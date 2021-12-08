Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 41.310,00 -10,00 2,00 İş Bankası (C) 7,66 3,65 12,77 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,71 1,64 -3,89 İş Girişim 9,29 2,31 -50,98 İş GMYO 2,68 -1,11 5,51 İş Y. Men. Değ. 21,80 4,21 31,35 İş Yat. Ort. 3,17 1,93 -5,74 İşbir Holding 55,05 9,99 2,56 İşbir Sentetik Dokuma 12,53 1,70 Işık Plastik 5,53 -0,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -2,00 -14,04 İttifak Holding 1,39 -4,79 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 21,12 0,00 17,33 İzmir Demir Çelik 2,74 -1,08 -17,21 İzmir Fırça 7,42 0,27 33,45 Jantsa Jant Sanayi 72,90 -1,09 75,88 Kafein Yazılım 22,52 -2,17 5,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,76 0,16 Kaplamin 29,66 1,58 -12,25 Kardemir (A) 9,13 0,22 53,45 Kardemir (B) 9,03 -0,55 71,35 Kardemir (D) 9,88 1,86 70,93 Karel Elektronik 12,60 1,04 87,38 Karsan Otomotiv 4,36 -1,80 34,15 Karsu Tekstil 9,17 1,78 7,25 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,78 0,13 Kartonsan 65,60 -0,08 -30,71 Katmerciler Ekipman 1,60 -2,44 -7,64 Kent Gıda 196,10 3,05 -44,85 Kerevitaş Gıda 5,11 -1,35 -22,34 Kervan Gıda 13,43 2,05 31,21 Kervansaray Yat. Holding 0,64 -1,54 -49,21 Kiler GMYO 2,21 0,00 -11,95 Kızılbük GYO 27,16 -9,95 Klimasan Klima 11,39 0,98 34,99 Koç Holding 33,40 2,90 63,31 Konfrut Gıda 4,50 -1,53 6,51 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,15 -0,68 209,96 Konya Çimento 1.117,40 4,25 -1,12 Konya Kağıt 7,91 -1,00 Koray GMYO 7,08 1,43 59,10 Kordsa Teknik Tekstil 37,80 2,55 143,09 Koza Altın 138,50 0,29 43,23 Koza Madencilik 21,70 -0,73 40,09 Körfez GMYO 6,70 -0,74 15,52 Kristal Kola 1,72 -1,71 -43,70 Kron Telekomünikasyon 41,28 -1,85 12,05 Kuştur Kuşadası Turizm 238,80 -7,15 51,81 Kuyas Yatırım 4,53 7,35 96,96 Kütahya Porselen 121,20 5,39 140,24 Kütahya Şeker Fabrikası 31,68 1,67 Lider Faktoring 4,12 -3,29 20,82 Link Bilgisayar 32,28 1,06 2,16 Logo Yazılım 49,00 1,91 57,35 Lokman Hekim Sağlık 13,85 -0,29 96,96 Lüks Kadife 59,15 -2,95 105,99 Makina Takım 3,69 -2,12 8,21 Manas Enerji Yönetimi 16,96 -2,02 Margün Enerji 10,05 -0,79 Marka Yatırım Holding 4,06 -3,10 -36,86 Marmaris Altınyunus 258,00 6,22 132,22 Marshall 268,50 1,32 -12,46 Martı GMYO 1,02 0,00 -60,06 Martı Otel 1,79 -5,79 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 24,08 -0,91 Mavi Giyim 80,10 2,23 55,20 Mazhar Zorlu Holding 38,76 9,99 23,13 Meditera Tıbbi Malzeme 40,70 1,90 Mega Polietilen 6,67 -3,89 -12,92 Menderes Tekstil 2,51 3,29 -18,77 Mercan Kimya 11,20 4,67 Merit Turizm 28,14 6,19 171,64 Merko Gıda 5,84 -1,02 -32,41 Metemtur Yatırım 4,24 8,16 -47,56 Metro Holding 1,13 -3,42 -39,64 Metro Petrol ve Tesisleri 2,47 -1,20 -14,53 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,53 -21,91 Mia Teknoloji 31,36 -4,22 Migros Ticaret 42,88 -0,69 0,19 Milpa 4,18 -0,24 -9,13 Mistral GMYO 4,62 -1,91 -1,20 MLP Sağlık 34,14 0,00 71,82 MMC San. ve Tic. Yat. 5,38 -9,88 16,96 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,06 2,15 -31,98 Mondi Tire Kutsan 10,81 0,75 42,24 Nasmed Egepol 9,53 -9,92 Naturel Enerji 40,30 -2,42 13,50 Naturelgaz 8,29 1,22 Net Holding 5,86 3,72 70,85 Netaş Telekom. 