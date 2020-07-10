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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.

Borsada günün ilk yarısı (2)
10.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:21

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,10 56,56
İş Bankası (C) 5,23 -1,88 -18,41
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05
İş Girişim 7,34 -0,14 93,16
İş GMYO 1,99 -3,86 13,07
İş Y. Men. Değ. 6,54 -1,36 62,41
İş Yat. Ort. 2,52 -3,08 56,39
İşbir Holding 1.250,00 -6,02 190,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 50,00
İttifak Holding 3,30 -4,35 -11,29
İz Hayvancılık Tarım 5,26 -4,01 101,03
İzmir Demir Çelik 16,40 1,23 100,24
İzmir Fırça 2,90 4,69 61,11
Jantsa Jant Sanayi 72,35 -2,56 36,03
Kafein Yazılım 17,96 -4,01 61,72
Kapital Yat. Holding 3,37 0,00 39,26
Kaplamin 9,25 -3,85 66,67
Kardemir (A) 4,16 -1,89 56,98
Kardemir (B) 3,33 -2,35 26,14
Kardemir (D) 2,98 -3,56 12,03
Karel Elektronik 15,81 -4,18 8,81
Karsan Otomotiv 3,26 2,19 106,33
Karsu Tekstil 4,88 9,17 50,62
Kartonsan 492,00 4,90 27,35
Katmerciler Ekipman 4,61 -4,95 20,05
Kent Gıda 920,00 5,14 423,32
Kerevitaş Gıda 4,84 1,68 48,47
Kervansaray Yat. Holding 0,47 9,30 -14,55
Kiler GMYO 5,82 3,74 53,56
Klimasan Klima 15,61 -2,32 -26,42
Koç Holding 17,20 -1,15 -14,04
Konfrut Gıda 10,24 -2,85 30,95
Konya Çimento 300,00 3,27 10,58
Kordsa Teknik Tekstil 11,96 -2,45 -5,94
Koza Altın 81,75 -1,27 10,40
Koza Madencilik 12,84 -1,68 28,02
Körfez GMYO 2,99 -5,38 25,10
Kristal Kola 2,08 -4,59 37,75
Kron Telekomünikasyon 26,88 -1,54 111,32
Kuştur Kuşadası Turizm 57,50 -0,08 144,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,99 2,40 81,21
Kütahya Porselen 39,86 0,20 502,11
Lider Faktoring 3,24 -10,00 76,57
Link Bilgisayar 24,18 -3,67 33,22
Logo Yazılım 87,80 0,57 44,41
Lokman Hekim Sağlık 9,22 -3,96 59,52
Lüks Kadife 20,54 3,27 137,73
Makina Takım 2,25 -2,17 19,68
Marka Yatırım Holding 2,76 2,22 133,90
Marmaris Altınyunus 101,00 6,32 42,25
Marshall 84,80 -3,96 78,38
Martı GMYO 2,35 -4,86 132,67
Martı Otel 1,22 -2,40 34,07
Mavi Giyim 44,52 -2,15 -23,11
Mazhar Zorlu Holding 16,67 -0,66 37,88
Mega Polietilen 4,91 9,84 123,18
Menderes Tekstil 2,80 -4,11 113,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,20 -5,27 9,05
Merko Gıda 1,53 -4,97 45,71
Metemtur Otelcilik 2,39 3,46 34,27
Metro Holding 1,75 -2,23 26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 -5,29 82,65
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -4,82 -55,56
Migros Ticaret 40,96 -0,58 69,12
Milpa 3,74 -2,86 70,78
Mistral GMYO 2,38 -3,25 25,93
MLP Sağlık 19,97 -4,72 24,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,72 -0,58 50,88
Mondi Tire Kutsan 6,38 -3,77 54,11
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,28 0,17 90,88
Net Holding 2,39 -4,02 -8,08
Netaş Telekom. 14,92 -3,43 14,24
Niğbaş Niğde Beton 14,08 0,57 127,10
Nuh Çimento 16,12 -2,95 46,75
Nurol GMYO 4,44 -4,72 24,37
Odaş Elektrik 2,62 -0,38 81,23
Olmuksan-IP 5,07 -1,36 97,97
Orge Enerji Elektrik 6,73 -2,46 35,69
Orma Orman Mahsulleri 7,35 -1,87 166,30
Osmanlı Menkul 12,73 -2,82 204,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,71 -3,90 61,31
Otokar 156,10 -1,64 6,16
Oyak Çimento 8,44 -2,76 53,52
Oyak Yat. Ort. 6,65 -3,62 188,05
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 -4,57 1,33
Özak GMYO 4,12 -4,19 60,31
Özbal Çelik Boru 3,55 -0,28 120,24
Özderici GMYO 2,21 -3,49 40,76
Özerden Plastik 2,29 -4,18 0,44
Panora GMYO 5,35 -3,08 -4,49
Papilon Savunma 15,89 -2,99 106,19
Park Elek.Madencilik 3,94 -3,19 29,18
Parsan 18,88 -3,18 11,45
Pegasus 51,25 -1,06 -40,68
Peker GMYO 8,72 -9,36 178,59
Penguen Gıda 4,07 -2,63 96,62
Pera GMYO 1,44 -2,70 53,19
Pergamon Dış Ticaret 10,34 -5,22 33,63
Petkim 4,18 -1,18 9,71
Petrokent Turizm 276,80 9,97 116,08
Pınar Et ve Un 18,22 -4,11 98,69
Pınar Su 5,57 -3,47 140,09
Pınar Süt 18,19 -3,71 43,57
Plastikkart 13,74 -3,92 48,22
Polisan Holding 2,95 -3,28 -2,24
Politeknik Metal 130,30 1,88 71,28
Prizma Press Matbaacılık 4,20 -3,23 -2,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 0,02 7,46
QNB Finans Fin. Kir. 80,00 -4,76 -38,03
QNB Finansbank 39,60 -2,08 5,60
Ral Yatırım Holding 17,29 -1,14 154,26
Ray Sigorta 5,79 -3,66 69,30
Reysaş GMYO 5,34 -2,91 16,34
Reysaş Lojistik 5,76 -1,54 31,51
Rhea Girişim 2,07 -5,91 73,95
Rodrigo Tekstil 2,55 -1,54 40,88
Royal Halı 2,09 -2,79 52,55
RTA Laboratuvarları 36,82 7,98 1487,07
Sabancı Holding 9,19 -0,97 0,77
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -2,71 97,25
Salix Yatırım Holding 9,80 -1,01 35,92
Sanel Mühendislik 3,77 -2,84 28,49
Sanifoam Sünger 5,60 -2,10 12,00
Sanko Pazarlama 7,16 -4,66 -7,49
Saray Matbaacılık 2,95 -2,64 128,19
Sarkuysan 7,10 -0,14 47,00
Sasa Polyester 10,91 0,65 41,14
Say Reklamcılık 3,83 -6,13 70,98
Sekuro Plastik 7,07 -2,48 31,90
Selçuk Ecza Deposu 8,39 -3,67 40,66
Selçuk Gıda 2,87 -4,01 66,86
Senkron Güvenlik 2,67 -6,64 -2,20
Serve Film Prodüksiyon 6,40 -1,54 302,52
Servet GMYO 16,49 -0,90 94,00
Seyitler Kimya 8,71 -2,90 28,28
Silverline Endüstri 3,71 -2,62 71,76
Sinpaş GMYO 1,43 -4,03 23,28
Smartiks Yazılım 8,15 -3,32 -16,92
Soda Sanayii 6,97 -2,38 17,60
Sodaş Sodyum Sanayii 11,55 -1,20 200,30
Söktaş 2,81 3,69 65,24
Sönmez Filament 8,16 4,08 67,21
Sönmez Pamuklu 8,36 -3,58 69,92
Sumaş Suni Tahta 13,00 0,00 31,31
Şeker Fin. Kir. 4,40 -2,44 -7,95
Şekerbank 1,55 -3,13 18,32
Şişe Cam 6,27 -1,72 22,42
Şok Marketler 12,96 -2,11 20,45
T. Halk Bankası 5,70 -2,23 -3,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,98 -1,87 -8,30
T.S.K.B. 1,23 -1,60 1,65
T.Tuborg 14,77 -1,66 24,12
Taç Tarım Ürünleri 5,99 0,00 91,99
Tat Gıda 9,81 -1,01 61,25
TAV Havalimanları 17,05 -1,84 -37,23
Taze Kuru Gıda 16,05 -0,31 121,69
Tek-Art Turizm 1,75 -4,89 38,89
Tekfen Holding 17,08 -2,57 -7,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 -3,09 56,67
Temapol Polimer Plastik 7,31 -3,82 40,04
TGS Dış Ticaret 6,86 -2,28 46,90
Tofaş Oto. Fab. 25,10 -0,32 7,71
Torunlar GMYO 3,57 -1,65 29,82
Trabzon Liman 13,53 -3,36 26,92
Trabzonspor Sportif 6,24 -9,96 190,23
Trakya Cam 4,64 0,22 36,83
Trend GMYO 4,86 -0,41 120,91
TSKB GMYO 3,05 -3,79 127,61
Tuğçelik 5,23 -4,21 32,41
Tukaş 8,64 -2,04 -30,04
Turcas Petrol 3,47 -3,88 29,96
Turkcell 15,79 0,32 14,42
Tümosan Motor ve Traktör 6,82 -1,30 6,40
Tüpraş 85,65 -0,75 -32,45
Türk Hava Yolları 11,61 0,52 -19,71
Türk Prysmian Kablo 5,52 0,36 113,91
Türk Telekom 7,86 -1,38 6,65
Türk Traktör 89,20 1,02 68,59
Türker Proje Gayrimenkul 55,30 -9,42 31,67
Ufuk Yatırım 5,37 1,32 108,14
Ulaşlar Turizm Yat. 4,67 -4,50 120,28
Ulusoy Elektrik 38,16 -1,40 43,46
Ulusoy Un Sanayi 9,10 -2,15 138,22
Umpaş Holding 0,76 -1,30 22,58
Uşak Seramik 1,62 -2,41 33,50
Utopya Turizm 6,35 -5,22 29,07
Uzertaş Boya 4,65 -8,10 109,46
Ülker Bisküvi 25,34 -0,63 13,33
Vakıf Fin. Kir. 2,76 -4,17 14,05
Vakıf GMYO 2,82 -2,76 62,91
Vakıf Yat. Ort. 5,67 -9,86 211,34
Vakıflar Bankası 4,82 -2,63 -12,52
Vakko Tekstil 5,01 -3,28 10,35
Vanet Gıda 1,72 -5,49 20,28
Verusa Holding 26,80 -3,46 44,47
Verusaturk Girisim 5,37 -4,45 2,11
Vestel 16,28 -0,73 29,00
Vestel Beyaz Eşya 26,64 -1,33 23,33
Viking Kağıt 4,58 -3,58 144,92
Yapı Kredi Koray GMYO 3,69 -3,40 52,48
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 -2,15 -8,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,28 -4,73 63,96
Yataş 8,10 -3,11 10,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,76 -4,17 71,43
Yeni Gimat GMYO 11,98 -0,83 0,07
Yeşil GMYO 0,91 -3,19 42,19
Yeşil Yapı 0,97 -2,02 46,97
Yeşil Yatırım Holding 16,05 -3,37 42,92
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,70 -1,54 137,71
Yonga Mobilya 24,18 -2,81 161,69
Yükselen Çelik 10,64 -1,94 73,57
Yünsa 15,52 -1,71 54,15
Zorlu Enerji 2,47 -1,98 51,53

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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