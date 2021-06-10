Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,95 -1,33 -23,13 Acıpayam Selüloz 17,48 0,87 2,10 Adel Kalemcilik 23,70 1,98 -30,77 Adese Gayrimenkul 1,36 -2,16 -51,43 Afyon Çimento 4,18 -1,18 -18,20 Ak Enerji 1,46 -1,35 -33,94 Akbank 5,46 0,18 -19,21 Akçansa 18,32 -0,38 13,77 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -0,57 -28,01 Akfen GMYO 4,35 0,23 -10,49 Akın Tekstil 37,90 -1,92 19,33 Akiş GMYO 2,00 1,52 -28,37 Akmerkez GMYO 44,00 0,50 -29,55 Aksa 16,01 1,27 15,89 Aksa Enerji 12,95 -1,82 74,06 Aksigorta 7,92 2,19 -8,95 Aksu Enerji 5,52 0,18 -26,86 Alarko Carrıer 304,50 -0,88 -16,55 Alarko GMYO 22,36 0,45 -11,73 Alarko Holding 9,45 -1,36 10,90 Albaraka Türk 1,62 -0,61 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 25,28 -0,94 -14,77 Alkim Kağıt 15,97 -0,19 23,38 Alkim Kimya 15,68 -0,44 11,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,04 0,49 -6,85 Altınyunus Çeşme 68,65 0,00 37,41 Anadolu Efes 23,32 0,87 9,17 Anadolu Grubu Holding 23,04 0,00 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,42 0,32 17,23 Anadolu Isuzu 17,93 -0,77 -0,39 Anadolu Sigorta 6,50 0,78 -9,98 Anel Elektrik 3,13 -0,32 -1,26 Arçelik 31,36 0,90 10,20 ARD Bilişim Teknolojileri 51,45 -0,39 7,01 Arena Bilgisayar 41,88 -0,29 22,92 Armada Bilgisayar 45,90 -0,61 -6,48 Arsan Tekstil 5,12 0,00 26,88 Arzum Ev Aletleri 19,21 0,05 -20,50 Aselsan 15,41 0,72 -15,56 Ata GMYO 3,79 -0,79 -31,22 Atakule GMYO 2,22 0,00 -5,17 Atlantis Yatırım Holding 4,44 0,91 -20,14 Atlas Yat. Ort. 1,58 0,00 -9,71 ATP Ticari Bilgisayar 32,66 -7,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,88 1,07 7,37 Avrasya GMYO 2,64 0,38 0,79 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 2,85 1,56 Avrupa Yatırım Holding 7,09 -0,56 18,17 Aydem Enerji 7,24 -0,82 Ayen Enerji 4,88 -3,56 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,70 -1,35 74,65 Aygaz 13,86 0,22 -2,30 Bagfaş 22,52 -3,84 12,60 Bak Ambalaj 20,92 0,10 3,56 Balatacılar Balatacılık 5,80 -0,34 -29,61 Bantaş Ambalaj 5,41 0,00 15,35 Banvit 57,00 -0,70 9,62 Baştaş Başkent Çimento 13,30 0,61 -23,43 Batı Çimento 12,85 -3,17 172,82 Batısöke Çimento 2,52 -0,40 3,28 Bayrak Taban Sanayi 12,11 -3,89 14,14 Bera Holding 23,00 -0,09 13,41 Berkosan Yalıtım 10,40 -1,98 16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 6,14 1,82 51,98 Beyaz Filo 9,86 -1,30 -3,14 Bilici Yatırım 17,72 -1,01 166,87 Bim Mağazalar 62,50 -0,24 -12,34 Biotrend Çevre ve Enerji 18,38 1,27 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birlik Mensucat 2,53 4,98 -26,88 Bizim Mağazaları 12,48 -0,16 -18,75 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,68 -3,40 Boğaziçi Beton 4,87 9,93 Borusan Mannesmann 25,88 -2,12 -6,91 Borusan Yat. Paz. 338,70 -0,82 -25,44 Bosch Fren Sistemleri 876,70 0,49 -28,71 Bossa 26,38 -3,37 47,79 Brisa 22,20 1,09 14,65 Burçelik 20,44 -2,29 -2,76 Burçelik Vana 25,38 -1,48 -48,89 Bursa Çimento 3,96 -1,49 -20,44 Carrefoursa 40,90 0,64 -43,04 Casa Emtia Petrol 155,00 -3,00 46,23 Ceo Event Medya 10,87 -0,18 69,05 Coca Cola İçecek 82,10 0,55 29,27 Cosmos Yat. Holding 9,70 -2,51 20,35 Credıtwest Faktorıng 3,58 -4,02 -39,01 Çan2 Termik 7,49 -1,71 Çelebi 262,30 5,05 43,71 Çelik Halat 6,62 0,00 -27,23 Çemaş Döküm 1,30 -1,52 -23,65 Çemtaş 14,09 0,07 -10,32 Çimbeton 233,90 -0,51 -21,11 Çimentaş 30,70 -1,29 -15,10 Çimsa 25,28 1,61 42,02 Çuhadaroğlu Metal 7,36 -1,21 -3,25 Dagi Giyim 2,12 -1,40 -37,76 Dagi Yatırım Holding 12,18 -5,43 -5,58 Dardanel 17,70 -1,50 -47,16 Datagate Bilgisayar 12,88 -0,46 -20,05 Demısaş Döküm 6,38 -1,24 -1,47 Denge Holding 4,50 -2,17 -17,88 Deniz GMYO 2,11 7,11 14,55 Derimod 11,85 1,28 21,66 Derlüks Yatırım Holding 5,16 -0,39 -41,50 Desa Deri 12,45 -1,97 27,82 Despec Bilgisayar 10,14 -0,59 -22,36 Deva Holding 25,32 1,20 5,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,70 -0,09 8,58 Diriteks Diriliş Tekstil 4,94 -1,20 32,44 Ditaş Doğan 17,21 -0,46 32,32 DO-CO 821,70 -1,08 30,43 Doğan Burda 14,32 -1,04 -36,19 Doğan Holding 2,97 -1,00 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,29 -1,29 -1,67 Doğusan 5,44 3,62 24,20 Doğuş GMYO 9,04 -0,55 10,65 Doğuş Otomotiv 25,14 -0,08 -7,98 Döktaş Dökümcülük 33,00 -1,49 7,77 Duran Doğan Basım 11,17 -0,89 6,48 Dyo Boya 12,08 -0,58 7,40 Eczacıbaşı İlaç 6,22 -0,16 -13,63 Eczacıbaşı Yatırım 43,38 3,04 61,15 Edip Gayrimenkul 2,38 -0,42 -28,31 Ege Endüstri 1.303,40 3,94 -21,71 Ege Gübre 193,10 -2,23 34,61 Ege Profil 28,26 -1,19 -26,10 Ege Seramik 13,14 -1,87 35,99 Egeplast 29,00 -5,04 -12,91 Ekiz Kimya 6,55 -0,76 -8,13 Emek Elektrik 2,09 10,00 -26,80 Eminiş Ambalaj 21,54 -1,19 -41,53 Emlak Konut GMYO 2,09 2,45 -1,16 Enerjisa Enerji 10,71 0,19 -7,12 Enka İnşaat 8,91 -0,78 26,53 Erbosan 104,10 5,79 156,69 Ereğli Demir Çelik 19,04 0,11 44,94 Ersu Gıda 3,79 -2,32 -23,28 Escort Teknoloji 5,64 0,71 -14,16 Esenboğa Elektrik 32,40 -0,98 70,29 Etiler Gıda 6,06 0,83 52,26 Euro Kapital Yat. Ort. 5,79 -0,86 50,39 Euro Trend Yat. Ort. 3,54 -2,21 -1,67 Euro Yat. Ort. 4,34 3,33 -3,77 Euro Yatırım Holding 3,12 -1,89 9,86 Fade Gıda 22,54 1,71 264,14 Fenerbahçe Futbol 35,72 7,53 20,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,39 -2,45 -18,93 F-M İzmit Piston 113,80 -0,70 -7,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,83 0,00 6,14 Ford Otosan 180,80 -0,39 48,03 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 19,98 -2,82 -4,77 Galata Wind Enerji 3,89 0,00 Galatasaray Sportif 3,53 2,62 -12,84 Garanti Bankası 8,37 0,12 -17,54 Garanti Faktoring 10,39 -1,05 -6,65 Garanti Yat. Ort. 2,35 -0,84 -27,24 Gedik Y. Men. Değ. 8,03 5,38 35,50 Gediz Ambalaj 39,34 2,77 46,79 Gentaş 4,55 -1,94 -22,37 Gersan Elektrik 5,56 0,54 -9,45 Global Men. Değ. 5,93 -0,34 -1,33 Global Yat. Holding 3,31 0,91 -29,27 Good-Year 7,15 0,70 -10,27 Göltaş Çimento 46,14 -2,04 11,83 Gözde Girişim 5,94 -0,50 -25,56 GSD Denizcilik 6,71 10,00 33,13 GSD Holding 2,12 3,41 -15,54 Gübre Fabrik. 59,15 -0,50 -31,26 Güler Yat. Holding 2,36 -0,84 -31,85 Halk GMYO 2,97 -0,34 -2,56 Hatay Tekstil 19,41 -0,46 42,35 Hedef Girişim 2,76 -1,78 9,32 Hektaş 8,61 -1,26 61,17 HUB Girişim 12,82 0,31 -29,56 Hürriyet Gzt. 1,49 -0,67 -29,05 ICBC Turkey Bank 6,20 2,48 -4,62 İdealist Danışmanlık 71,00 0,14 427,49 İdealist GMYO 5,56 -0,71 -18,24 İhlas Ev Aletleri 1,13 0,00 -39,35 İhlas Gayrimenkul 1,26 1,61 0,80 İhlas Gazetecilik 1,07 -1,83 -56,57 İhlas Holding 0,64 3,23 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,33 0,16 36,25 Info Yatırım 5,98 -0,66 -7,29 İntema 40,70 -0,39 2,01 Inveo Yatırım Holding 128,90 1,58 191,50 İpek Doğal Enerji 13,77 1,25 5,28 İskenderun Demir Çelik 12,55 -0,55 38,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi