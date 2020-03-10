Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 40.100,00 0,63 32,87 İş Bankası (C) 5,87 3,53 -8,42 İş Bankası (Kur.) 379.999,90 80,95 İş Fin.Kir. 2,91 5,43 -23,42 İş Girişim 3,71 5,10 -2,37 İş GMYO 1,60 3,23 -9,09 İş Y. Men. Değ. 4,37 5,05 -2,89 İş Yat. Ort. 2,91 1,04 58,15 İşbir Holding 591,00 5,54 37,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 5,45 -6,45 İttifak Holding 2,63 1,94 -29,30 İz Hayvancılık Tarım 2,38 0,00 -9,04 İzmir Demir Çelik 9,50 -0,94 16,00 İzmir Fırça 2,18 4,81 21,11 Jantsa Jant Sanayi 53,20 1,62 -8,75 Kafein Yazılım 12,34 4,05 10,77 Kapital Yat. Holding 3,32 1,22 37,19 Kaplamin 6,19 4,92 11,53 Kardemir (A) 2,45 -0,41 -7,55 Kardemir (B) 2,43 2,10 -7,95 Kardemir (D) 2,49 2,47 -6,39 Karel Elektronik 14,38 5,97 -1,03 Karsan Otomotiv 1,72 3,61 8,86 Karsu Tekstil 2,38 3,48 -26,54 Kartonsan 355,10 2,57 -8,93 Katmerciler Ekipman 3,19 2,90 -16,93 Kent Gıda 204,70 0,84 16,44 Kerevitaş Gıda 3,28 3,14 0,61 Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18 Kiler GMYO 2,72 5,02 -28,23 Klimasan Klima 17,30 1,76 -21,65 Koç Holding 17,52 2,52 -13,78 Konfrut Gıda 6,60 1,54 -15,60 Konya Çimento 225,10 2,97 -17,03 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 2,05 -8,72 Koza Altın 70,65 1,44 -4,59 Koza Madencilik 10,31 2,59 2,79 Körfez GMYO 2,09 3,47 -12,55 Kristal Kola 1,61 4,55 6,62 Kron Telekomünikasyon 17,88 1,76 40,57 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -3,57 13,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,47 4,26 -10,91 Kütahya Porselen 7,69 2,53 16,16 Lider Faktoring 3,63 2,54 -1,09 Link Bilgisayar 22,62 3,48 24,63 Logo Yazılım 76,70 0,66 26,15 Lokman Hekim Sağlık 6,48 1,73 12,11 Lüks Kadife 9,30 3,56 7,64 Makina Takım 1,66 4,40 -11,70 Mardin Çimento 5,30 0,38 -10,47 Marka Yatırım Holding 1,25 3,31 5,93 Marmaris Altınyunus 75,90 3,27 6,90 Marshall 45,70 3,72 -3,87 Martı GMYO 1,13 1,80 11,88 Martı Otel 0,89 3,49 -2,20 Mavi Giyim 52,10 2,16 -10,02 Mazhar Zorlu Holding 14,90 6,81 23,24 Mega Polietilen 2,38 3,93 8,18 Menderes Tekstil 1,62 5,88 23,66 Mensa 0,33 6,45 3,13 Merit Turizm 18,70 6,86 -3,81 Merko Gıda 1,07 2,88 1,90 Metal Gayrimenkul 0,84 2,44 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,53 2,68 -14,04 Metro Holding 1,32 4,76 -4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 3,47 -8,67 Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 7,08 -23,65 Migros Ticaret 21,80 1,40 -9,99 Milpa 2,53 6,30 15,53 Mistral GMYO 1,65 3,77 -12,70 MLP Sağlık 17,43 -1,53 8,94 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 3,26 -16,67 Mondi Tire Kutsan 6,12 6,43 47,83 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,10 6,47 50,16 Net Holding 1,80 1,12 -30,77 Netaş Telekom. 13,21 2,48 1,15 Niğbaş Niğde Beton 6,40 -3,32 3,23 Nuh Çimento 10,08 3,17 -15,15 Nurol GMYO 3,33 3,10 -6,72 Odaş Elektrik 1,95 4,28 34,88 Olmuksan-IP 4,21 5,78 64,39 Orge Enerji Elektrik 4,51 2,73 -9,07 Orma Orman Mahsulleri 4,51 7,64 63,41 Osmanlı Menkul 6,38 3,24 51,90 Ostim Endüstriyel Yat 2,05 4,06 22,02 Otokar 142,60 1,06 -10,31 Oyak Yat. Ort. 5,62 -14,98 141,20 Oylum Sınai Yatırımlar 2,60 3,17 -15,83 Özak GMYO 2,68 -1,47 4,28 Özbal Çelik Boru 1,86 1,09 15,39 Özderici GMYO 1,64 5,13 4,46 Özerden Plastik 2,24 9,80 -1,75 Panora GMYO 5,80 2,65 -6,45 Papilon Savunma 8,98 3,58 15,87 Park Elek.Madencilik 2,86 1,78 -6,23 Parsan 14,21 4,49 -16,12 Pegasus 47,00 4,35 -45,60 Peker GMYO 2,58 1,98 -17,57 Penguen Gıda 4,01 6,08 93,72 Pera GMYO 0,94 4,44 0,00 Pergamon Dış Ticaret 8,10 2,40 1,00 Petkim 3,48 3,26 -8,66 Petrokent Turizm 157,90 1,22 23,26 Pınar Et ve Un 9,08 1,57 -0,98 Pınar Su 2,45 2,94 5,60 Pınar Süt 11,43 3,63 -9,79 Plastikkart 8,98 7,80 -3,13 Polisan Holding 2,42 3,42 -20,13 Politeknik Metal 68,95 0,73 -9,36 Prizma Press Matbaacılık 5,04 0,00 17,21 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,40 0,02 4,75 QNB Finans Fin. Kir. 154,00 0,52 19,29 QNB Finansbank 48,00 0,97 28,00 Ral Yatırım Holding 8,79 -2,33 29,26 Ray Sigorta 3,44 8,18 0,58 Reysaş GMYO 7,10 5,03 54,68 Reysaş Lojistik 7,56 6,33 72,60 Rhea Girişim 1,90 2,70 59,66 Rodrigo Tekstil 1,76 1,15 -2,76 Royal Halı 2,00 0,00 45,99 RTA Laboratuvarları 2,12 1,92 -8,62 Sabancı Holding 9,33 3,09 -2,20 Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 0,26 75,23 Salix Yatırım Holding 4,48 -0,22 -37,86 Sanel Mühendislik 3,70 -5,13 -8,64 Sanifoam Sünger 5,80 9,43 16,00 Sanko Pazarlama 6,46 3,53 -16,54 Saray Matbaacılık 1,80 3,45 0,56 Sarkuysan 5,44 8,80 12,63 Sasa Polyester 7,89 3,00 2,07 Say Reklamcılık 3,01 4,15 34,37 Sekuro Plastik 4,36 2,35 -18,66 Selçuk Ecza Deposu 6,40 4,07 4,92 Selçuk Gıda 1,46 2,10 -15,12 Senkron Güvenlik 2,33 4,95 -14,65 Serve Film Prodüksiyon 1,77 0,00 11,32 Servet GMYO 10,97 2,52 29,06 Seyitler Kimya 9,49 0,00 39,76 Silverline Endüstri 2,05 3,54 -5,09 Sinpaş GMYO 1,15 -1,71 -0,86 Smartiks Yazılım 7,87 4,65 -19,78 Soda Sanayii 5,51 2,04 -10,84 Sodaş Sodyum Sanayii 14,49 -0,34 48,31 Söktaş 2,88 -1,03 8,68 