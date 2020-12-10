Borsada günün ilk yarısı (1)
10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:27
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,80
|1,50
|373,12
|Acıpayam Selüloz
|16,43
|-0,48
|160,19
|Adel Kalemcilik
|25,30
|-0,32
|61,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,86
|-5,30
|100,24
|Afyon Çimento
|4,47
|0,68
|96,20
|Ak Enerji
|2,23
|0,00
|104,59
|Akbank
|6,28
|1,29
|-22,56
|Akçansa
|14,76
|0,34
|52,25
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,04
|0,17
|186,26
|Akfen GMYO
|4,76
|0,63
|17,53
|Akın Tekstil
|28,66
|2,95
|107,83
|Akiş GMYO
|3,73
|-0,80
|19,08
|Akmerkez GMYO
|60,90
|-0,98
|171,82
|Aksa
|10,91
|0,74
|55,78
|Aksa Enerji
|7,16
|0,42
|88,42
|Aksigorta
|8,04
|-0,74
|48,40
|Aksu Enerji
|13,06
|-0,31
|-12,17
|Alarko Carrıer
|232,00
|3,99
|288,44
|Alarko GMYO
|20,10
|0,30
|36,75
|Alarko Holding
|6,89
|-0,72
|17,28
|Albaraka Türk
|1,67
|-1,18
|9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,28
|0,44
|126,58
|Alkim Kağıt
|13,03
|0,23
|140,42
|Alkim Kimya
|13,98
|0,29
|125,41
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,45
|2,51
|497,56
|Altınyunus Çeşme
|48,90
|-0,85
|389,49
|Anadolu Efes
|22,30
|0,63
|4,80
|Anadolu Grubu Holding
|23,42
|1,83
|33,14
|Anadolu Hayat Emek.
|7,95
|0,13
|30,65
|Anadolu Isuzu
|16,31
|-0,18
|34,02
|Anadolu Sigorta
|6,90
|0,15
|66,12
|Anel Elektrik
|3,35
|0,60
|90,03
|Arçelik
|29,60
|-0,94
|42,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,22
|2,09
|Arena Bilgisayar
|34,16
|-0,87
|368,91
|Armada Bilgisayar
|49,82
|1,38
|203,97
|Arsan Tekstil
|7,46
|2,61
|108,38
|Artı Yatırım Holding
|5,70
|0,00
|603,70
|Aselsan
|17,91
|0,51
|72,03
|Ata GMYO
|5,43
|-0,91
|19,87
|Atakule GMYO
|2,47
|0,41
|28,65
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|2,44
|320,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|-2,58
|98,90
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,79
|1,09
|17,79
|Avrasya GMYO
|4,13
|1,23
|173,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|1,23
|80,22
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-1,43
|257,14
|Ayen Enerji
|5,52
|-0,18
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,03
|-2,39
|403,65
|Aygaz
|13,04
|0,85
|7,36
|Bagfaş
|19,50
|0,67
|15,93
|Bak Ambalaj
|22,06
|3,67
|202,83
|Balatacılar Balatacılık
|8,37
|9,99
|575,00
|Bantaş Ambalaj
|4,86
|1,67
|125,60
|Banvit
|40,62
|-2,12
|118,74
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|4,35
|363,32
|Batı Çimento
|4,59
|1,32
|38,67
|Batısöke Çimento
|2,52
|-0,40
|92,37
|Bayrak Taban Sanayi
|10,28
|0,78
|Bera Holding
|19,75
|9,30
|412,99
|Berkosan Yalıtım
|6,41
|-0,47
|133,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,94
|1,81
|60,82
|Beyaz Filo
|10,27
|2,70
|228,13
|Bilici Yatırım
|6,83
|6,39
|138,27
|Bim Mağazalar
|69,00
|0,58
|49,32
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|254,84
|Birlik Mensucat
|2,65
|7,29
|132,46
|Bizim Mağazaları
|15,55
|-0,38
|40,43
|Borusan Mannesmann
|16,82
|2,56
|46,90
|Borusan Yat. Paz.
|291,50
|7,96
|386,53
|Bosch Fren Sistemleri
|1.296,80
|0,29
|350,62
|Bossa
|15,54
|8,37
|92,80
|Brisa
|19,62
|4,53
|109,19
|Burçelik
|21,86
|0,46
|276,25
|Burçelik Vana
|61,30
|0,82
|531,31
|Bursa Çimento
|8,86
|-0,67
|121,31
|Carrefoursa
|109,10
|-2,59
|312,52
|Casa Emtia Petrol
|126,50
|0,00
|1247,18
|Ceo Event Medya
|6,66
|-0,60
|81,86
|Coca Cola İçecek
|62,10
|0,40
|64,03
|Cosmos Yat. Holding
|8,49
|-0,12
|316,18
|Credıtwest Faktorıng
|5,52
|-1,08
|91,67
|Çelebi
|93,40
|-0,85
|-5,99
|Çelik Halat
|20,12
|7,25
|209,54
|Çemaş Döküm
|2,37
|0,00
|89,07
|Çemtaş
|14,70
|-0,07
|80,83
|Çimbeton
|174,20
|0,40
|322,20
|Çimentaş
|33,66
|-0,06
|124,40
|Çimsa
|15,88
|0,38
|74,89
|Çuhadaroğlu Metal
|6,91
|0,44
|116,61
|Dagi Giyim
|8,49
|1,56
|239,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,50
|2,35
|497,35
|Dardanel
|27,50
|0,00
|625,59
|Datagate Bilgisayar
|15,53
|1,84
|98,85
|Demısaş Döküm
|6,29
|0,32
|80,75
|Denge Holding
|5,65
|0,00
|312,41
|Deniz GMYO
|3,28
|0,31
|55,88
|Derimod
|9,78
|-0,10
|36,97
|Derlüks Deri
|9,27
|-1,49
|129,13
|Desa Deri
|8,86
|0,57
|95,15
|Despec Bilgisayar
|11,91
|3,75
|180,90
|Deva Holding
|24,26
|-0,57
|171,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,63
|-0,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,30
|0,47
|451,28
|Ditaş Doğan
|35,20
|10,00
|269,94
|DO-CO
|502,00
|-0,99
|-10,99
|Doğan Burda
|28,90
|6,25
|376,11
|Doğan Holding
|3,06
|-1,92
|70,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,38
|58,79
|Doğusan
|3,64
|1,11
|75,00
|Doğuş GMYO
|9,10
|-0,98
|100,88
|Doğuş Otomotiv
|28,26
|0,28
|196,85
|Döktaş Dökümcülük
|32,96
|5,78
|4,15
|Duran Doğan Basım
|10,96
|-2,58
|64,83
|Dyo Boya
|12,07
|-0,08
|146,33
|Eczacıbaşı İlaç
|7,19
|0,14
|96,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,58
|-0,87
|113,65
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|-1,28
|121,58
|Ege Endüstri
|1.657,00
|0,30
|194,54
|Ege Gübre
|130,30
|0,39
|164,32
|Ege Profil
|31,86
|-0,31
|166,17
|Ege Seramik
|10,10
|0,30
|174,57
|Egeplast
|20,02
|2,67
|60,16
|Ekiz Kimya
|7,68
|-0,13
|1159,02
|Emek Elektrik
|4,00
|1,01
|151,57
|Eminiş Ambalaj
|24,40
|6,09
|1505,26
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|0,49
|42,30
|Enerjisa Enerji
|10,92
|-0,09
|62,11
|Enka İnşaat
|7,32
|2,09
|31,14
|Erbosan
|36,10
|1,40
|44,52
|Ereğli Demir Çelik
|13,58
|0,30
|54,17
|Ersu Gıda
|5,04
|0,00
|143,48
|Escort Teknoloji
|6,38
|0,95
|358,99
|Esenboğa Elektrik
|18,18
|-0,22
|Etiler Gıda
|4,30
|0,47
|268,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|10,00
|153,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,20
|6,33
|251,81
|Euro Yat. Ort.
|4,91
|5,59
|336,15
|Euro Yatırım Holding
|2,97
|1,37
|98,00
|Fade Gıda
|6,32
|0,16
|Fenerbahçe Futbol
|33,58
|2,32
|132,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,02
|-0,57
|53,61
|F-M İzmit Piston
|122,80
|1,99
|159,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,18
|-0,18
|45,38
|Ford Otosan
|123,20
|0,57
|86,34
|Formet Çelik Kapı
|4,47
|-0,22
|49,00
|Frigo Pak Gıda
|21,54
|-1,64
|207,48
|Galatasaray Sportif
|3,88
|0,52
|91,13
|Garanti Bankası
|9,44
|1,72
|-15,26
|Garanti Faktoring
|10,73
|-0,74
|177,26
|Garanti Yat. Ort.
|3,16
|-0,63
|217,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,78
|0,65
|242,77
|Gediz Ambalaj
|25,18
|8,72
|272,49
|Gentaş
|5,09
|-0,78
|146,85
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,00
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,48
|-1,26
|191,49
|Global Yat. Holding
|4,66
|-0,43
|-4,31
|Good-Year
|7,58
|2,99
|87,16
|Göltaş Çimento
|33,86
|1,20
|90,33
|Gözde Girişim
|7,02
|-1,40
|36,58
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,40
|93,75
|GSD Holding
|2,33
|0,43
|56,38
|Gübre Fabrik.
|47,22
|0,51
|422,35
|Güler Yat. Holding
|13,70
|0,00
|574,88
|Halk GMYO
|3,26
|2,19
|179,92
|Hatay Tekstil
|13,48
|1,20
|100,18
|Hedef Girişim
|6,87
|1,48
|187,90
|Hektaş
|13,19
|0,84
|64,46
|HUB Girişim
|18,01
|0,67
|91,83
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|0,00
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,53
|1,24
|23,91
|İdealist Danışmanlık
|11,21
|-0,44
|237,65
|İdealist GMYO
|6,39
|1,43
|108,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|0,00
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,67
|0,43
|2,86
|İhlas Holding
|1,27
|1,60
|39,56
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|0,84
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,35
|1,81
|74,31
|Info Yatırım
|5,83
|1,57
|204,47
|İntema
|20,38
|0,00
|120,09
|Inveo Yatırım Holding
|37,84
|5,76
|392,07
|İpek Doğal Enerji
|12,06
|0,42
|56,22
|İskenderun Demir Çelik
|9,46
|0,96
|21,05
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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