sanko Pazarlama
|9,29
|2,09
|27,50
|Saray Matbaacılık
|8,16
|-0,24
|531,20
|Sarkuysan
|8,66
|-1,81
|172,55
|Sasa Polyester
|19,09
|-1,09
|146,96
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,70
|-1,16
|243,75
|Sekuro Plastik
|12,65
|6,30
|136,01
|Selçuk Ecza Deposu
|15,78
|6,98
|164,55
|Selçuk Gıda
|4,69
|335,18
|Senkron Güvenlik
|12,28
|9,94
|349,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|874,84
|Servet GMYO
|67,00
|0,60
|688,24
|Seyitler Kimya
|29,02
|0,07
|327,39
|Silverline Endüstri
|8,10
|-2,41
|275,00
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-2,01
|237,07
|Smartiks Yazılım
|9,09
|9,92
|-7,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,20
|-0,16
|555,19
|Söktaş
|5,21
|-0,38
|206,38
|Sönmez Filament
|59,80
|1125,41
|Sönmez Pamuklu
|27,60
|8,66
|460,98
|Sumaş Suni Tahta
|37,10
|-2,37
|278,07
|Şeker Fin. Kir.
|5,73
|-2,88
|19,87
|Şekerbank
|1,43
|-0,69
|31,16
|Şişe Cam
|7,10
|-1,11
|39,48
|Şok Marketler
|12,30
|0,74
|14,31
|T. Halk Bankası
|5,43
|-1,09
|-8,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,38
|-2,70
|37,88
|T.S.K.B.
|1,92
|4,35
|58,68
|T.Tuborg
|18,29
|-1,98
|53,70
|Taç Tarım Ürünleri
|11,40
|9,20
|265,38
|Tat Gıda
|10,70
|1,71
|75,88
|TAV Havalimanları
|20,18
|-5,17
|-25,71
|Taze Kuru Gıda
|221,90
|0,00
|2964,92
|Tek-Art Turizm
|1,93
|-1,03
|53,17
|Tekfen Holding
|15,73
|-2,12
|-13,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,60
|-2,27
|176,19
|Temapol Polimer Plastik
|10,40
|-2,26
|99,23
|TGS Dış Ticaret
|9,01
|-1,74
|92,93
|Tofaş Oto. Fab.
|31,28
|-1,14
|34,24
|Torunlar GMYO
|4,01
|-3,14
|45,82
|Trabzon Liman
|31,80
|-1,18
|203,61
|Trabzonspor Sportif
|4,32
|0,70
|100,93
|Trend GMYO
|13,30
|-4,04
|504,55
|TSKB GMYO
|5,36
|-6,94
|461,26
|Tuğçelik
|7,63
|-2,55
|93,16
|Tukaş
|10,89
|0,09
|-11,82
|Turcas Petrol
|4,95
|-1,59
|85,39
|Turkcell
|15,80
|-1,74
|17,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,14
|-2,62
|120,59
|Tüpraş
|105,00
|-3,14
|-17,19
|Türk Hava Yolları
|12,30
|-5,09
|-14,94
|Türk Prysmian Kablo
|11,53
|-2,78
|346,81
|Türk Telekom
|8,20
|-1,32
|13,64
|Türk Traktör
|156,70
|-1,32
|196,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,85
|-2,47
|97,26
|Türkiye Sigorta
|6,14
|-2,69
|181,94
|Ufuk Yatırım
|13,59
|426,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,96
|1,54
|324,95
|Ulusoy Elektrik
|49,10
|-1,80
|84,59
|Ulusoy Un Sanayi
|11,38
|0,89
|197,91
|Umpaş Holding
|2,30
|7,48
|270,97
|Uşak Seramik
|2,27
|-2,16
|87,07
|Utopya Turizm
|30,56
|-1,42
|521,14
|Uzertaş Boya
|48,00
|-6,34
|2062,16
|Ülker Bisküvi
|21,88
|-0,55
|-2,15
|Vakıf Fin. Kir.
|4,01
|-2,67
|89,37
|Vakıf GMYO
|3,74
|-1,32
|116,06
|Vakıf Yat. Ort.
|7,60
|-4,64
|317,32
|Vakıflar Bankası
|4,60
|-1,08
|-16,52
|Vakko Tekstil
|6,18
|-1,59
|36,12
|Vanet Gıda
|7,61
|1,87
|432,17
|Verusa Holding
|40,42
|-1,41
|117,89
|Verusaturk Girisim
|10,29
|-1,91
|95,67
|Vestel
|20,58
|-1,63
|63,07
|Vestel Beyaz Eşya
|35,26
|-0,73
|67,12
|Viking Kağıt
|6,45
|0,31
|244,92
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,31
|-2,27
|78,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-0,97
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|48,62
|10,00
|677,17
|Yataş
|13,00
|-1,64
|79,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,76
|-1,57
|133,54
|Yeni Gimat GMYO
|12,50
|0,16
|4,42
|Yeşil GMYO
|1,34
|-0,74
|109,38
|Yeşil Yapı
|1,68
|-1,18
|154,55
|Yeşil Yatırım Holding
|79,40
|-1,37
|607,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.260,00
|-5,80
|418,17
|Yonga Mobilya
|30,40
|0,00
|229,27
|Yükselen Çelik
|6,78
|-1,60
|121,21
|Yünsa
|13,83
|-0,36
|37,37
|Zorlu Enerji
|2,64
|-1,12
|61,96
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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