Sönmez Filament 5,31 4,12 8,81 Sönmez Pamuklu 5,46 2,63 10,98 Sumaş Suni Tahta 9,70 1,15 -2,02 Şeker Fin. Kir. 4,29 3,12 -10,25 Şekerbank 1,10 3,77 -16,03 Şişe Cam 4,58 2,69 -13,09 Şok Marketler 8,57 2,76 -20,35 T. Halk Bankası 5,87 3,53 -0,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,86 2,86 -22,34 T.S.K.B. 1,09 3,81 -9,92 T.Tuborg 15,17 5,35 27,48 Taç Tarım Ürünleri 2,55 0,39 -18,27 Tat Gıda 6,25 1,30 -0,64 TAV Havalimanları 18,91 3,22 -35,20 Taze Kuru Gıda 6,31 -2,17 -12,85 Tek-Art Turizm 1,25 5,04 -0,79 Tekfen Holding 14,55 3,93 -24,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 10,35 85,24 Temapol Polimer Plastik 4,77 3,70 -8,62 TGS Dış Ticaret 4,49 -2,39 -3,85 Tofaş Oto. Fab. 25,30 5,42 -5,81 Torunlar GMYO 2,49 3,32 -9,45 Trabzon Liman 10,55 2,43 -1,03 Trabzonspor Sportif 5,81 1,93 170,23 Trakya Cam 3,17 3,26 -9,43 Trend GMYO 1,89 -3,08 -14,09 TSKB GMYO 1,64 3,14 22,39 Tuğçelik 4,84 4,31 22,53 Tukaş 11,70 -2,50 -5,26 Turcas Petrol 2,87 3,24 7,49 Turkcell 14,10 2,17 2,17 Tümosan Motor ve Traktör 5,53 3,36 -13,73 Tüpraş 95,45 1,76 -24,72 Türk Hava Yolları 10,94 5,39 -24,34 Türk Prysmian Kablo 3,20 3,90 23,08 Türk Telekom 7,38 5,28 0,14 Türk Traktör 54,65 -0,73 -1,35 Türker Proje Gayrimenkul 43,40 -1,14 3,33 Ufuk Yatırım 3,85 0,00 49,22 Ulaşlar Turizm Yat. 2,01 5,79 -5,19 Ulusoy Elektrik 32,00 0,31 20,30 Ulusoy Un Sanayi 3,75 -0,79 -1,83 Umpaş Holding 0,52 1,96 -16,13 Uşak Seramik 1,58 3,95 -6,51 Utopya Turizm 4,43 2,31 -9,96 Uzertaş Boya 1,97 -0,51 -11,26 Ülker Bisküvi 22,14 2,50 -0,98 Ünye Çimento 4,36 1,16 -18,96 Vakıf Fin. Kir. 1,94 4,30 -19,83 Vakıf GMYO 2,38 3,93 -3,64 Vakıf Yat. Ort. 2,06 1,98 -11,59 Vakıflar Bankası 5,36 4,08 -2,72 Vakko Tekstil 5,28 3,73 16,30 Vanet Gıda 1,25 1,63 -12,59 Verusa Holding 17,57 0,00 -5,33 Verusaturk Girisim 3,95 1,54 -26,72 Vestel 12,48 3,14 -1,11 Vestel Beyaz Eşya 20,36 3,40 -5,74 Viking Kağıt 2,96 14,73 58,29 Yapı Kredi Koray GMYO 2,60 2,36 7,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 4,80 -3,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,17 1,85 14,35 Yataş 7,04 3,23 -4,09 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,83 3,39 13,66 Yeni Gimat GMYO 12,79 0,79 -1,69 Yeşil GMYO 0,64 3,23 0,00 Yeşil Yapı 0,62 3,33 -6,06 Yeşil Yatırım Holding 14,10 3,68 25,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.906,10 10,00 66,59 Yonga Mobilya 10,86 8,60 17,53 Yükselen Çelik 7,80 2,63 27,24 Yünsa 10,80 5,57 7,04 Zorlu Enerji 1,33 3,10 -18,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA