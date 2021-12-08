Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|41.310,00
|-10,00
|2,00
|İş Bankası (C)
|7,66
|3,65
|12,77
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,71
|1,64
|-3,89
|İş Girişim
|9,29
|2,31
|-50,98
|İş GMYO
|2,68
|-1,11
|5,51
|İş Y. Men. Değ.
|21,80
|4,21
|31,35
|İş Yat. Ort.
|3,17
|1,93
|-5,74
|İşbir Holding
|55,05
|9,99
|2,56
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,53
|1,70
|Işık Plastik
|5,53
|-0,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-2,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,39
|-4,79
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|21,12
|0,00
|17,33
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|-1,08
|-17,21
|İzmir Fırça
|7,42
|0,27
|33,45
|Jantsa Jant Sanayi
|72,90
|-1,09
|75,88
|Kafein Yazılım
|22,52
|-2,17
|5,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,76
|0,16
|Kaplamin
|29,66
|1,58
|-12,25
|Kardemir (A)
|9,13
|0,22
|53,45
|Kardemir (B)
|9,03
|-0,55
|71,35
|Kardemir (D)
|9,88
|1,86
|70,93
|Karel Elektronik
|12,60
|1,04
|87,38
|Karsan Otomotiv
|4,36
|-1,80
|34,15
|Karsu Tekstil
|9,17
|1,78
|7,25
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,78
|0,13
|Kartonsan
|65,60
|-0,08
|-30,71
|Katmerciler Ekipman
|1,60
|-2,44
|-7,64
|Kent Gıda
|196,10
|3,05
|-44,85
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|-1,35
|-22,34
|Kervan Gıda
|13,43
|2,05
|31,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-1,54
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,21
|0,00
|-11,95
|Kızılbük GYO
|27,16
|-9,95
|Klimasan Klima
|11,39
|0,98
|34,99
|Koç Holding
|33,40
|2,90
|63,31
|Konfrut Gıda
|4,50
|-1,53
|6,51
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,15
|-0,68
|209,96
|Konya Çimento
|1.117,40
|4,25
|-1,12
|Konya Kağıt
|7,91
|-1,00
|Koray GMYO
|7,08
|1,43
|59,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,80
|2,55
|143,09
|Koza Altın
|138,50
|0,29
|43,23
|Koza Madencilik
|21,70
|-0,73
|40,09
|Körfez GMYO
|6,70
|-0,74
|15,52
|Kristal Kola
|1,72
|-1,71
|-43,70
|Kron Telekomünikasyon
|41,28
|-1,85
|12,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|238,80
|-7,15
|51,81
|Kuyas Yatırım
|4,53
|7,35
|96,96
|Kütahya Porselen
|121,20
|5,39
|140,24
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,68
|1,67
|Lider Faktoring
|4,12
|-3,29
|20,82
|Link Bilgisayar
|32,28
|1,06
|2,16
|Logo Yazılım
|49,00
|1,91
|57,35
|Lokman Hekim Sağlık
|13,85
|-0,29
|96,96
|Lüks Kadife
|59,15
|-2,95
|105,99
|Makina Takım
|3,69
|-2,12
|8,21
|Manas Enerji Yönetimi
|16,96
|-2,02
|Margün Enerji
|10,05
|-0,79
|Marka Yatırım Holding
|4,06
|-3,10
|-36,86
|Marmaris Altınyunus
|258,00
|6,22
|132,22
|Marshall
|268,50
|1,32
|-12,46
|Martı GMYO
|1,02
|0,00
|-60,06
|Martı Otel
|1,79
|-5,79
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,08
|-0,91
|Mavi Giyim
|80,10
|2,23
|55,20
|Mazhar Zorlu Holding
|38,76
|9,99
|23,13
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,70
|1,90
|Mega Polietilen
|6,67
|-3,89
|-12,92
|Menderes Tekstil
|2,51
|3,29
|-18,77
|Mercan Kimya
|11,20
|4,67
|Merit Turizm
|28,14
|6,19
|171,64
|Merko Gıda
|5,84
|-1,02
|-32,41
|Metemtur Yatırım
|4,24
|8,16
|-47,56
|Metro Holding
|1,13
|-3,42
|-39,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,47
|-1,20
|-14,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|0,53
|-21,91
|Mia Teknoloji
|31,36
|-4,22
|Migros Ticaret
|42,88
|-0,69
|0,19
|Milpa
|4,18
|-0,24
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,62
|-1,91
|-1,20
|MLP Sağlık
|34,14
|0,00
|71,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,38
|-9,88
|16,96
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,06
|2,15
|-31,98
|Mondi Tire Kutsan
|10,81
|0,75
|42,24
|Nasmed Egepol
|9,53
|-9,92
|Naturel Enerji
|40,30
|-2,42
|13,50
|Naturelgaz
|8,29
|1,22
|Net Holding
|5,86
|3,72
|70,85
|Netaş Telekom.
|21,02
|-1,13
|-25,14
|Niğbaş Niğde Beton
|10,40
|9,94
|-80,00
|Nuh Çimento
|48,46
|-0,94
|0,90
|Nurol GMYO
|7,01
|-0,57
|-3,84
|Odaş Elektrik
|1,64
|-1,80
|-43,90
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,29
|-2,30
|Orge Enerji Elektrik
|7,11
|-1,93
|54,15
|Orma Orman Mahsulleri
|32,96
|-3,63
|123,91
|Osmanlı Menkul
|28,90
|-0,34
|-6,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|-1,08
|-21,58
|Otokar
|426,00
|0,97
|40,00
|Oyak Çimento
|8,47
|1,93
|-3,53
|Oyak Yat. Ort.
|7,87
|1,29
|14,02
|Oyak Yatırım Menkul
|39,64
|-0,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,43
|1,57
|78,98
|Özak GMYO
|6,68
|1,98
|30,98
|Özbal Çelik Boru
|22,54
|-2,00
|244,12
|Özderici GMYO
|1,79
|-2,72
|-19,37
|Özerden Plastik
|8,44
|-1,52
|-6,22
|Pamel Elektrik
|70,85
|-2,54
|232,32
|Panora GMYO
|8,48
|1,44
|44,44
|Papilon Savunma
|15,03
|-2,21
|-33,90
|Park Elek.Madencilik
|6,73
|1,97
|25,33
|Parsan
|36,92
|1,60
|51,93
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|16,79
|9,95
|Pegasus
|100,20
|3,78
|34,32
|Peker GMYO
|1,14
|-9,52
|-51,27
|Penguen Gıda
|4,55
|-3,19
|-9,90
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|370,00
|2,78
|Pera GMYO
|1,39
|-2,80
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|27,56
|0,73
|50,36
|Petkim
|8,62
|0,82
|73,09
|Petrokent Turizm
|5.199,00
|-4,05
|473,59
|Pınar Et ve Un
|21,66
|-0,18
|-1,02
|Pınar Su
|3,87
|-2,03
|-4,78
|Pınar Süt
|19,72
|-0,05
|-12,55
|Plastikkart
|19,46
|-1,47
|36,62
|Polisan Holding
|3,17
|-0,63
|-17,55
|Politeknik Metal
|450,50
|1,01
|11,04
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|-1,23
|-27,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,95
|-10,00
|-24,22
|QNB Finansbank
|52,25
|-9,99
|-25,73
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,02
|3,59
|Rainbow Polikarbonat
|13,16
|9,94
|Ral Yatırım Holding
|13,91
|9,96
|213,29
|Ray Sigorta
|15,64
|-3,16
|1,23
|Reysaş GMYO
|4,06
|5,73
|25,24
|Reysaş Lojistik
|6,25
|7,20
|20,80
|Rhea Girişim
|2,12
|3,41
|-43,01
|Rodrigo Tekstil
|14,24
|-0,77
|3,87
|Royal Halı
|3,47
|2,36
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|-0,98
|-26,88
|Sabancı Holding
|14,44
|1,55
|30,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,21
|0,98
|-24,54
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-1,14
|52,63
|Sanifoam Sünger
|33,98
|-2,64
|149,85
|Sanko Pazarlama
|11,19
|2,38
|20,74
|Saray Matbaacılık
|4,54
|-6,58
|-48,23
|Sarkuysan
|20,14
|1,26
|131,56
|Sasa Polyester
|46,88
|-0,76
|212,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,54
|-1,53
|247,12
|Sekuro Plastik
|22,70
|9,98
|62,61
|Selçuk Ecza Deposu
|12,00
|3,18
|-10,66
|Selçuk Gıda
|5,26
|-1,68
|5,62
|Selva Gıda Sanayi
|10,52
|-9,93
|Senkron Güvenlik
|23,10
|0,70
|-12,03
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|-0,72
|-13,75
|Servet GMYO
|101,60
|-2,21
|29,59
|Seyitler Kimya
|15,55
|-3,05
|15,50
|Silverline Endüstri
|5,70
|-1,21
|-33,72
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-8,28
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,44
|-2,51
|-38,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,20
|-2,22
|7,08
|Söktaş
|2,99
|-0,66
|-8,02
|Sönmez Filament
|40,02
|-2,39
|-24,75
|Sönmez Pamuklu
|9,94
|-3,31
|-32,64
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|-4,12
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,40
|-2,17
|-15,63
|Şekerbank
|1,22
|0,00
|-19,21
|Şişe Cam
|14,89
|1,50
|107,97
|Şok Marketler Ticaret
|15,24
|-0,39
|22,11
|T. Halk Bankası
|5,23
|1,95
|-5,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,70
|-1,30
|-26,92
|T.S.K.B.
|1,64
|1,23
|-6,10
|T.Tuborg
|23,88
|0,76
|34,68
|Taç Tarım Ürünleri
|27,22
|-4,22
|158,50
|Tat Gıda
|12,56
|3,20
|8,64
|TAV Havalimanları
|38,50
|8,57
|80,75
|Tek-Art Turizm
|1,44
|0,00
|-28,71
|Tekfen Holding
|21,98
|3,88
|34,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,61
|-1,55
|-12,12
|Temapol Polimer Plastik
|17,52
|0,46
|52,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|249,80
|-1,69
|15,49
|TGS Dış Ticaret
|17,00
|4,36
|33,75
|Tofaş Oto. Fab.
|91,40
|-0,11
|195,69
|Torunlar GMYO
|4,70
|2,62
|20,51
|Trabzon Liman
|41,30
|-2,09
|28,58
|Trabzonspor Sportif
|7,17
|1,70
|193,85
|Trend GMYO
|6,98
|2,95
|-44,47
|TSKB GMYO
|3,02
|-2,89
|-37,43
|Tuğçelik
|18,88
|-1,15
|133,66
|Tukaş
|8,46
|-0,24
|-12,69
|Turcas Petrol
|4,33
|3,10
|-10,72
|Tureks Turizm Taşımacılık
|16,56
|-9,95
|Turkcell
|20,60
|0,10
|38,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,70
|2,48
|47,12
|Tüpraş
|163,70
|0,24
|51,57
|Türk Hava Yolları
|20,38
|6,15
|57,86
|Türk İlaç Serum
|12,62
|-1,64
|Türk Prysmian Kablo
|67,60
|9,47
|460,42
|Türk Telekom
|10,77
|1,03
|36,34
|Türk Traktör
|228,50
|0,22
|34,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,40
|-8,47
|24,36
|Türkiye Sigorta
|5,90
|0,51
|-4,50
|Ufuk Yatırım
|20,38
|-5,47
|52,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|-0,27
|-14,15
|Ulusal Faktoring
|2,43
|-2,02
|Ulusoy Elektrik
|58,40
|0,00
|13,73
|Ulusoy Un Sanayi
|6,84
|-1,58
|34,42
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,86
|-2,11
|-20,51
|Utopya Turizm
|15,30
|-10,00
|-60,57
|Uzertaş Boya
|39,48
|-2,42
|-30,25
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-0,28
|-3,22
|Ünlü Yatırım Holding
|6,27
|7,92
|Vakıf Fin. Kir.
|5,91
|-0,51
|73,42
|Vakıf GMYO
|1,87
|-1,58
|-22,04
|Vakıf Yat. Ort.
|6,16
|-1,60
|-16,30
|Vakıflar Bankası
|4,07
|2,26
|-13,59
|Vakko Tekstil
|10,90
|-1,27
|73,94
|Vanet Gıda
|6,49
|-1,82
|-16,04
|VBT Yazılım
|23,12
|0,70
|Verusa Holding
|55,80
|-2,79
|23,78
|Verusaturk Girisim
|25,32
|-1,86
|94,05
|Vestel
|28,40
|0,07
|71,25
|Vestel Beyaz Eşya
|7,81
|2,09
|75,96
|Viking Kağıt
|7,06
|-1,12
|-21,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,63
|1,68
|21,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,72
|1,61
|-9,59
|Yataş
|13,44
|-0,74
|-5,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,25
|-1,52
|-26,14
|Yeni Gimat GMYO
|18,65
|0,16
|60,89
|Yeo Teknoloji
|62,25
|2,22
|Yeşil GMYO
|0,93
|-2,11
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,08
|-1,82
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|-0,48
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.651,00
|-3,29
|-12,49
|Yonga Mobilya
|28,90
|7,92
|-2,98
|Yükselen Çelik
|6,50
|-3,70
|25,11
|Yünsa
|13,98
|1,90
|0,64
|Ziraat GMYO
|2,72
|3,03
|Zorlu Enerji
|1,83
|-1,08
|-27,64
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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