21,02 -1,13 -25,14 Niğbaş Niğde Beton 10,40 9,94 -80,00 Nuh Çimento 48,46 -0,94 0,90 Nurol GMYO 7,01 -0,57 -3,84 Odaş Elektrik 1,64 -1,80 -43,90 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 18,29 -2,30 Orge Enerji Elektrik 7,11 -1,93 54,15 Orma Orman Mahsulleri 32,96 -3,63 123,91 Osmanlı Menkul 28,90 -0,34 -6,00 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 -1,08 -21,58 Otokar 426,00 0,97 40,00 Oyak Çimento 8,47 1,93 -3,53 Oyak Yat. Ort. 7,87 1,29 14,02 Oyak Yatırım Menkul 39,64 -0,85 Oylum Sınai Yatırımlar 8,43 1,57 78,98 Özak GMYO 6,68 1,98 30,98 Özbal Çelik Boru 22,54 -2,00 244,12 Özderici GMYO 1,79 -2,72 -19,37 Özerden Plastik 8,44 -1,52 -6,22 Pamel Elektrik 70,85 -2,54 232,32 Panora GMYO 8,48 1,44 44,44 Papilon Savunma 15,03 -2,21 -33,90 Park Elek.Madencilik 6,73 1,97 25,33 Parsan 36,92 1,60 51,93 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 16,79 9,95 Pegasus 100,20 3,78 34,32 Peker GMYO 1,14 -9,52 -51,27 Penguen Gıda 4,55 -3,19 -9,90 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 370,00 2,78 Pera GMYO 1,39 -2,80 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 27,56 0,73 50,36 Petkim 8,62 0,82 73,09 Petrokent Turizm 5.199,00 -4,05 473,59 Pınar Et ve Un 21,66 -0,18 -1,02 Pınar Su 3,87 -2,03 -4,78 Pınar Süt 19,72 -0,05 -12,55 Plastikkart 19,46 -1,47 36,62 Polisan Holding 3,17 -0,63 -17,55 Politeknik Metal 450,50 1,01 11,04 Prizma Press Matbaacılık 4,00 -1,23 -27,01 QNB Finans Fin. Kir. 94,95 -10,00 -24,22 QNB Finansbank 52,25 -9,99 -25,73 QUA Granite Hayal Yapı 15,02 3,59 Rainbow Polikarbonat 13,16 9,94 Ral Yatırım Holding 13,91 9,96 213,29 Ray Sigorta 15,64 -3,16 1,23 Reysaş GMYO 4,06 5,73 25,24 Reysaş Lojistik 6,25 7,20 20,80 Rhea Girişim 2,12 3,41 -43,01 Rodrigo Tekstil 14,24 -0,77 3,87 Royal Halı 3,47 2,36 0,87 RTA Laboratuvarları 22,14 -0,98 -26,88 Sabancı Holding 14,44 1,55 30,96 Safkar Ege Soğutmacılık 8,21 0,98 -24,54 Sanel Mühendislik 5,22 -1,14 52,63 Sanifoam Sünger 33,98 -2,64 149,85 Sanko Pazarlama 11,19 2,38 20,74 Saray Matbaacılık 4,54 -6,58 -48,23 Sarkuysan 20,14 1,26 131,56 Sasa Polyester 46,88 -0,76 212,86 Say Yenilenebilir Enerji 29,54 -1,53 247,12 Sekuro Plastik 22,70 9,98 62,61 Selçuk Ecza Deposu 12,00 3,18 -10,66 Selçuk Gıda 5,26 -1,68 5,62 Selva Gıda Sanayi 10,52 -9,93 Senkron Güvenlik 23,10 0,70 -12,03 Serve Film Prodüksiyon 13,80 -0,72 -13,75 Servet GMYO 101,60 -2,21 29,59 Seyitler Kimya 15,55 -3,05 15,50 Silverline Endüstri 5,70 -1,21 -33,72 Sinpaş GMYO 4,10 -8,28 -1,91 Smartiks Yazılım 5,44 -2,51 -38,60 Sodaş Sodyum Sanayii 28,20 -2,22 7,08 Söktaş 2,99 -0,66 -8,02 Sönmez Filament 40,02 -2,39 -24,75 Sönmez Pamuklu 9,94 -3,31 -32,64 Sumaş Suni Tahta 85,00 -4,12 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,40 -2,17 -15,63 Şekerbank 1,22 0,00 -19,21 Şişe Cam 14,89 1,50 107,97 Şok Marketler Ticaret 15,24 -0,39 22,11 T. Halk Bankası 5,23 1,95 -5,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,70 -1,30 -26,92 T.S.K.B. 1,64 1,23 -6,10 T.Tuborg 23,88 0,76 34,68 Taç Tarım Ürünleri 27,22 -4,22 158,50 Tat Gıda 12,56 3,20 8,64 TAV Havalimanları 38,50 8,57 80,75 Tek-Art Turizm 1,44 0,00 -28,71 Tekfen Holding 21,98 3,88 34,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,61 -1,55 -12,12 Temapol Polimer Plastik 17,52 0,46 52,35 Tetamat Gıda Yatırımları 249,80 -1,69 15,49 TGS Dış Ticaret 17,00 4,36 33,75 Tofaş Oto. Fab. 91,40 -0,11 195,69 Torunlar GMYO 4,70 2,62 20,51 Trabzon Liman 41,30 -2,09 28,58 Trabzonspor Sportif 7,17 1,70 193,85 Trend GMYO 6,98 2,95 -44,47 TSKB GMYO 3,02 -2,89 -37,43 Tuğçelik 18,88 -1,15 133,66 Tukaş 8,46 -0,24 -12,69 Turcas Petrol 4,33 3,10 -10,72 Tureks Turizm Taşımacılık 16,56 -9,95 Turkcell 20,60 0,10 38,11 Tümosan Motor ve Traktör 20,70 2,48 47,12 Tüpraş 163,70 0,24 51,57 Türk Hava Yolları 20,38 6,15 57,86 Türk İlaç Serum 12,62 -1,64 Türk Prysmian Kablo 67,60 9,47 460,42 Türk Telekom 10,77 1,03 36,34 Türk Traktör 228,50 0,22 34,12 Türker Proje Gayrimenkul 140,40 -8,47 24,36 Türkiye Sigorta 5,90 0,51 -4,50 Ufuk Yatırım 20,38 -5,47 52,09 Ulaşlar Turizm Yat. 3,64 -0,27 -14,15 Ulusal Faktoring 2,43 -2,02 Ulusoy Elektrik 58,40 0,00 13,73 Ulusoy Un Sanayi 6,84 -1,58 34,42 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,86 -2,11 -20,51 Utopya Turizm 15,30 -10,00 -60,57 Uzertaş Boya 39,48 -2,42 -30,25 Ülker Bisküvi 21,60 -0,28 -3,22 Ünlü Yatırım Holding 6,27 7,92 Vakıf Fin. Kir. 5,91 -0,51 73,42 Vakıf GMYO 1,87 -1,58 -22,04 Vakıf Yat. Ort. 6,16 -1,60 -16,30 Vakıflar Bankası 4,07 2,26 -13,59 Vakko Tekstil 10,90 -1,27 73,94 Vanet Gıda 6,49 -1,82 -16,04 VBT Yazılım 23,12 0,70 Verusa Holding 55,80 -2,79 23,78 Verusaturk Girisim 25,32 -1,86 94,05 Vestel 28,40 0,07 71,25 Vestel Beyaz Eşya 7,81 2,09 75,96 Viking Kağıt 7,06 -1,12 -21,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,63 1,68 21,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,72 1,61 -9,59 Yataş 13,44 -0,74 -5,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,25 -1,52 -26,14 Yeni Gimat GMYO 18,65 0,16 60,89 Yeo Teknoloji 62,25 2,22 Yeşil GMYO 0,93 -2,11 -32,61 Yeşil Yapı 1,08 -1,82 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,06 -0,48 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.651,00 -3,29 -12,49 Yonga Mobilya 28,90 7,92 -2,98 Yükselen Çelik 6,50 -3,70 25,11 Yünsa 13,98 1,90 0,64 Ziraat GMYO 2,72 3,03 Zorlu Enerji 1,83 -1,08 -27,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi