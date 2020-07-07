HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1)
07.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:15

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,79 -2,57 103,76
Acıpayam Selüloz 9,99 -0,50 58,20
Adel Kalemcilik 17,89 9,96 13,95
Adese Alışveriş Ticaret 2,16 -0,46 51,23
Afyon Çimento 4,21 1,94 84,79
Ak Enerji 2,11 9,33 93,58
Akbank 6,04 -0,98 -25,52
Akçansa 14,17 0,85 46,17
Akdenız Güvenlık Hız. 3,08 -0,65 45,97
Akfen GMYO 4,15 -1,66 2,47
Akın Tekstil 14,65 0,76 6,24
Akiş GMYO 3,41 -0,87 8,86
Akmerkez GMYO 35,00 -1,24 56,22
Aksa 7,44 -1,06 6,24
Aksa Enerji 5,90 1,37 55,26
Aksigorta 7,38 -1,73 36,22
Aksu Enerji 12,33 1,07 -17,08
Alarko Carrıer 75,35 -1,70 25,58
Alarko GMYO 17,40 7,14 14,61
Alarko Holding 5,80 1,22 -2,52
Albaraka Türk 1,89 -2,07 23,53
Alcatel Lucent Teletaş 19,48 -1,22 61,79
Alkim Kağıt 11,92 -1,65 119,94
Alkim Kimya 13,23 -2,00 113,32
Altınyağ 1,26 -1,56 207,32
Altınyunus Çeşme 39,00 -4,88 290,39
Anadolu Cam 5,06 -1,17 18,66
Anadolu Efes 22,12 1,00 -4,16
Anadolu Grubu Holding 20,40 -0,39 15,97
Anadolu Hayat Emek. 8,04 -0,50 32,13
Anadolu Isuzu 14,97 -0,20 23,01
Anadolu Sigorta 6,34 -1,40 52,64
Anel Elektrik 4,73 -0,63 47,35
Arçelik 19,35 -0,51 -7,15
ARD Bilişim Teknolojileri 32,60 -0,24
Arena Bilgisayar 15,72 -1,50 115,79
Armada Bilgisayar 23,84 -2,69 45,45
Arsan Tekstil 5,91 2,43 65,08
Artı Yatırım Holding 2,20 -2,22 171,60
Aselsan 32,38 -0,37 54,63
Ata GMYO 3,96 -0,25 -12,58
Atakule GMYO 2,50 4,17 30,21
Atlantis Yatırım Holding 2,10 2,44 110,00
Atlas Yat. Ort. 1,84 -0,54 27,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,00 -1,32 11,89
Avrasya GMYO 2,69 4,67 78,15
Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 0,00 20,88
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,01 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -1,10 16,88
Ayen Enerji 7,37 6,97 112,39
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,05 1,25 84,93
Aygaz 12,27 -0,41 1,02
Bagfaş 18,54 -2,16 10,23
Bak Ambalaj 9,72 -1,82 32,24
Balatacılar Balatacılık 2,16 0,00 74,19
Bantaş Ambalaj 4,27 -2,06 69,44
Banvit 25,12 -2,71 35,27
Baştaş Başkent Çimento 4,49 2,05 73,36
Batı Çimento 3,74 0,27 12,99
Batısöke Çimento 1,82 1,11 38,93
Bayrak Taban Sanayi 7,68 2,54
Bera Holding 4,81 0,42 24,94
Berkosan Yalıtım 4,81 0,21 75,55
Beşiktaş Futbol Yat. 3,23 -9,78 31,84
Beyaz Filo 4,09 -2,39 30,68
Bilici Yatırım 8,57 3,75 99,32
Bim Mağazalar 70,70 1,43 53,00
Birko Mensucat 0,48 -2,04 54,84
Birlik Mensucat 1,92 -1,03 68,42
Bizim Mağazaları 20,10 -1,08 79,95
Bomonti Elektrik 5,50 -2,31 329,69
Borusan Mannesmann 12,04 -1,79 5,15
Borusan Yat. Paz. 71,25 -0,56 18,92
Bosch Fren Sistemleri 313,90 -0,51 9,08
Bossa 10,51 -1,04 30,40
Brisa 13,07 -0,31 39,35
Burçelik 10,28 -1,06 76,94
Burçelik Vana 24,62 -1,83 153,55
Bursa Çimento 4,83 0,00 20,65
Carrefoursa 7,72 -2,53 63,91
Casa Emtia Petrol 23,00 -2,87 144,94
Ceo Event Medya 4,34 -2,03 18,51
Coca Cola İçecek 46,44 -0,09 22,66
Cosmos Yat. Holding 2,89 -1,03 41,67
Credıtwest Faktorıng 4,33 -3,13 50,35
Çelebi 75,15 -1,57 -26,40
Çelik Halat 11,75 -3,45 80,77
Çemaş Döküm 1,82 1,11 45,19
Çemtaş 9,02 -1,31 10,96
Çimbeton 62,45 -2,19 51,36
Çimentaş 24,44 -2,94 62,93
Çimsa 10,87 2,16 19,71
Çuhadaroğlu Metal 4,11 3,27 28,84
Dagi Giyim 5,87 0,00 134,80
Dagi Yatırım Holding 7,20 0,00 218,58
Dardanel 11,56 0,00 205,01
Datagate Bilgisayar 10,02 -0,69 28,30
Demısaş Döküm 6,18 5,82 77,59
Denge Holding 1,50 -1,96 9,49
Deniz GMYO 6,00 -1,48 18,81
Denizli Cam 8,26 -0,96 -0,96
Derimod 7,59 -2,57 6,30
Derlüks Deri 7,00 -0,14 73,02
Desa Deri 5,30 -0,56 16,74
Despec Bilgisayar 8,03 -2,43 89,39
Deva Holding 20,18 -1,08 126,04
Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 -3,08 61,54
Ditaş Doğan 20,18 2,91 112,08
DO-CO 339,50 -1,74 -39,80
Doğan Burda 17,30 7,72 185,01
Doğan Holding 2,32 1,75 29,21
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,74 -2,14 66,06
Doğusan 3,31 -3,50 59,13
Doğuş GMYO 6,18 -0,32 36,42
Doğuş Otomotiv 14,99 0,67 57,46
Döktaş Dökümcülük 25,44 -0,70 -19,61
Duran Doğan Basım 18,01 2,56 28,28
Dyo Boya 6,75 -0,88 37,76
Eczacıbaşı İlaç 6,89 1,32 88,74
Eczacıbaşı Yatırım 16,07 0,56 66,83
Edip Gayrimenkul 2,50 -0,79 79,86
Ege Endüstri 639,30 -1,34 13,64
Ege Gübre 86,15 -0,98 72,99
Ege Profil 15,17 1,13 26,73
Ege Seramik 5,67 1,80 54,14
Egeli & Co Tarım Girişim 1,15 -7,26 259,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 -3,51 182,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 -2,50 290,00
Egeplast 16,90 2,74 35,20
Ekiz Kimya 9,45 -1,25 1449,18
Emek Elektrik 3,06 -0,97 92,45
Eminiş Ambalaj 3,85 -3,51 153,29
Emlak Konut GMYO 2,18 1,87 49,32
Enerjisa Enerji 8,92 0,68 32,42
Enka İnşaat 6,34 1,44 13,58
Erbosan 22,46 -1,14 -10,09
Ereğli Demir Çelik 8,55 -1,16 -5,42
Ersu Gıda 4,79 -1,24 131,40
Escort Teknoloji 4,07 -2,63 192,81
Etiler Gıda 2,82 0,36 15,10
Euro Kapital Yat. Ort. 2,34 -0,43 45,91
Euro Trend Yat. Ort. 2,00 -1,48 67,53
Euro Yat. Ort. 1,93 -1,53 71,44
Euro Yatırım Holding 2,04 -0,49 36,00
Fenerbahçe Futbol 13,29 1,84 -8,15
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,75 5,32 3,94
F-M İzmit Piston 52,30 -1,88 10,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,55 -1,59 37,19
Ford Otosan 74,75 1,56 13,06
Formet Çelik Kapı 3,20 0,00 6,67
Frigo Pak Gıda 18,03 -4,30 39,12
Galatasaray Sportif 2,85 0,35 40,39
Garanti Bankası 8,33 -0,48 -25,22
Garanti Faktoring 5,49 -2,31 41,86
Garanti Yat. Ort. 2,26 -0,88 109,26
Gedik Y. Men. Değ. 9,48 -0,52 201,43
Gedik Yatırım Holding 23,40 -1,68 204,29
Gediz Ambalaj 12,00 -1,40 77,51
Gentaş 2,90 -1,36 40,64
Gersan Elektrik 5,87 -4,86 84,01
Global Men. Değ. 5,25 9,83 179,26
Global Yat. Holding 4,16 -1,89 -14,58
Good-Year 5,92 -0,67 46,17
Göltaş Çimento 19,55 -0,86 9,89
Gözde Girişim 5,06 -1,56 -1,56
GSD Denizcilik 4,37 -1,35 70,70
GSD Holding 2,24 1,36 50,34
Gübre Fabrik. 27,30 -1,09 201,99
Güler Yat. Holding 12,67 2,59 524,14
Güneş Sigorta 4,51 -0,22 106,88
Halk GMYO 2,40 0,42 97,15
Halk Sigorta 3,78 0,27 90,91
Hatay Tekstil 10,52 0,96 56,22
Hedef Girişim 3,16 -2,17 21,07
Hektaş 14,40 -1,17 79,55
HUB Girişim 20,82 -2,25 121,76
Hürriyet Gzt. 1,56 -3,11 36,84
ICBC Turkey Bank 5,70 -0,52 8,16
İdealist Danışmanlık 3,96 -4,12 19,28
İdealist GMYO 4,49 -1,10 46,73
İhlas Ev Aletleri 2,43 -2,80 -22,36
İhlas Gayrimenkul 1,90 3,26 58,33
İhlas Gazetecilik 4,24 -1,62 -37,74
İhlas Holding 0,92 -3,16 1,10
İhlas Yayın Holding 1,24 -3,13 21,57
İndeks Bilgisayar 11,33 -2,41 20,79
Info Yatırım 4,92 -2,77 1,18
İntema 13,11 -1,87 41,58
İpek Doğal Enerji 14,30 0,56 85,23
İskenderun Demir Çelik 7,42 -1,85 -7,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada Ekonomi
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Ekonomi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Ekonomi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Ekonomi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu Ekonomi
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu...
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Ekonomi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Esra Albayrak Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Serdar Gürler Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Temmuz Oyunlar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 14:18:52. #1.14#
title