Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,40 1,19 82,80 Acıpayam Selüloz 9,39 -0,21 48,70 Adel Kalemcilik 16,77 0,18 6,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 3,37 50,53 Afyon Çimento 4,28 0,71 87,86 Ak Enerji 1,81 0,00 66,06 Akbank 5,45 -0,91 -32,80 Akçansa 12,67 -0,39 30,69 Akdeniz Yatırım Hold. 6,56 1,71 210,90 Akfen GMYO 3,65 -2,14 -9,88 Akın Tekstil 15,89 -0,06 15,23 Akiş GMYO 3,22 -0,92 2,79 Akmerkez GMYO 45,00 4,60 100,85 Aksa 7,31 0,97 4,38 Aksa Enerji 5,50 2,42 44,74 Aksigorta 7,93 0,51 46,37 Aksu Enerji 10,86 -1,09 -26,97 Alarko Carrıer 100,80 3,97 68,77 Alarko GMYO 16,66 -0,42 13,35 Alarko Holding 5,49 -0,18 -7,73 Albaraka Türk 1,60 -0,62 4,58 Alcatel Lucent Teletaş 20,18 -0,79 67,61 Alkim Kağıt 13,13 1,39 142,26 Alkim Kimya 12,66 0,56 104,13 Altınyağ 1,22 0,00 197,56 Altınyunus Çeşme 38,10 0,00 281,38 Anadolu Cam 5,10 -0,97 19,60 Anadolu Efes 19,62 -2,10 -7,79 Anadolu Grubu Holding 19,47 0,05 10,69 Anadolu Hayat Emek. 8,38 0,12 37,71 Anadolu Isuzu 14,90 0,68 22,43 Anadolu Sigorta 6,33 -0,78 52,40 Anel Elektrik 5,09 -0,59 58,57 Arçelik 22,34 1,27 7,20 ARD Bilişim Teknolojileri 29,32 -0,68 Arena Bilgisayar 22,40 6,87 207,48 Armada Bilgisayar 23,18 -1,19 41,43 Arsan Tekstil 5,33 0,95 48,88 Artı Yatırım Holding 1,74 0,00 114,81 Aselsan 36,58 0,27 75,21 Ata GMYO 3,40 -1,45 -24,94 Atakule GMYO 2,40 -0,83 25,00 Atlantis Yatırım Holding 2,03 3,05 103,00 Atlas Yat. Ort. 2,79 9,84 93,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,27 -1,59 6,45 Avrasya GMYO 2,32 1,75 53,64 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -0,93 17,03 Avrupa Yatırım Holding 1,73 1,76 12,34 Ayen Enerji 5,33 -1,66 53,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,30 -2,71 96,35 Aygaz 12,90 -1,38 6,21 Bagfaş 17,17 -1,38 2,08 Bak Ambalaj 9,67 1,79 31,56 Balatacılar Balatacılık 2,01 -0,50 62,10 Bantaş Ambalaj 3,88 -0,51 53,97 Banvit 24,42 -1,13 31,50 Baştaş Başkent Çimento 4,39 1,62 69,50 Batı Çimento 4,13 -0,72 24,77 Batısöke Çimento 1,80 4,05 37,40 Bayrak Taban Sanayi 6,43 -2,72 Bera Holding 8,18 1,87 112,47 Berkosan Yalıtım 4,28 -2,73 56,20 Beşiktaş Futbol Yat. 2,91 -1,36 18,78 Beyaz Filo 3,79 0,26 21,09 Bilici Yatırım 8,07 -2,18 87,69 Bim Mağazalar 72,60 -1,63 57,11 Birko Mensucat 0,45 -2,17 45,16 Birlik Mensucat 1,72 1,18 50,88 Bizim Mağazaları 17,36 -2,69 55,42 Bomonti Elektrik 6,79 0,00 430,47 Borusan Mannesmann 14,64 3,32 27,86 Borusan Yat. Paz. 96,05 -0,98 60,31 Bosch Fren Sistemleri 1.181,50 10,00 310,56 Bossa 9,63 -1,73 19,48 Brisa 11,54 -1,03 23,04 Burçelik 28,50 9,95 390,53 Burçelik Vana 78,10 10,00 704,33 Bursa Çimento 6,08 3,05 51,87 Carrefoursa 7,09 -1,39 50,53 Casa Emtia Petrol 22,30 0,00 137,49 Ceo Event Medya 4,69 -1,05 28,06 Coca Cola İçecek 45,30 0,89 19,65 Cosmos Yat. Holding 3,01 2,03 47,55 Credıtwest Faktorıng 4,88 0,21 69,44 Çelebi 78,10 0,77 -23,51 Çelik Halat 12,80 0,00 96,92 Çemaş Döküm 1,58 0,64 26,05 Çemtaş 11,30 -0,44 39,01 Çimbeton 76,25 -1,93 84,80 Çimentaş 26,64 -3,13 77,60 Çimsa 11,77 2,35 29,63 Çuhadaroğlu Metal 4,16 -0,24 30,41 Dagi Giyim 7,41 -2,24 196,40 Dagi Yatırım Holding 7,37 -0,27 226,11 Dardanel 11,62 -9,78 206,60 Datagate Bilgisayar 9,91 0,20 26,89 Demısaş Döküm 5,21 -0,19 49,71 Denge Holding 1,81 1,12 32,12 Deniz GMYO 8,90 0,23 76,24 Denizli Cam 7,38 -1,60 -11,51 Derimod 6,61 -0,45 -7,42 Derlüks Deri 6,42 1,42 58,68 Desa Deri 6,87 5,05 51,32 Despec Bilgisayar 8,32 1,22 96,23 Deva Holding 19,66 0,98 120,21 Diriteks Diriliş Tekstil 1,37 -0,72 75,64 Ditaş Doğan 25,00 -0,87 162,74 DO-CO 370,50 -1,78 -34,31 Doğan Burda 24,52 9,96 303,95 Doğan Holding 2,06 -0,96 14,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,72 5,43 64,85 Doğusan 3,06 -3,47 47,12 Doğuş GMYO 7,84 7,84 73,07 Doğuş Otomotiv 17,14 0,82 80,04 Döktaş Dökümcülük 30,96 9,94 -2,17 Duran Doğan Basım 16,59 -0,78 18,16 Dyo Boya 7,19 -2,31 46,73 Eczacıbaşı İlaç 6,11 0,16 67,37 Eczacıbaşı Yatırım 15,18 -0,59 57,59 Edip Gayrimenkul 2,58 0,78 85,61 Ege Endüstri 798,80 -4,35 41,99 Ege Gübre 113,90 -0,61 131,05 Ege Profil 14,99 -2,22 25,23 Ege Seramik 5,37 1,90 45,98 Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 -9,62 193,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 -0,98 158,97 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 0,00 260,00 Egeplast 16,11 0,81 28,88 Ekiz Kimya 8,21 -0,61 1245,90 Emek Elektrik 2,81 -1,75 76,73 Eminiş Ambalaj 3,61 0,28 137,50 Emlak Konut GMYO 2,22 0,00 53,35 Enerjisa Enerji 8,36 -2,68 24,11 Enka İnşaat 6,41 1,58 14,83 Erbosan 23,72 0,25 -5,04 Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,12 -8,61 Ersu Gıda 4,22 -1,17 103,86 Escort Teknoloji 3,48 -0,29 150,36 Etiler Gıda 3,35 0,00 36,73 Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 1,56 21,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,75 2,34 46,59 Euro Yat. Ort. 1,64 -0,61 45,68 Euro Yatırım Holding 1,77 2,91 18,00 Fenerbahçe Futbol 13,40 1,44 -7,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,47 0,22 -2,19 F-M İzmit Piston 109,50 9,39 131,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,18 -0,97 32,38 Ford Otosan 86,00 7,17 30,08 Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00 Frigo Pak Gıda 29,00 -5,78 123,77 Galatasaray Sportif 2,45 0,00 20,69 Garanti Bankası 7,35 -0,68 -34,02 Garanti Faktoring 8,37 7,58 116,28 Garanti Yat. Ort. 2,19 -1,35 102,78 Gedik Y. Men. Değ. 9,20 2,45 192,53 Gedik Yatırım Holding 23,74 5,89 208,71 Gediz Ambalaj 12,53 -0,48 85,36 Gentaş 2,73 -0,36 32,39 Gersan Elektrik 6,38 1,92 100,00 Global Men. Değ. 5,18 -0,96 175,53 Global Yat. Holding 4,56 0,22 -6,37 Good-Year 5,50 0,92 35,80 Göltaş Çimento 21,62 0,19 21,53 Gözde Girişim 5,93 8,41 15,37 GSD Denizcilik 4,36 -1,13 70,31 GSD Holding 2,53 -0,39 69,80 Gübre Fabrik. 28,40 -1,32 214,16 Güler Yat. Holding 11,87 -1,49 484,73 Güneş Sigorta 6,06 1,68 177,98 Halk GMYO 2,33 -1,27 91,40 Halk Sigorta 3,40 0,00 103,15 Hatay Tekstil 9,30 -1,06 38,11 Hedef Girişim 3,33 0,00 27,59 Hektaş 14,32 0,49 78,55 HUB Girişim 17,66 -1,06 88,10 Hürriyet Gzt. 1,55 -1,27 35,96 ICBC Turkey Bank 5,41 0,19 2,66 İdealist Danışmanlık 4,09 -2,62 23,19 İdealist GMYO 4,17 0,00 36,27 İhlas Ev Aletleri 2,12 -1,40 -32,27 İhlas Gayrimenkul 1,68 0,00 40,00 İhlas Gazetecilik 2,56 -2,66 -43,61 İhlas Holding 0,88 -2,22 -3,30 İhlas Yayın Holding 1,35 3,85 32,35 İndeks Bilgisayar 12,64 1,04 34,76 Info Yatırım 6,84 -0,29 40,66 İntema 13,10 -1,36 41,47 İpek Doğal Enerji 13,52 -0,07 75,13 İskenderun Demir Çelik 6,83 -1,16 -12,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA