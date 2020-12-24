Borsada günün ilk yarısı (1)
24.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,15
|-1,93
|338,17
|Acıpayam Selüloz
|16,87
|-1,29
|167,16
|Adel Kalemcilik
|26,30
|-0,68
|67,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,89
|-1,37
|102,34
|Afyon Çimento
|4,66
|-1,69
|104,54
|Ak Enerji
|2,21
|-0,90
|102,75
|Akbank
|6,45
|-0,15
|-20,47
|Akçansa
|16,57
|-0,48
|70,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,78
|0,17
|173,93
|Akfen GMYO
|4,98
|-0,80
|22,96
|Akın Tekstil
|32,06
|-3,14
|132,49
|Akiş GMYO
|3,56
|-2,20
|13,65
|Akmerkez GMYO
|67,50
|-0,74
|201,28
|Aksa
|13,54
|4,80
|93,34
|Aksa Enerji
|7,32
|-0,68
|92,63
|Aksigorta
|8,87
|-0,34
|63,72
|Aksu Enerji
|14,32
|-1,24
|-3,70
|Alarko Carrıer
|398,50
|6,52
|567,22
|Alarko GMYO
|25,54
|2,82
|73,76
|Alarko Holding
|7,64
|-0,65
|30,05
|Albaraka Türk
|2,06
|1,98
|34,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,60
|4,96
|145,85
|Alkim Kağıt
|13,63
|-1,94
|151,49
|Alkim Kimya
|14,44
|-1,70
|132,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,37
|2,16
|478,05
|Altınyunus Çeşme
|45,74
|0,00
|357,86
|Anadolu Efes
|22,86
|-0,78
|7,44
|Anadolu Grubu Holding
|26,00
|-0,08
|47,81
|Anadolu Hayat Emek.
|8,04
|0,12
|32,13
|Anadolu Isuzu
|16,88
|-1,34
|38,70
|Anadolu Sigorta
|7,11
|-0,14
|71,18
|Anel Elektrik
|3,07
|-0,65
|74,15
|Arçelik
|30,40
|-1,04
|45,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,34
|0,77
|Arena Bilgisayar
|33,70
|-1,17
|362,60
|Armada Bilgisayar
|49,20
|-0,32
|200,18
|Arsan Tekstil
|6,98
|-0,29
|94,97
|Artı Yatırım Holding
|5,70
|0,00
|603,70
|Arzum Ev Aletleri
|18,70
|Aselsan
|18,03
|0,28
|73,66
|Ata GMYO
|5,48
|0,18
|20,97
|Atakule GMYO
|2,55
|-2,67
|32,81
|Atlantis Yatırım Holding
|5,46
|0,00
|446,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|90,48
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,61
|0,36
|23,90
|Avrasya GMYO
|4,06
|-1,22
|168,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-0,92
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,60
|0,36
|263,64
|Ayen Enerji
|5,51
|-0,54
|58,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,99
|2,23
|401,83
|Aygaz
|14,34
|-0,69
|18,06
|Bagfaş
|20,72
|-2,81
|23,19
|Bak Ambalaj
|21,06
|-2,23
|189,10
|Balatacılar Balatacılık
|7,30
|0,00
|488,71
|Bantaş Ambalaj
|4,68
|0,21
|117,25
|Banvit
|48,52
|1,25
|161,28
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|3,48
|359,46
|Batı Çimento
|4,61
|-0,22
|39,27
|Batısöke Çimento
|2,58
|-0,77
|96,95
|Bayrak Taban Sanayi
|11,01
|-2,13
|Bera Holding
|16,54
|0,18
|329,61
|Berkosan Yalıtım
|8,45
|1,93
|208,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,74
|0,00
|93,47
|Beyaz Filo
|10,03
|0,50
|220,46
|Bilici Yatırım
|6,37
|-0,31
|122,23
|Bim Mağazalar
|73,50
|-0,61
|59,06
|Birko Mensucat
|1,17
|0,00
|277,42
|Birlik Mensucat
|2,89
|0,35
|153,51
|Bizim Mağazaları
|15,47
|-0,77
|39,71
|Borusan Mannesmann
|33,60
|9,80
|193,45
|Borusan Yat. Paz.
|653,90
|6,71
|991,41
|Bosch Fren Sistemleri
|1.221,90
|0,00
|324,60
|Bossa
|16,67
|2,77
|106,82
|Brisa
|20,18
|-0,69
|115,16
|Burçelik
|21,08
|-0,09
|262,82
|Burçelik Vana
|54,15
|-1,10
|457,67
|Bursa Çimento
|9,28
|0,32
|131,80
|Carrefoursa
|81,60
|-3,83
|208,54
|Casa Emtia Petrol
|101,00
|0,50
|975,61
|Ceo Event Medya
|6,53
|-0,15
|78,31
|Coca Cola İçecek
|61,55
|-1,52
|62,57
|Cosmos Yat. Holding
|8,05
|7,33
|294,61
|Credıtwest Faktorıng
|6,35
|5,66
|120,49
|Çelebi
|168,90
|7,37
|70,01
|Çelik Halat
|18,04
|0,22
|177,54
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|77,10
|Çemtaş
|14,92
|-0,20
|83,54
|Çimbeton
|215,40
|2,96
|422,06
|Çimentaş
|32,78
|-1,74
|118,53
|Çimsa
|18,01
|-0,17
|98,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,75
|0,39
|142,95
|Dagi Giyim
|8,12
|-0,98
|224,80
|Dagi Yatırım Holding
|11,75
|-0,25
|419,91
|Dardanel
|31,08
|6,66
|720,05
|Datagate Bilgisayar
|15,21
|0,53
|94,75
|Demısaş Döküm
|6,14
|-0,65
|76,44
|Denge Holding
|5,50
|0,00
|301,46
|Deniz GMYO
|3,28
|-0,61
|55,88
|Derimod
|9,60
|-0,31
|34,45
|Derlüks Deri
|8,90
|-1,11
|119,98
|Desa Deri
|9,68
|1,26
|113,22
|Despec Bilgisayar
|12,20
|2,01
|187,74
|Deva Holding
|24,64
|1,57
|175,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,06
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|0,00
|380,77
|Ditaş Doğan
|31,94
|0,31
|235,68
|DO-CO
|571,60
|2,36
|1,35
|Doğan Burda
|22,52
|-0,79
|271,00
|Doğan Holding
|3,08
|0,00
|71,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,00
|59,39
|Doğusan
|3,82
|4,09
|83,65
|Doğuş GMYO
|8,65
|0,12
|90,95
|Doğuş Otomotiv
|26,28
|-0,08
|176,05
|Döktaş Dökümcülük
|30,60
|0,33
|-3,30
|Duran Doğan Basım
|10,20
|-0,10
|53,40
|Dyo Boya
|11,34
|-0,61
|131,43
|Eczacıbaşı İlaç
|7,63
|4,81
|109,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|28,46
|9,97
|195,46
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|-1,32
|115,11
|Ege Endüstri
|1.580,70
|-0,21
|180,98
|Ege Gübre
|152,40
|-2,93
|209,15
|Ege Profil
|32,60
|-0,12
|172,35
|Ege Seramik
|9,73
|-0,82
|164,51
|Egeplast
|24,48
|-2,08
|95,84
|Ekiz Kimya
|6,78
|1,35
|1011,48
|Emek Elektrik
|6,57
|9,87
|313,21
|Eminiş Ambalaj
|35,90
|5,03
|2261,84
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|-1,38
|48,51
|Enerjisa Enerji
|11,80
|0,85
|75,18
|Enka İnşaat
|7,41
|0,27
|32,75
|Erbosan
|42,26
|-2,85
|69,18
|Ereğli Demir Çelik
|14,13
|-0,63
|60,41
|Ersu Gıda
|4,97
|-0,40
|140,10
|Escort Teknoloji
|6,33
|0,00
|355,40
|Esenboğa Elektrik
|17,80
|0,28
|Etiler Gıda
|4,10
|1,74
|251,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|-1,06
|132,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|0,00
|204,07
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|-1,10
|299,73
|Euro Yatırım Holding
|2,75
|-1,43
|83,33
|Fade Gıda
|6,47
|-1,37
|Fenerbahçe Futbol
|30,44
|2,49
|110,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,71
|-2,75
|46,83
|F-M İzmit Piston
|114,90
|0,17
|142,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,34
|1,06
|60,47
|Ford Otosan
|124,30
|0,32
|88,01
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|2,22
|53,33
|Frigo Pak Gıda
|21,44
|-1,11
|206,05
|Galatasaray Sportif
|4,11
|-0,96
|102,46
|Garanti Bankası
|9,94
|-0,20
|-10,77
|Garanti Faktoring
|10,64
|0,09
|174,94
|Garanti Yat. Ort.
|3,28
|-1,20
|229,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,00
|0,46
|313,36
|Gediz Ambalaj
|28,40
|-6,08
|320,12
|Gentaş
|5,77
|4,34
|179,82
|Gersan Elektrik
|6,41
|2,56
|100,94
|Global Men. Değ.
|5,89
|-1,67
|213,30
|Global Yat. Holding
|4,75
|-1,66
|-2,46
|Good-Year
|8,08
|-0,37
|99,51
|Göltaş Çimento
|38,82
|-0,51
|118,21
|Gözde Girişim
|7,68
|-0,65
|49,42
|GSD Denizcilik
|5,03
|0,20
|96,48
|GSD Holding
|2,47
|0,82
|65,77
|Gübre Fabrik.
|62,45
|9,95
|590,82
|Güler Yat. Holding
|12,19
|1,16
|500,49
|Halk GMYO
|3,49
|-6,43
|199,67
|Hatay Tekstil
|15,98
|4,51
|137,30
|Hedef Girişim
|8,45
|-0,82
|254,11
|Hektaş
|15,78
|0,00
|96,76
|HUB Girişim
|17,95
|0,06
|91,19
|Hürriyet Gzt.
|2,13
|-0,47
|86,84
|ICBC Turkey Bank
|6,54
|0,31
|24,10
|İdealist Danışmanlık
|14,50
|-2,03
|336,75
|İdealist GMYO
|6,78
|-1,45
|121,57
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|-2,82
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-1,54
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|1,55
|1,32
|İhlas Holding
|1,22
|-0,81
|34,07
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-0,85
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|17,22
|0,70
|83,59
|Info Yatırım
|6,30
|2,11
|229,02
|İntema
|27,02
|9,93
|191,79
|Inveo Yatırım Holding
|52,35
|9,93
|580,75
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|-0,95
|62,31
|İskenderun Demir Çelik
|9,99
|-0,10
|27,83
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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